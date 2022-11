Brněnskou MHD čekají změny. Tramvaj dojede ke kampusu, některé linky skončí

Brno příští rok pošle svému dopravnímu podniku (DPMB) na provoz 2,75 miliardy korun, tedy téměř tři čtvrtiny jeho celkových nákladů. Jde o stejnou sumu, jakou nakonec po mimořádném půlmiliardovém navýšení kvůli drahým energiím dostal městský dopravce i letos.

Přestože se nedá příliš předpokládat, že by příští rok zůstaly náklady stejné, jízdné se zdražovat nebude a Brno zároveň slibuje, že zachová stávající rozsah všech linek.

Většina těch tramvajových má nicméně ve schválených tabulkách zapsaný interval ve špičce 5 až 7 minut jako během covidu. „Největší špička je mezi 6:30 a 8:15, tam zůstává pět minut. Pak se to láme a přecházíme na interval šest až sedm minut,“ oznamuje dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.

To ovšem reálně znamená menší počet spojů než před covidem, což se nelíbí opozičnímu zastupiteli Matěji Hollanovi (Žít Brno). „Místo toho, abychom reagovali opatřeními v podobě navýšení dotace z rozpočtu nebo uvažovali nad navýšením jízdného, tak necháváme osekanou dopravu a zhoršená spojení, jak to bylo nastaveno v loňském roce kvůli covidu,“ poznamenal.

„Už loni jsme mnohokrát probírali každý spoj, linku a každou zastávku. Co platilo v dopravě včera, nebude platit zítra, musíme reagovat na mobilitu ve městě. Nemůžeme zůstat u toho, že když tady něco fungovalo dvacet let, tak to funguje správně,“ reaguje radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Největší změny čekají cestující ve Starém Lískovci. V prosinci začne ostrý provoz na nové trati, po které bude nejdelším tramvajovým tunelem v Česku jezdit linka 8 k univerzitnímu kampusu. K němu zamíří víc lidí z Kohoutovic, kterým přibudou spoje trolejbusové linky 37. Svoji trasu zakončí v novém přestupním uzlu regionální linky, které aktuálně zajíždějí na Mendlovo náměstí, kvůli čemuž bude posílena trolejbusová linka 25.

„Kampus bude s hlavním nádražím spojen rychlou tramvajovou dopravou. Autobusy totiž trpí kolonami na Heršpické a Jihlavské,“ vysvětluje Seitl, proč skončí linka 61. Obsluhu kancelářských budov Spielberk office nově zajistí linka 40.

Spojení Starého Lískovce s hlavním nádražím nově obstará tramvaj linky 7, která bude na rozdíl od současné podoby jezdit i ve všední dny mimo špičku. O víkendu budou obyvatelé odkázaní jen na „šestku“.

Na tramvajové trati v Lískovci také vznikne nová zastávka Karpatská v těsné blízkosti domova pro seniory. K tomu aktuálně zajíždí linka 82, ve které mají stejně jako v lince 81 přednost cestující s průkazem ZTP, provoz obou však v prosinci skončí.

„Náhradou za ně budou spoje zajišťované nízkopodlažními vozy na všech linkách MHD po celém Brně a v daném místě i upravená linka 51,“ přibližuje Kratochvíl. Linka 82 zajišťovala i spojení na Červený kopec, které od prosince převezme minibusová linka 62.

Se zrušením „dvaaosmdesátky“ přitom nesouhlasí starosta Starého Lískovce a brněnský zastupitel Vladan Krásný (ODS). „Jsem proti rušení nebo přejmenování, chtěl bych, aby zůstala zachována jako doteď. Je mi líto, že tato změna nebyla probrána s městskou částí,“ posteskl si.

Linka 82 v současné podobě ve Starém Lískovci začíná a postupně protíná celé město i všechny důležité přestupní uzly. Konečnou má až na Vinohradech, takže patří mezi vůbec nejdelší spoje brněnské MHD.