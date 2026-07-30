Dlouho předtím, než v roce 1990 položil první tištěné tituly na školní lavici v Květinářské ulici v historickém centru Brna a otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu, formoval kulturu v rodném Hradci Králové.
Doktor Michal Janata na něj vzpomíná jako na duši tamní neoficiální scény. Ženíška popisuje jako živel v pravém slova smyslu, jehož humor nespočíval jen v jazykové komice.
„Z každé situace dokázal vytěžit velmi originální humor. Lingvista by byl nadšen jeho jazykovou komikou, ale nadšen by byl i dramatik jeho smyslem pro jedinečnost každé nové situace.“ Zkrátka dramatik bez divadla.
Knihkupectví jako vlastní scéna
Svébytné jeviště si Ženíšek později vytvořil z obchodu v brněnské pasáži Alfa. Interakce se zákazníky nejlépe dokreslují jeho povahu. Hudebník Martin Kyšperský vzpomíná na doby, kdy pro knihkupce pracoval, na jeho obsesi operou, zákusky a hlášky typu: „Zhasni, ať šetříme elektřinu. Kur.. rožni, dyť je tma!“
Ačkoliv se pracovně nerozešli v dobrém, Ženíškovo charisma táhlo Kyšperského zpět. „Jednou jsem mu řekl: ‚Kolik stojí tahle kniha?‘ A on: ‚Když ti ji dám, budem zase kámoši?‘ Tak až v tom momentě jsme si potykali,“ líčí muzikant.
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Svéráznou náturu svého někdejšího šéfa potvrzuje i bývalá pracovnice Kristýna Ela Wölflein. „Vím, že miloval pizzu, vždy mě poprosil o to, abych mu donesla pizzu, každý den,“ připojuje ke střípkům vzpomínek.
Pohled na jeho přísnou, ale v jádru dobrou povahu připojuje i jeho kamarád, básník, spisovatel, dramatik a divadelní režisér Jan Antonín Pitínský: „Míša byl velké dítě, ale i teoreticky vzdělaný ekonom; muž to byl durdivý a vždy pod nějakým tlakem, což odnášeli jeho učni, jimž býval jako správný otec přísným karatelem. Po krámu museli pobíhat podle nejpřísnějších pravidel.“
„Přísný byl nade vše: Knihy nesměly se kupovat nikde jinde než u něj! Když jsem tak jednou neučinil a doběhl si pro Brouskovy překlady Hölderlina do blízké Academie, rok se se mnou nebavil a i já jsem na něho zanevřel. Odpuštění bylo sice rozpačité, ale vždy i sladké,“ vzpomíná Pitínský.
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Do pasáže se zkrátka nechodilo jen nakupovat. Spisovatel Jaroslav Rudiš nezapomene na hovory o vlacích a Richardu Wagnerovi, doplňované slivovicí na všechny neduhy.
„Pro mě vždycky, když jsem jel do Brna, tak první cesta vedla do jeho knihkupectví. Někdy to bylo na pět minut, vždycky jsem si něco koupil, někdy se z toho staly dvě hodiny a někdy jsem s ním strávil celý večer a poslouchali jsme Wagnerovy opery. Nezapomenu, jak mi přehrával své oblíbené části z nich,“ dodává spisovatel.
Zákazník David Synák zase vyzdvihuje jeho ohromné znalosti. „Protivnej to uměl být, ale velkej znalec. Když se rozpovídal o hudebních knihách, to byl zážitek,“ popisuje na sociálních sítích.
V dobrém vzpomíná i brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) jež se s knihkupcem osobně znala. „Výrazná a svérázná osobnost, nezavděčil se každému, ani o to asi nestál. Ale právě takoví lidé bývají pro své okolí nezaměnitelní,“ vyzdvihuje.
Odkaz, který nesmí zmizet
Není tedy náhoda, že se jeho brněnské knihkupectví stalo kulturní duší města. Zákaznice Jana Krausová má Ženíška provždy spojeného s jeho typickým koutkem v prodejně, odkud se z počítače pravidelně nesly Verdiho opery. Lidé k němu jezdili pro nedostatkové svazky a odnášeli si navíc zasvěcený kulturní komentář. Když musel na jaře roku 2023 svůj obchod vyklidit, opona se pomalu zatáhla.
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Ale rozhodně měl na co vzpomínat. Třeba na „svoje zvláštní zákazníky“. „Každý, koho všude jinde vyhodili, přišel sem. A z 80 procent u mě uspěl. Přání bývají zvláštní, hodně věcí se dá splnit, ale musí se chtít. V zákazníkovi je totiž potřeba vidět člověka, který chce knížku, a tu z nějakého důvodu potřebuje, ať už je ten důvod jakýkoliv. Mně by to nedalo ho jen tak odbýt,“ popsal Ženíšek v rozhovoru pro iDNES.cz v březnu 2023.
Nějakou knihu měl vždy v rukou už od dětských let. „Jsme čtenářská rodina a vždy jsme byli. Dá se říct, že jsem byl od dětství ke čtení vedený, protože vždy, když jsem něco provedl, tak jsem musel za trest klečet před knihovnou. Musel jsem se dívat na Jiráskovo Bratrstvo a to mě šíleným způsobem děsilo,“ vyprávěl knihkupec.
Odkaz tohoto nezaměnitelného muže snad nejlépe shrnuje přání paní Krausové v jejím příspěvku: „Pokud bude pochován v Brně, přimlouvala bych se za to, aby jeho místo bylo mezi známými osobnostmi na Ústředním hřbitově, s otevřenou knihou a nápisem KNIHKUPEC.“
Poslední rozloučení s Ženíškem se uskuteční v úterý 4. srpna ve 13:15 v obřadní síni brněnského krematoria.