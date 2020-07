Převaděč podvedl tři Afričany. Místo do Francie mířili v kamionu do Polska

Dva Tunisany a jednoho Egypťana svedl dohromady turecký převaděč. Muži se snažili dostat z Turecka až do Francie. A neváhali za cestu zaplatit částku blížící se 25 tisícům korun.

„Převaděč, kterému každý z cizinců zaplatil shodně devět set eur za to, že je do Francie dostane, však muže podvedl,“ upozornil mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.



Turecký podvodník posadil všechny tři cizince do návěsu bulharského kamionu, který nemířil do Francie, ale do Polska.



„To cizinci samozřejmě nevěděli. V sobotu, po čtyřech dnech cesty, kdy už se kamion nacházel v České republice, jim došla voda a potraviny,“ popsal mluvčí.



Muži trpěli i výkyvy počasí. „Pod plachtou teplota přes den stoupala k neúnosným hodnotám, v noci bylo zase chladno. Podmínky cestování byly náročné,“ zdůvodnil Chaloupka.

Aby se ze zavřeného návěsu dostali, začali podle něj bušit na dveře a plachtu. Toho si všiml řidič kamionu, když parkoval u hraničního přechodu v Lanžhotu.

„O černých pasažérech neměl do té doby prý ani tušení, potom co uslyšel podivné zvuky, zavolal na tísňovou linku. Zřejmě tedy s převaděčem nemá nic společného,“ doplnil mluvčí.

Policisté nyní jednají o předání cizinců na Slovensko, odkud na naše území přijeli.