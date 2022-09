V dodávce se tísnilo 31 migrantů, jen za půl dne jich policisté zadrželi 265

„Čísla stále narůstají, 265 bylo k 13. hodině. Za ty dva poslední dny jsme zadrželi jednoho převaděče. Kolegové jsou s ním na místě, budou s ním provedeny standardní úkony trestního řízení,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí Petr Vala.

Policisté nelegální migranty nacházejí na různých místech, například se pohybují v přírodě. V menší míře se sami přihlásí k policejnímu autu. „Ve větší míře je to na oznámení od občanů. Když ráno vstanou a jedou do práce či na nákupy, tak uvidí skupinu podezřelých lidí, či je vidí jak vyskakují z aut, tak volají na linku 158. Policisté pak přijíždějí na místo,“ popsal Vala.

Podle Valy je 93 % zachycených migrantů Syřanů. „Z důvodu, že v jejich zemi probíhá válečný konflikt, tak pokud je najdeme ve vnitrozemí, tak dochází k registraci. Ověřujeme jejich totožnost, děláme jim otisky a zjišťujeme, zda si nepožádali o azyl v jiné členské zemi Evropské unie. Pokud je vše v pořádku, tak je zaregistrujeme a dostávají výjezdní příkaz na 30 dnů. Během té doby mají pobyt v Česku legalizovaný,“ uvedl policejní mluvčí.

Policisté je poučí, že mohou požádat o mezinárodní ochranu či vízum strpení. Dostávají poučení nejen v angličtině, ale i v arabštině. „Komunikace vždy probíhá za přítomnosti někoho, kdo ze skupiny migrantů umí anglicky, či je buď na telefonu tlumočník, nebo přijede tlumočník na místo registrace,“ popsal Vala.

Policisté využívají dvě registrační místa, jejichž kapacita je 150 míst. Byla zprovozeněna v září v jihomoravské Břeclavi a v Holešově ve Zlínském kraji. Jihomoravská policie má dohodu se sousedním krajem a může cizince převážet i do Holešova, když má břeclavské centrum naplněné.

„Více záchytů je u nás. Migranty můžeme posílat do Holešova, což včera i dneska děláme,“ vysvětlil Vala.

Mezi zajištěnými cizinci jsou dále Turci, Tunisané, Afghánci, či Maročané. „Například v Turecku není válečný konflikt. Pokud se u nás nachází nelegálně, potom nejde do registračního centra, ale do centra na zajištění cizinců. S nimi probíhá jiný proces. Budou vyhoštěni. Dostanou příkaz na opuštění republiky, například do pěti dnů,“ uvedl policejní mluvčí.

Kontrola hranic se Slovenskem od čtvrtka

Kvůli zvýšené migraci hlavně Syřanů zavede Česko od čtvrtka na hranicích se Slovenskem kontroly, vláda o tom rozhodla na svém pondělním zasedání. První fáze skončí 8. října, kdy bude kabinet projednávat výsledky dočasného opatření.

Konkrétně se to týká 17 silničních, sedmi železničních a tří říčních přechodů. Na jiných místech nebude možné od půlnoci ze středy na čtvrtek minimálně dalších deset dnů státní hranice překračovat, policisté budou hlídat i takzvanou zelenou hranici.

Ministerstvo vnitra @vnitro ℹ️ Chystáte se od 29. září 2022 na Slovensko❓ Myslete na to, že to po dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích jde jen na stanovených místech.



Seznam najdete na online mapě

https://t.co/SkgnUs8Jrt



Prosíme, buďte trpěliví. Budeme se snažit, aby byl přechod co nejrychlejší. https://t.co/DlD8ozVrWg oblíbit odpovědět

Dnes se na kontrolních stanovištích buduje zázemí. Na některých bývalých hraničních přechodech nelze využít stávající budovy, policisté zde instalují kontejnery. Na hranice se Slovenskem se postupně přesouvají polisté z ostatních krajů republiky.

V reakci na český krok k podobnému opatření přistoupilo i Rakousko. Slovenský premiér Eduard Heger dnes Českou republiku za její rozhodnutí kritizoval a naznačil, že problém je v zajištění ochrany vnějších hranic schengenského prostoru volného pohybu osob v Maďarsku. „Trochu zde selhala práce na straně České republiky. Takto se to nedělá. Je potřeba to řešit komunikací, nikoliv takovýmito překvapeními,“ řekl Heger.