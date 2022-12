Brněnský městský architekt Sedláček končí, uškodil mu letošní boj o Senát

Před šesti lety dostal Michal Sedláček od vedení Brna za úkol vybudovat Kancelář architekta města Brna (KAM) a sám se stal jejím ředitelem. Absolvent architektury na brněnském VUT, který na počátku 90. let odešel pracovat do New Yorku a řadu let sbíral zkušenosti i na dalších místech ve světě, tak měl důležité slovo v budoucí podobě města. Nyní však ve své funkci skončí.

Ve vedení města se o tom podle informací MF DNES hovoří už několik týdnů. Brněnský radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký (ANO), pod něhož Sedláčkova kancelář spadá, se o tom ovšem v úterý příliš nechtěl bavit s tím, že je to čerstvá věc a nic stále není definitivní. „Jedná se o tom, že by přešel pod Brněnské komunikace,“ podotkl radní.

Právě do této městské společnosti se totiž přesune příprava lokality kolem plánovaného nového brněnského nádraží u řeky Svratky včetně rozvoje rozsáhlého území Jižního centra, kde jsou dnes nezastavěné, ale velmi lukrativní plochy.

„Brněnské komunikace jsou poměrně velkým vlastníkem parcel na tomto území, což je důvod, proč bychom to podle vedení města měli nově řešit my,“ vysvětluje šéf městské firmy Luděk Borový.

Podle jeho slov bude tým, který dostane přípravu na starost, čítat kolem dvanácti lidí a měl by začít vznikat v novém roce. V březnu by pak měl být kompletní.

Sedláček je horkým kandidátem na vedoucího vzhledem k tomu, že téma nového nádraží a okolí jeho kancelář řešila, a to včetně mezinárodní architektonické soutěže na jeho podobu, která byla vůbec největší v historii Česka. „Neoslovil jsem jen pana Sedláčka, ale i dalších asi padesát lidí, protože sehnat dnes někoho kvalifikovaného je opravdu problém,“ informuje Borový.

Chystá se výběrové řízení

Podle informací MF DNES nicméně v Brněnských komunikacích toto oddělení zastřešující zmíněné aktivity vzniká právě po dohodě se Sedláčkem. „Bohužel se k tomu ještě vyjádřit nemůžu,“ reagoval městský architekt.

Bez odpovědi tak ponechal i dotaz, zda se přihlásí do výběrového řízení na nového ředitele KAM. To by se konalo bez ohledu na to, zda by byl na odchodu, nebo ne. „Na základě rozhodnutí Rady města Brna se ukládá předložit návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele po 1. lednu 2023,“ informuje mluvčí KAM Šárka Reichmannová.

Bořecký na tom nic měnit neplánuje a konkurz vypíše. „Pokud pan Sedláček přestoupí pod Brněnské komunikace, tak do jmenování jeho nástupce budeme muset pověřit řízením někoho ze struktury KAM,“ snaží se Bořecký navodit dojem, že odchod Sedláčka stále není definitivní.

Podle Českého rozhlasu by měl KAM do doby jmenování nového ředitele šéfovat architekt Jan Tesárek, jenž je dnes součástí týmu, který se věnuje veřejnému prostoru. Ani on se ke své možné nové roli v úterý nevyjádřil.

Sedláček byl při nástupu do funkce městského architekta vnímán jako mimořádný odborník, jehož doporučila porota obsazená experty včetně těch zahraničních. Část brněnské politické reprezentace však později namíchl, když začal prosazovat odsunuté nádraží u řeky. Nespokojenost v tu chvíli začali paradoxně dávat najevo tehdy koaliční Zelení, kteří přitom zřízení KAM sami iniciovali.

„Ačkoli jsem s panem Sedláčkem v řadě věcí nesouhlasila, myslím, že kancelář smysl má. Mrzelo by mě, kdyby celá zanikla. V tuto chvíli tam funguje docela dobrý tým mladých architektů a rovněž z úrovně městských částí se nám s nimi spolupracuje velmi dobře,“ sděluje opoziční zastupitelka a starostka městské části Nový Lískovec Jana Drápalová (Zelení).

Neúspěšná kandidatura

KAM se totiž vedle řešení lokality kolem plánovaného nádraží pustil do zpracování návrhu nového územního plánu, změn toho stávajícího či dalších aktivit spojených s rozvojem města, zejména organizací architektonických soutěží na veřejná prostranství i budovy. Za dobu šestileté existence se tak stal nedílnou součástí fungování města.

Loni na podzim však tato instituce utržila tvrdý zásah do apolitičnosti, na níž si do té doby zakládala. Sedláček se totiž rozhodl v barvách KDU-ČSL a TOP 09 kandidovat v letošních volbách do Senátu. „Tím mě hrozně zklamal. To není důstojné architekta města,“ komentuje Drápalová neúspěšný souboj o křeslo v horní komoře parlamentu.

Příliš plusových bodů to nejspíš Sedláčkovi nepřineslo ani u vedení Brna, přestože lidovci i „topka“ jsou rovněž součástí stávající vlády. Bojoval totiž proti nakonec úspěšnému řediteli hvězdárny Jiřímu Duškovi, jenž posledních šest let v Senátu reprezentoval koaliční ANO a teď byl kandidátem dalších dvou členů koalice, a to ČSSD a především ODS.