Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně

Po připraveném projevu, kde ocenil význam Mezinárodního strojírenského veletrhu a tohoto oboru pro český průmysl a ekonomiku, se Andrej Babiš pustil do vlastní improvizace, v níž začal kritizovat Evropskou unii, zejména systém emisních povolenek.
Tvrdil, že před lety Evropská unie slíbila, že cena za povolenku bude mít svůj strop, ale realita je podle něj mnohem vyšší. „Kolik na tom prodělal český průmysl? 159 miliard,“ řekl Babiš a kritizoval i druhou fázi emisních povolenek známé jako ETS2. „Jednoznačně chci, aby to bylo odloženo,“ sdělil. Nezmínil se tak o zrušení jako v minulosti.
Pochválil svůj vládní kabinet, že dělá vše pro to, aby pohonné hmoty nejen nebyly příliš drahé, ale hlavně aby byly vůbec k dostání.
„Před deseti dny zrušil Trump emisní limity ve Spojených státech a dal průmyslu 300 miliard dolarů. A co my jim dáme? Já říkám, že my musíme znovu těžit plyn a ropu. Byl tady rumunský prezident a říkal, že to taky začnou dělat. Musíme být soběstační,“ prohlásil Babiš a za moment se omluvil, že jej čeká telekonference s lídry ostatních států Evropské unie.
Své vyjádření řekl bez bližšího kontextu, jestli tím má na mysli konkrétně Česko, nebo celou Evropu. V každém případě na evropském kontinentu se v současnosti obě suroviny těží, nicméně zásob není dostatek, aby uspokojil poptávku evropského průmyslu i domácností. Evropa je odkázaná na dovoz z jiných částí světa, ať už jde o Spojené státy, nebo Blízký východ.
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Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v projevu vyzval ke společnému řešení problémů bez ohledu na politickou příslušnost. „Fungování českého průmyslu, jeho konkurenceschopnost a nezávislost jsou důležité pro nás pro všechny,“ řekl.
Mezinárodní strojírenský veletrh začal v osmi pavilonech brněnského výstaviště dnes, potrvá do pátku. Představuje se na něm 1379 vystavovatelů z 39 zemí. Doprovodný program čítá na 100 akcí.