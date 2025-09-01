Zajímá ji, jak lidé na intimní obsah reagují, a zkoumá jeho negativa i pozitiva. „Konsent neboli souhlas je velmi důležitý. Třeba zdravý sexting probíhá za souhlasu obou stran, u nevyžádaných zpráv tomu tak není,“ přibližuje.
Jedním z velkých témat sexuálního online obsahu je pornografie. Jak nás může ovlivnit?
Není asi překvapením, že může mít negativní i pozitivní vliv. Pornografie může do nějaké míry zkreslovat realitu. Může vzbuzovat pocit, že sex má nějak vypadat, a vést tak k nevhodnému srovnávání. Například co se týče výdrže, délky a podoby sexu. Je nutné si uvědomit, že pornografie není pravda, ale film. Zároveň ale vede i k uspokojení, uvolnění a dání průchodu tomu, kdo jsme.
Děti mohou pornografii konzumovat i proto, aby se podívaly, jak styk vypadá.