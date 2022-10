Na strojírenském veletrhu chybí asijské země, velkým tématem je energetika

Výstaviště šetří. Zdražilo stánky a zkrátilo veletrh Náklady na energie dopadají na samotný chod brněnského výstaviště. Novinkou je už začátek strojírenského veletrhu, tedy nejprestižnější akce roku, jež neodstartovala tradičně v pondělí, ale až v úterý. „Chceme tak redukovat promítání nákladů do našich cen. Nechceme dál zdražovat, ale nyní jsme částky pro vystavovatele navýšili,“ sdělil generální ředitel Veletrhů Brno Tomáš Moravec. Zkrácení veletrhu nařídil i na základě požadavku firem, jedná se ostatně o celosvětový trend. Položka výpadků na příjmové stránce se podle plánu vynuluje nižšími náklady výstaviště na vytápění nebo svícení. Zatím Veletrhy Brno počítají s tím, že letos zaplatí za energie přibližně 58 milionů korun, nicméně výhled na příští rok je mnohem horší. „Podle predikce by mělo jít o 138 milionů korun. Kdybychom tyto náklady promítli do našich cen, jsou výstavní plochy neprodejné a nikdo sem nepřijde,“ prohlásil Moravec. Zároveň doplnil, že i v případě zastropování energií jde o desítky milionů navíc, které musí „najít“ jinde než ve zdražování. Pomoc tak nejspíš vyhledá u majitele výstaviště, tedy města Brna. S úsporami souvisí i využití jednotlivých pavilonů. Ty historické podle Moravce totiž technologicky zaostávají za potřebami vystavovatelů a provozní náklady jsou v nich mnohem vyšší než v těch moderních, jako jsou haly P, V či F. „U pavilonu C, který byl dlouhodobě na chvostu využití, se dnes bavíme s pořadatelem akce Tutanchamon o patnáctiletém či dvacetiletém pronájmu pro celoroční využití k různým vzdělávacím účelům,“ uzavřel ředitel.