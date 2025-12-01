Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu

  14:18
V říjnu se s bývalými parťáky z kapely Lucie po letech znovu setkal, na konci listopadu si s nimi Michal Penk „střihl“ i zpěv na brněnském koncertu. Jedna z předních českých hudebních skupin i tímto návratem ke kořenům slaví své čtyřicátiny.

Zpěvák Michal Penk byl u zrodu kapely v roce 1985, velmi brzy se však vydal po jiné dráze. Nyní dostal možnost si s někdejšími hudebními druhy znovu zazpívat při druhé zastávce aktuálního halového turné Lucie v Brně.

Michal Penk opět zpíval s Lucií
Skupina Lucie
Skupina Lucie v Show Jana Krause (24. září 2025)
Skupina Lucie v Show Jana Krause (24. září 2025)
32 fotografií

Po jeho boku stáli současní členové kapely Robert Kodym, Petr Chovanec alias P.B.CH. a Michal Dvořák stejně jako další navrátilci Tomáš Waschinger a Petr Franc.

„Zpíval jsem opět s Lucií v původní sestavě. K tomu ve skvělé společnosti moravského publika v Brně. Mega stage, efekty, multi kamerové projekce, osvětlení, zvuk do haly i odposlech na pódiu a do sluchátek. Chtělo se mi tancovat radostí. Díky, Roberte, Petrové, Tome a Míšo. Díky, Brno,“ napsal vděčný Penk na svůj instagramový účet.

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Vystoupení ve Winning Group Areně, která je domovem hokejové Komety, si pochvalovala celá skupina. „Díky vám všem, že jste naplnili halu k prasknutí, a taky za to, jak jste nás nádherně překvapili během Snu. Zažili jsme toho s fanoušky už opravdu hodně, ale tímhle jste nás naprosto dostali,“ napsala Lucie na svém facebookovém profilu.

Kapela, kterou loni opustil její frontman David Koller, současným turné slaví své čtyřicátiny. Série koncertů, jejíž součástí je monumentální pódium, bude během prosince pokračovat v Praze a Plzni.

Líbí se vám opětovné spojení Michala Penka s Lucií?

celkem hlasů: 42
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu

Michal Penk opět zpíval s Lucií

V říjnu se s bývalými parťáky z kapely Lucie po letech znovu setkal, na konci listopadu si s nimi Michal Penk „střihl“ i zpěv na brněnském koncertu. Jedna z předních českých hudebních skupin i tímto...

1. prosince 2025  14:18

RECENZE: Groteska o smrti Stalina se stala fraškou, kterou nezachránili ani herci

Divadlo Bolka Polívky nazkoušelo hru Ztratili jsme Stalina. (podzim 2025)

Divadlo Bolka Polívky (DBP) se po filmu z roku 2017 či loňské adaptaci Dejvického divadla rozhodlo rovněž sáhnout po dramatizaci komiksu francouzských autorů Fabiena Nuryho a Thierryho Robina, který...

1. prosince 2025  12:15

Rebelie brněnského ANO. Schillerovou neposlechlo, zůstává v koalici s ODS

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu...

S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS....

1. prosince 2025  11:06,  aktualizováno  11:53

Archiv zkrachovalého ČKD prý rozežrali hlodavci. Soud tepe insolvenčního správce

Budova ředitelství stávající společnosti vyrábějící turbíny ČKD Blansko Holding

Dlouholetý výrobce turbín ČKD Blansko Holding ovládaný Rusy v čele se sankcionovaným podnikatelem se už víc než rok nachází v konkursu. Jenže vypořádání majetku a dluhů provází nejasnosti. Měnil se...

1. prosince 2025  10:43

Hodný a zlý v Brně? Martin mi připomíná Simeoneho, říká Saňák o Svědíkovi

Trenér Jiří Saňák před lavičkou Zbrojovky Brno. Mužstvo v druholigovém zápase...

Před střídačkou brněnské fotbalové Zbrojovky se střídají jako hodný a zlý muž. Hlavní kouč Martin Svědík umí koulet očima i v momentech, kdy lídr druholigové tabulky vede doma o tři góly. Asistent...

1. prosince 2025  10:31

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

1. prosince 2025  5:35

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

30. listopadu 2025  13:36

Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína

V deskovce Vitaj na Vinohradě! od Michaely Cichrové se hráči stávají vinaři ze...

Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z Brna. Jihomoravské přátele tím však Michaela Cichrová trochu nahněvala. A tak ve spolupráci s...

29. listopadu 2025  12:04

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Před třemi lety skončil pokus fiaskem. Teď se vedení jihomoravského hejtmanství pouští do pokusu o zastřešení devíti krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost znovu. Špitály se z příspěvkových...

28. listopadu 2025  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.