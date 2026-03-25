Brněnský mikroskop posouvá hranice. Pozoruje atomy, které přitom nepoškodí

Autor: ,
  15:42
V Brně otevřeli laboratoř s mikroskopem, který umožňuje pozorovat jednotlivé atomy bez poškození zkoumaného materiálu. Poslouží nejen vědcům z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, ale také dalším odborníkům z akademické i komerční sféry.
V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje detailní studium extrémně tenkých vzorků materiálů i biologických struktur. Na snímku nositel Nobelovy ceny za chemii Richard Henderson. | foto: Václav Šálek, ČTK

5 fotografií

Brno patří ke světovým centrům elektronové mikroskopie, a to jak ve výzkumu, tak ve výrobě. „Otevření laboratoře UltraSTEM je pro nás zásadním milníkem. Umožníme zde vědcům z celé Evropy pracovat s technologií, která odhaluje strukturu materiálů i biologických objektů s velmi vysokým rozlišením, a navíc šetrným způsobem,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Ústavu přístrojové techniky Josef Lazar.

Laboratoř je vybavená mikroskopem Nion, který umožňuje detailní studium extrémně tenkých vzorků materiálů i biologických struktur. Přístroj využívá korektory aberací elektronové optiky, tedy technologii, jež odstraňuje optické vady elektronového svazku a umožňuje dosáhnout atomárního rozlišení.

Nový přístroj také podporuje moderní zobrazovací metody, například 4D-STEM a ptychografii. Jde o techniky, které kombinují experimentální měření s matematickou rekonstrukcí obrazu a umožňují získat detailní strukturální informace i při značně nízkých dávkách elektronů. To je zásadní zejména při studiu citlivých materiálů nebo biologických vzorků při velmi nízkých teplotách.

Výzkumný tým se podle Lazara zaměřuje především na precizní práci v oblasti nižších energií elektronového svazku. Interakce elektronů se vzorkem totiž poskytuje unikátní informace, které by při vyšších energiích mohly zaniknout nebo by vzorek mohl být poškozen.

Dalším z vědeckých cílů nové laboratoře je rozvoj pokročilých zobrazovacích metod založených na 4D-STEM a ptychografii. „Chceme posouvat hranice toho, co lze zobrazit, aniž bychom studovaný objekt zničili. To je klíčové jak pro materiálové vědy, tak pro biologii,“ sdělil Vladislav Krzyžánek z Ústavu přístrojové techniky, který je zároveň předsedou Evropské mikroskopické společnosti.

Představení nové laboratoře završilo mezinárodní workshop zaměřený na nejnovější trendy v elektronové mikroskopii. Mezi hlavní hosty patřili Richard Henderson, nositel Nobelovy ceny za rozvoj kryo-elektronové mikroskopie, a Ondřej Křivánek, pražský rodák a jedna z nejvýznamnějších postav moderní elektronové mikroskopie.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.