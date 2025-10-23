V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

Oldřich Haluza
  5:38
V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech. Zároveň vedení města kvůli těmto developerským záměrům v odlehlé části Brna uvažuje o prodloužení tramvajové trati až do sídliště.
V nové brněnské Čtvrti Pod Hády dělníci dokončují první etapu se 167 byty. Noví...

V nové brněnské Čtvrti Pod Hády dělníci dokončují první etapu se 167 byty. Noví obyvatelé se do nich nastěhují v první polovině příštího roku. (2025) | foto: Trikaya

V nové brněnské Čtvrti Pod Hády dělníci dokončují první etapu se 167 byty. Noví...
V nové brněnské Čtvrti Pod Hády dělníci dokončují první etapu se 167 byty. Noví...
Vizualizace nové Čtvrti pod Hády
Vizualizace nové Čtvrti pod Hády
13 fotografií

Aby se budoucí obyvatelé dostali z lokality pod Hády za svými potřebami, musejí počítat kvůli odlehlosti místa s využíváním vlastních aut. Z hlediska MHD měl posloužit autobus. Nedávno se však objevila nová myšlenka, jejíž uskutečnění by místním cestování z nové čtvrti a do ní výrazně zlepšilo.

Do oblasti plné zeleně pod vysílačem, kde dřív dlouhé roky stálo nedostavěné torzo továrny Ergon, by mohla vést tramvajová trať. Soupravy by obsloužily nejen vznikající čtvrť, ale po cestě také developerský bytový projekt Nové Vinohrady, který soukromý investor připravuje nedaleko, na rohu ulic Jedovnická a Pod Hády. Tam by mohly žít minimálně stovky lidí.

Z planiny na okraji Brna vznikne čtvrť s tisícovkou bytů za čtyři miliardy

„Myšlenka vychází z výrazného nárůstu počtu obyvatel v důsledku nové zástavby v obou lokalitách. S tím souvisí potřeba obsluhy tohoto území MHD,“ vysvětluje Tadeáš Mima z tiskového střediska magistrátu.

Dopravní podnik města Brna (DPMB) je s nápadem obeznámený, jeho prověření podpořil. „Pokud budou v budoucnosti naplněny všechny tamní investiční a developerské záměry, má tramvajová trať smysl,“ oznamuje mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Kromě obsluhy nových bytových projektů by měla trať přínos i pro Brňany žijící ve starší zástavbě. Těžili by z ní totiž rovněž někteří obyvatelé Líšně a Vinohrad, pochopitelně hlavně bydlící poblíž budoucí kolejové dráhy.

Trať na Kamechy zbývá „jen“ postavit

Zatímco myšlenka na protažení kolejové dráhy do vznikající nové brněnské Čtvrti Pod Hády je na začátku dlouhé a náročné cesty, na opačném konci Brna zbývá u obdobného záměru „nejjednodušší“ část plánu: trať postavit. Veškeré potřebné náležitosti včetně razítek úřadů kvůli prodloužení trasy na sídliště Kamechy na západním okraji města jsou vyřízené.

Dělníci se proto mohli na začátku měsíce naplno pustit do prací přímo v místě stavby. Nejprve se zaměřili na terénní úpravy a přeložky inženýrských sítí, jež si vyžádaly uzavírku poloviny silnice ve Vejrostově ulici. Se zahájením ražby tunelu počítají v lednu, se stavbou vlastní tramvajové trati pak ve druhé půlce příštího roku. Dráha má být hotová na konci roku 2027.

Ta by začínala odpojením od dnešní osmičky u silniční křižovatky ulic Jedovnická, Novolíšeňská a Křtinská pod vinohradským sídlištěm. „Odtud má trasa vést podél Jedovnické a následně podél ulice Pod Hády, zakončená by byla smyčkou poblíž zástavby Čtvrti Pod Hády,“ přibližuje Mima. Vznikla by tak nová větev tramvajové dopravy, která tvoří páteřní systém brněnské MHD.

Nápad na prodloužení kolejí asi o dva kilometry do oblasti pod vysílačem je teprve na začátku trnité cesty vedoucí k jeho uskutečnění. Dosud nejsou známé ani odhady nákladů, na kolik by uskutečnění myšlenky vyšlo. Aktuálně má za sebou studii prověřující technickou proveditelnost.

„Proběhne další posouzení a projednání. Pokud dojde k souhlasu se záměrem a investicí, bude následovat změna územního plánu města,“ nastiňuje další postup Mima. Jedná se o proces na řadu let, nelze proto očekávat, že by protažená trať byla dokončena dříve než za dekádu.

Toho si je dobře vědoma developerská firma Trikaya, jež v lokalitě buduje novou čtvrť od předloňského září, kdy uváděla, že chce mít zástavbu hotovou za sedm let, tedy v roce 2030. „Protažení tramvajové trati do nově vznikající čtvrti je zajímavý záměr, který by mohl přispět ke zlepšení dopravní dostupnosti a ke zvýšení atraktivity této oblasti,“ zmiňuje mluvčí společnosti Tashi Erml.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Přestože podle něj firma vnímá nesporné přínosy tramvajové dopravy, z hlediska obsluhy čtvrti MHD pracovala vždy pouze se zajížděním autobusů. Chce se proto aktivně zapojit do procesu, aby prodloužená trať skutečně vznikla.

„Její smysl vidíme především ve zlepšení kvalitního a kapacitního dopravního propojení nové lokality se zbytkem města. Tramvajová trať je páteřní prvek MHD a její zavedení do rozvíjející se oblasti by zajistilo dlouhodobě udržitelnou dopravní obslužnost, snížilo potřebu aut, ulehčilo autobusové dopravě a přispělo k celkové atraktivitě a životaschopnosti místa,“ poznamenává Erml.

Velká šance pro Vinohrady

Myšlenku protažení tramvají do lokality pod Hády podporují také radnice všech tří dotčených městských částí. Jednak Maloměřice a Obřany, na jejichž území Trikaya staví novou čtvrť, jednak Vinohrady coby tratí nejvíce zasažené území a také sousední Líšeň. „Každá nově vzniklá kolejová trať, která je oddělená od silnice, je přínosná,“ říká pragmaticky líšeňský starosta Břetislav Štefan (SOCDEM).

Vinohradské sídliště s více než 12 tisíci obyvateli by díky prodloužení tramvaje získalo rychlé a přímé napojení do centra. Místní totiž dosud musejí přestupovat na tramvaj jedoucí do středu města pod kopcem na Staré osadě. „Uvítali bychom to všemi deseti,“ potvrzuje vinohradská starostka Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Půl roku se nic nedělo. V Brně konečně začnou stavět tramvajovou trať s tunelem

Před několika lety se objevila obdobná myšlenka, že by se koleje protáhly do středu sídliště na Pálavské náměstí. Tento záměr je sice po technickém prověření zanesený do územního plánu města, ale další kroky jsou momentálně u ledu. „Z našeho pohledu jsou problémem inženýrské sítě, které by byly s trasou mezi paneláky v kolizi,“ upozorňuje Ivičičová.

Podle ní by tramvaj z lokality pod Hády využívaly také tamní děti pro cestu do vinohradské základní školy Čejkovická. Právě tam by část z nich patrně chodila, byť nová čtvrť vzniká v katastru Maloměřic. Od nich je totiž odříznutá seřazovacím nádražím.

14. září 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

23. října 2025  5:38

Dvě brněnské výhry v Eurocupu, zářily Galíčková a Wadouxová. Chomutov padl

Oba brněnské týmy si v Eurocupu basketbalistek ve třetím kole připsaly druhé výhry. Žabiny zvítězily 76:54 na hřišti dosud stoprocentního Campobassa, KP zdolalo ve vyrovnaném utkání 76:73 jiný...

22. října 2025  23:03

Unikátní nabídka pro studenty v Brně. Do velkometrážního bytu jen za pár tisíc

Brno nabídne obecní byt v centru o rozloze téměř 120 metrů čtverečních pro sdílené bydlení studentů či studentek. Přistupuje k tomu poprvé, vychází však ze zkušenosti se seniory, u kterých se sdílené...

22. října 2025  18:54

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...

22. října 2025  18:19

Když má Praha O2, tak my T-Mobile. Brno oznámilo partnera pro novou arénu

Brněnská hokejová Kometa a pražská Sparta jsou vždy bráni jako velcí rivalové. Teď se do tohoto soupeření - v nadsázce řečeno - pouští i přímo politici. Vznikající hala, která se stane domovským...

22. října 2025  16:41

Psi byli podvyživení, jeden přišel o oko. Majitelce hrozí deset let vězení

Téměř 150 zlatých retrívrů drželi dva lidé v Odrovicích na Brněnsku v tak otřesných podmínkách, že psi byli podvyživení, ve špatném psychickém stavu a někteří měli na sobě plísně. V červenci jim...

22. října 2025  14:33

Prodával cizí jachty, viní muže. Složité machinace u soudu vysvětloval hodinu

Devětačtyřicetiletý Igor Krajčovič podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu nepatřily, některou i opakovaně. Škoda je asi 82 milionů korun, z toho část na úvěrových podvodech, část na...

22. října 2025  13:48

Vědkyně se soudí kvůli diskriminaci. Její nástupce hned bral víc peněz

Přes čtyři roky pracovala Alice Dvorská v Akademii věd České republiky. Po jejím odchodu nastoupil místo ní vědec, který od svého nástupu pobíral výrazně vyšší osobní příplatek než ona. Na základě...

22. října 2025  13:18

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:43

V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali v úterý odpoledne policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Postižená část ulice byla několik hodin uzavřena. Pracovníci plynárenské...

21. října 2025  15:53,  aktualizováno  22.10 11:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na zajíce už jen do zoo? Agresivní nemoc může zmírnit mutace, doufají experti

Apatie, otoky hlavy, hnis okolo očí a ve většině případů nakonec i smrt. To je průběh myxomatózy, která napadá divoké zajíce na jižní Moravě. V 60. a 70. letech minulého století přitom vysoce...

22. října 2025  5:52

Debakl od Bilbaa. Brněnští basketbalisté narazili, trenér se fanouškům omlouvá

Byli outsidery, ale takovou nálož nečekali. Brněnští basketbalisté prohráli ve 2. kole FIBA Europe Cupu v domácí hale s obhájci prvenství z Bilbaa drtivě 51:105. Favorizovaný španělský celek...

21. října 2025  19:30,  aktualizováno  20:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.