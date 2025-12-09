V Brně se vrátí tramvaje do ulice kolem porodnice, zastávky budou bezbariérové

  11:16
Poslední týdny zbývají do otevření Údolní ulice v centru Brna, která vede kolem brněnské porodnice na Obilním trhu. Od loňského září k ní mají lidé obtížný přístup stejně jako ti, kteří v uzavřeném úseku od Husovy po Úvoz bydlí. Tramvajová linka číslo čtyři začne ulicí znovu jezdit za necelé dva týdny.

Cestující mířící v Brně na Obilní trh k porodnici nebo využívající trolejbusové linky 38 a 39 vedoucí k Masarykovu onkologickému ústavu na Žlutém kopci brzy začnou jezdit po svých původních trasách.

Generální rekonstrukce Údolní ulice, kdy se místní museli pohybovat složitě po stavbě, se totiž blíží do finále. Vidět to je už přímo na místě, ale i po zprovoznění tramvajové trati 20. prosince půjde stále o stavbu, na které se bude pracovat.

Necelé dva týdny zbývají do otevření Údolní ulice v centru Brna, která vede kolem porodnice na Obilním trhu. (prosinec 2025)
Zastávky Obilní trh i Úvoz na opravené Údolní ulici budou nově plně bezbariérové, což ocení vozíčkáři i maminky s kočárky. (prosinec 2025)
Zastávky Obilní trh i Úvoz na opravené Údolní ulici budou nově plně bezbariérové, což ocení vozíčkáři i maminky s kočárky. (prosinec 2025)
Zastávky Obilní trh i Úvoz na opravené Údolní ulici budou nově plně bezbariérové, což ocení vozíčkáři i maminky s kočárky. (prosinec 2025)
Ještě i v novém roce se budou některé práce dokončovat, například na chodnících. Omezený vjezd by tam ale ještě před Vánoci měli dostat i řidiči automobilů.

Omezení v brněnské dopravě v roce 2026

  • Stavba tramvajové trati na Kamechy v Bystrci: Říjnové změny v provozu linek 1 a 3 vytrvají minimálně do srpna 2026, kompletně bude trať hotová o rok později. Na léto příštího roku se přidá i oprava části trati za smyčkou na Rakovecké směrem dál do sídliště a také kolejí kolem vozovny v Komíně.
  • Oprava tramvajové trati na Renneské třídě: V létě 2026 se plánuje kompletní rekonstrukce trati v úseku mezi ulicemi Poříčí a Vídeňská. Trasa bude nově zelená, protože ji pokryje – stejně jako v předcházející části – travnatý pás.

„Pro cestující MHD půjde o jednoznačné zlepšení, protože zastávky Obilní trh i Úvoz budou nově plně bezbariérové, což ocení vozíčkáři i maminky s kočárky,“ uvedl dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Po vzoru dosavadní výlukové linky x4 se obnovený autobus 68 vrátí na svou původní trasu a cílovou stanici bude mít až u nákupního centra v Králově Poli. Dopravnímu podniku se tento formát osvědčil.

Kromě této změny čeká na cestující MHD v Brně už jen pár kosmetických změn. Ve špičkách lidem z Lesné pojede častěji tramvajová linka 9, nicméně na úkor některých autobusů.

„Poté jsme měli už delší dobu poptávku z kancelářského komplexu Spielberk Office Centre u Heršpické po rozšíření možností spojení, a tak nově okružní linky 44 a 84 pojedou závlekem přes zastávku Holandská právě k těmto kancelářským budovám,“ doplnil Seitl. Lidé pracující v tamním areálu se tak snadněji dostanou k autobusovému nádraží Zvonařka nebo na Mendlovo náměstí.

Rozsáhlá oprava ulice v centru Brna omezí příjezd do tamní porodnice

Obdobně dopravní podnik rozšíří spojení na severu města u Technologického parku, kdy linka 65 pojede nově až do zastávky Záhřebská, která umožňuje více přestupů na další spoje MHD.

21. července 2025
Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

Bitvu u Slavkova z roku 1805 každoročně připomíná rekonstrukce nadšenců v...

Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024.

Vánoční veselí započalo v Brně už 14. listopadu a potrvá do 31. prosince. V celkem šesti lokalitách je umístěno asi 240 stánků, vyhlídkové kolo, ledové kluziště, světelná stezka nebo dětská vesnička....

9. prosince 2025  11:35

V Brně se vrátí tramvaje do ulice kolem porodnice, zastávky budou bezbariérové

Necelé dva týdny zbývají do otevření Údolní ulice v centru Brna, která vede...

Poslední týdny zbývají do otevření Údolní ulice v centru Brna, která vede kolem brněnské porodnice na Obilním trhu. Od loňského září k ní mají lidé obtížný přístup stejně jako ti, kteří v uzavřeném...

9. prosince 2025  11:16

Poslední dohody o vině v kauze Stoka. Uzavřel ji podnikatel i jeho firma

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně v úterý uložil v korupční kauze Stoka podnikateli Luboši Krejčímu peněžitý trest 250 tisíc korun a jeho firmě 200 tisíc. Schválil jejich dohody o vině a trestu, kterou uzavřeli se...

9. prosince 2025  8:44,  aktualizováno  9:19

Most přes dálnici rozežírá rez. Opravu oddaluje spor o určení vlastníka

Most přes dálnici D2 u Podivína na Břeclavsku je ve špatném stavu, pevnost jeho...

Zhruba v polovině zohýbaného zábradlí povlává fialový fáborek, a ačkoliv pruh látky drží jen jednoduchý uzel, je k zábradlí přichycen pevněji než některé jeho vlastní části. Takto teď vypadá most nad...

9. prosince 2025  6:36

OBRAZEM: Akce, nazdobené copy i český gólový rituál. Brno hostí světové florbalistky

Zaplněná hala, sváteční atmosféra, dvě hladké výhry českého týmu. V Brně se o...

Zaplněná hala, sváteční atmosféra, dvě hladké výhry českého týmu. V Brně se o víkendu rozběhlo mistrovství světa florbalistek, v němž Češky patří mezi favoritky. A o dramatické okamžiky nebyla nouze.

8. prosince 2025  16:20

Senior zapomněl v nákupním vozíku tašku s milionem, nálezkyně ji odevzdala

Zloděj měl u sebe miliony korun schované pouze v igelitové tašce.

O své životní úspory málem přišel senior, který v Břeclavi ztratil tašku napěchovanou hotovostí před jednou z prodejen ve městě. Měl však štěstí, že zavazadlo s téměř milionem korun našla poctivá...

8. prosince 2025  14:13,  aktualizováno  14:38

Opilý muž při močení spadl do ledové řeky. Zachránil ho řidič, který jel kolem

Záchrannou podkovu u jezu v brněnských Maloměřicích o víkendu někdo spálil.

Duchapřítomnost a také odvaha neznámého muže zřejmě zachránily život šedesátníkovi, který v Brně pod vlivem alkoholu spadl do chladné řeky. Řidič, který jel kolem, si všiml opuštěného batohu a...

8. prosince 2025  13:38

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

8. prosince 2025,  aktualizováno  11:52

V Brně přibude dva tisíce lůžek pro studenty, tlak na růst nájmů se zvolní

Plánovaná zástavba v areálu Masarykovy univerzity na ulici Vinařská v Brně.

Desítky tisíc vysokoškoláků dávají Brnu v některých kruzích přízvisko univerzitní město či město studentů. Právě i díky této velké skupině se ve městě daří řadě podniků, v nichž mladí utrácejí nebo...

8. prosince 2025  5:17

Florbalistky mají jisté čtvrtfinále. Na domácím šampionátu porazily i Lotyšsko

České florbalistky na mistrovství světa v Brně.

České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na domácím mistrovství světa v Brně nad Lotyšskem 6:2 a s plným počtem čtyř bodů si společně se Švýcarskem zajistily ze základní skupiny A přímý postup...

7. prosince 2025  19:15,  aktualizováno  20:41

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

Kdysi živé průmyslové centrum, nyní město duchů, které mezi turisty příliš velkou popularitou nedisponuje. Tak mnozí vnímají Hodonín. Změnu si vedení města slibuje zejména od nedávno spuštěného...

7. prosince 2025  11:24

