Senioři už nemusejí shánět potvrzení o věku, pro jízdu MHD stačí občanka

Tuto změnu a také další novinky v tarifech Dopravního podniku města Brna schválili ve středu brněnští radní. Všechny mají pomoci k tomu, aby lidé na pokladny přicházeli co nejméně. Kvůli pandemii i jejich pohodlí.

„Celkem čtyři nová opatření budou platit od 1. dubna letošního roku pro městskou hromadnou dopravu v Brně. Ke změnám vede snaha zamezit šíření epidemie covid-19, zefektivnit prodej předplatních jízdenek a zjednodušit tarifní podmínky,“ shrnula Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.



Lidé především na sociálních sítích ale namítají, že změny měly přijít už dávno před epidemií koronaviru.



1 Seniorům stačí občanka

Senioři, kteří brněnskou MHD využívají a jsou starší sedmdesáti let, jezdí v zónách 100 a 101 zdarma. Musejí se však revizorovi prokázat takzvaným nulovým kupónem. Ten byl papírový a platil vždy pouze na rok.

„Lidé, kteří dosáhli věku 70 let, budou nově moci prokazovat svůj nárok na bezplatnou přepravu v tarifních zónách 100 a 101 občanským průkazem,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Desítky tisíc seniorů ale mohou využít i další doklady jako pas nebo řidičský průkaz.

Podle cestujících nulové kupóny dlouhodobě postrádají smysl. „To už mělo být dávno. Každý senior má občanku, na co další potvrzení,“ poznamenala třeba Lucie Havlíčková.



Pozor by si však měli dát ti lidé, kteří nulový kupón využívají i pro cesty mimo Brno do dalších zón. V nabídce DPMB sice zůstane, ale senioři si ho budou moci objednat pouze elektronicky.

2 Dětem postačí karta pojištěnce či žákovská

Podobnou papírovou průkazku musely mít u sebe při cestování i děti od 6 do 10 let. I jim tato povinnost odpadá, v zónách 100 a 101 budou moci nadále jezdi zdarma. „Děti ve věku 6 až 10 let rovněž nově nemusí mít naši průkazku. Stačí doklad se jménem a datem narození jako je třeba žákovská knížka nebo kartička pojištěnce,“ uvedla mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Jenže lidé se na sociálních sítích ohrazují, že žákovskou už spousta škol nevydává v papírové formě, ale pouze elektronicky. „Žákovské už nejsou a kartičku pojištění dítěti do rukou nedám. Je jiné řešení?“ ptá se třeba Zuzana Henešová.

Podle Tomaštíkové budou revizoři tolerovat i kopii takové kartičky.

3 Ruší se roční kupon pro seniory do 70 let

Radní Kratochvíl také upozornil, že se ruší zvláštní roční kupon pro seniory, kteří ještě nedosáhli sedmdesátky. Ten stával 840 korun, ale za poslední roky o něj výrazně poklesl zájem. Souvisí to především se zavedením plošné slevy na cestování, kterou pro studenty a seniory zavedla vláda v roce 2018.

4 Doprovod sežene předplacenku jen online

„Předplatní jízdenku pro doprovod dětí do tří let věku budeme nově od 1. dubna vydávat pouze elektronicky,“ oznámila Tomaštíková další novinku. Rodiče dětí si ji mohou vyřídit prostřednictvím e-shopu brnoid.cz. Podle mluvčí zůstávají stávající papírové jízdenky platné a lidé si tak nemusí v e-shopu objednávat elektronickou variantu.



Předplatní jízdenky pro doprovod dítěte se vyřizují pouze jednou a platí až do dne před čtvrtými narozeninami dítěte. Pokud rodiče vyslali na výlet dítě třeba s prarodiči, papírový průkaz jim často zapůjčili. „V brnoid je možné nosič také měnit, to znamená, že lidé tam pouze vloží číslo nosiče těch, kteří dítě hlídají a překliknou právě na ně. Pak zase zpět na sebe,“ dovysvětlila Tomaštíková.

Nejsou to první změny, které Brno a dopravní podnik letos zavedly. Od ledna už platí hned dvě změny, a to ve výdeji předplatních jízdenek. Zaměstnanecké jízdenky pro aktivní zaměstnance pro rok 2021 a předplatní jízdenky pro studenty 18 až 26 let se nově vydávají výhradně v elektronické podobě.

K těm opatřením však DPMB nepotřeboval rozhodnutí městských radních, protože nevyžadovala změnu tarifu. U čtyř, která začnou platit od 1. dubna, tento souhlas nutný byl.