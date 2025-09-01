Netvařme se, že rozumní mladí nesledují porno. Výzkumnice o jeho rizicích i přínosu

Michaela Šaradín Lebedíková z Katedry mediálních studií a žurnalistiky a vědeckého centra IRTIS Masarykovy univerzity zkoumá duševní pohodu a intimitu v digitálním světě prodchnutém sexuálním obsahem. | foto: archiv Michaely Šaradín Lebedíkové

  20:00
Zprávy se sexuálním obsahem či pornografie vyvolávají silné emoce, někdy i morální paniku. Michaela Šaradín Lebedíková se na ně snaží dívat vědeckým pohledem. „Společnost ještě není úplně připravena o takových tématech mluvit, ještě je to tabu,“ podotýká devětadvacetiletá výzkumnice z Katedry mediálních studií a žurnalistiky a vědeckého centra IRTIS Masarykovy univerzity.

Zajímá ji, jak lidé na intimní obsah reagují, a zkoumá jeho negativa i pozitiva. „Konsent neboli souhlas je velmi důležitý. Třeba zdravý sexting probíhá za souhlasu obou stran, u nevyžádaných zpráv tomu tak není,“ přibližuje.

Jedním z velkých témat sexuálního online obsahu je pornografie. Jak nás může ovlivnit?
Není asi překvapením, že může mít negativní i pozitivní vliv. Pornografie může do nějaké míry zkreslovat realitu. Může vzbuzovat pocit, že sex má nějak vypadat, a vést tak k nevhodnému srovnávání. Například co se týče výdrže, délky a podoby sexu. Je nutné si uvědomit, že pornografie není pravda, ale film. Zároveň ale vede i k uspokojení, uvolnění a dání průchodu tomu, kdo jsme.

Děti mohou pornografii konzumovat i proto, aby se podívaly, jak styk vypadá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

1. září 2025

