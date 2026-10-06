Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Strojírenský veletrh ukáže humanoidní roboty, návštěvníci potrápí mozkové závity

Marek Osouch
  5:57
Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023

Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023 | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023
Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023
Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023
Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023
33 fotografií
Loni si návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně mohli zahrát basketbal proti robotovi, letos si ale mohou potrápit i mozkové závity. Průmysl se totiž čím dál více automatizuje, robotizuje a zapojuje umělou inteligenci. Na brněnském výstavišti už dnes firmy v nejhojnějším počtu v historii představí mimo jiné humanoidní roboty, tedy ty, které se podobají svou stavbou člověku.

Podle generálního ředitele Veletrhů Brno Jana Kubaty se ukazuje, jak jde obor robotů neuvěřitelným způsobem dopředu. „Mnohá odvětví ani nestíhají,“ poznamenal s tím, že na mysli má robota v celé své šíři, tedy ať už statického, ramena nebo právě humanoida. „Myslím, že dříve nebo později se ale dostaneme i do fáze, kdy budou i humanoidi schopni stát u linek,“ míní. Stejně jako loni bude i letos téma robotů soustředěné do pavilonu P.

V minulých letech už mohli lidé na výstavišti potkávat robotického psa, letos se představí i humanoid, s nímž si rovnou popovídají a třeba se i něco dozvědí. Představí ho brněnská firma Sentio Robotix. „A protože humanoid stojící celý den za páskou by byla docela promarněná příležitost, ten náš jen stát nebude,“ lákají autoři do zmíněné haly P.

Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023 rozpozná mimo jiné i lidské emoce, s člověkem také díky fixované kameře udrží oční kontakt.
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně na podzim 2025 se nese v duchu digitalizace a robotizace těžkého průmyslu včetně využití umělé inteligence. Na snímku etiketovací stroj APL. (říjen 2025)
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně na podzim 2025 se nese v duchu digitalizace a robotizace těžkého průmyslu včetně využití umělé inteligence. Na snímku obráběcí CNC stroj na hliníkové profily pro letadla. (říjen 2025)
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně na podzim 2025 se nese v duchu digitalizace a robotizace těžkého průmyslu včetně využití umělé inteligence. (říjen 2025)
33 fotografií

V pavilonu F v expozici Digitální továrna 2.0 se ukáže humanoidní robot, který se učí vnímat okolí, pohybovat se, manipulovat s předměty a spolupracovat s člověkem. Podle autorů není cílem humanoidní robotiky nahrazovat zaměstnance v továrnách, ale pomáhat tam, kde dochází k opakujícím se úkonům nebo manipulaci s těžkými předměty.

V bohatém doprovodném programu strojírenského veletrhu je zahrnuta i živá ukázka hasičského zásahu, v níž budou hrát primární roli právě technologie, mezi nimi autonomní robopsi nebo drony. „Je to segment, který aktuálně hýbe průmyslem,“ poukázal ředitel strojírenského veletrhu Michalis Busios na pokrok v robotických technologiích s tím, že se v Brně představí vůbec první český humanoid George od stejnojmenného výrobce ze Zlína.

Německá společnost Schaeffler pak do Brna v rámci své evropské roadshow přiveze kamion, ve kterém zájemci vedle chytré senzoriky a technologií pro letectví spatří právě také humanoidní robotiku.

Podle autora expozice Roboty v pavilonu P Lukáše Smelíka musí však vývoj humanoidů ujít ještě nějakou cestu, aby se noví pracovníci stali skutečným přínosem v průmyslových odvětvích. „Dnes je to spíš taková hračka, co tančí, umí kung-fu nebo zvládne nějaké naučené aplikace,“ podotkl. Nevylučuje však, že jednou najdou uplatnění třeba ve skladech a logistice.

Veletrh ukáže kondici českého průmyslu. Firmy hledají cestu od aut k obraně

Smelík by proto byl nerad, kdyby se téma robotů zužovalo pouze na humanoidy. Jak připomíná, v průmyslu čím dál větší roli hrají právě robotizované linky či jiné automaty. I ty se neustále vyvíjejí a zástupci jejich výrobců budou chtít ukázat případným zájemcům, co jejich robotické rameno umí a v čem jsou jeho přednosti před konkurencí.

A dojde i s nimi na atraktivnější záležitosti. Zatímco loni mohli lidé zažít už zmíněný basketbalový souboj s robotickým ramenem Fanuc, kdo dá více košů, letos se s ním návštěvníci utkají ve strategické hře Nim. Před hráčem a robotem budou dvě hromádky předmětů. Oba z nich budou střídavě odebírat libovolný počet kusů z jedné hromádky a snažit se dostat soupeře do situace, ze které už nebude mít vítězný tah.

Přesná pravidla se podle organizátorů dozvědí lidé během pár minut na místě. Kromě toho lidé spatří masážního robota nebo vyzkouší chytré překladatelské brýle s umělou inteligencí.

Robot výčepní, basketbalista, i pes záchranář. V Brně prezentují pokročilé stroje

Rovněž podle zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jiřího Holoubka je téma robotů v průmyslu stále zejména o statických „kusech železa“, které mohou prakticky nepřetržitě vykonávat zadanou činnost. U otázky využití humanoidů v průmyslu je zatím spíše skeptický.

67. Mezinárodní strojírenský veletrh

Koná se od 6. do 9. října na brněnském výstavišti. Areál je otevřený denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16. Základní vstupné vyjde na místě na 350 korun, online na 300 korun. Parkování v okolí výstaviště včetně nového parkoviště u T Areny. K dispozici jsou i plochy uvnitř areálu.

„Jejich význam tím, že mají podobné rozložení jako lidské tělo, tedy dvě nohy a ruce, vidím spíše v oborech, kde je potřeba sociální kontakt, například v pečovatelství. Kdyby měl takový robot stát u pásu, tak už v takové chvíli může mít třeba tři ruce nebo další rameno, aby mohl vykonávat další operaci,“ přiblížil Holoubek svůj pohled na budoucí využití humanoidů ve společnosti.

Ostatně i Smelík připomněl, že jedno z prvních větších zapojení humanoidního robota v průmyslu nakonec vedlo k tomu, že mu stejně nenechali nohy, ale dali podvozek s koly, aby nebyl jeho pohyb příliš neobratný, tedy i bezpečnější.

1. října 2026

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice

Kvůli nízkému stavu vody vystupují z Vranovské přehrady zdi, základy domů a...

Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Bítov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. „Nádrž je nyní zaplněná asi...

Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově...

Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...

OBRAZEM: 25 let od posledního „mistráku“ za Lužánkami. Pacanda pálil, Uličný běsnil

Vzpomínka na 30. září 2001. Brněnští fotbalisté tehdy pod názvem FC Stavo...

Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Strojírenský veletrh ukáže humanoidní roboty, návštěvníci potrápí mozkové závity

Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023

Loni si návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně mohli zahrát basketbal proti robotovi, letos si ale mohou potrápit i mozkové závity. Průmysl se totiž čím dál více automatizuje,...

6. října 2026  5:57

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

vydáno 6. října 2026

Budějovice - Kometa 5:1. Jasná záležitost, třemi body přispěl k výhře Lantoši

Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu.

Osmé kolo hokejové extraligy zakončily České Budějovice úspěšnou dohrávkou. Doma si poradily s brněnskou Kometou výsledkem 5:1. Gólem a dvěma asistencemi přispěl k vítězství jihočeského celku Róbert...

5. října 2026  17:20,  aktualizováno  20:07

Rána pro vysněné spojení Brna se světem. O linku do Frankfurtu dopravci nestojí

Brněnské letiště

Fiaskem skončilo výběrové řízení na leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Nepřihlásil se do něj totiž žádný letecký dopravce. O spojení s obřím německým letištěm usilovalo Brno společně s...

5. října 2026  16:19

Trenér Ústí plácl vlastního hráče. Šéf klubu Hrubý vysvětluje, proč za ním stojí

Zápas Národní basketbalové ligy Sluneta Ústí nad Labem - Pumpa Basket Brno....

Průpovídky, emoce, provokace. A nakonec i trenérovo plácnutí vlastního hráče. Ústecká basketbalová Sluneta má za sebou vypjatou ligovou bitvu s Brnem, její generální manažer Tomáš Hrubý se za kouče...

5. října 2026  15:36

Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice

Kvůli nízkému stavu vody vystupují z Vranovské přehrady zdi, základy domů a...

Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Bítov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. „Nádrž je nyní zaplněná asi...

5. října 2026  15:13

Onkologický ústav by nebyl bez maminky Bakešové, v Brně bude mít sochu

Lucie Bakešová na fotce Vladimíra Jindřicha Bufky v roce 1913.

Pověsti nejlepší nemocnice určené pro léčbu a výzkum rakoviny se u nás jednoznačně těší brněnský Masarykův onkologický ústav (MOÚ). Bez vize a úsilí významné blanenské rodačky Lucie Bakešové by v...

5. října 2026  14:18

„Zase se z toho Vaška můžete zbláznit...“ Disidentka vzpomíná na setkání s Havlem

Jana Soukupová tančí s Václavem Havlem v Divadle Husa na provázku, když tam v...

Na osobní setkání, při němž došlo i na společný tanec, vzpomíná u příležitosti dnešních nedožitých devadesátin Václava Havla brněnská disidentka a spolupracovnice iDNES.cz Jana Soukupová.

5. října 2026  10:42

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

5. října 2026

Ochranáři vypustili do Moravy a Dyje očipované jesetery, chtějí je sledovat

Čipování jeseterů malých pro trvalou identifikaci jednotlivých ryb před jejich...

Asi 2 100 jeseterů malých vypustili na čtyřech místech do Dyje a Moravy na Břeclavsku zástupci Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Všechny ryby odchované v Rybníkářství Pohořelice mají čip,...

5. října 2026  9:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Klub v brněnské Mlýnské se inspiroval Amerikou. Kino a bar nesdílíte s nikým jiným

Ve spolupráci
Brněnský klub Felite se specializuje na soukromé uzavřené akce. Nabízí pokerové...

Najít v Brně místo pro narozeninovou oslavu, firemní večírek nebo teambuilding obvykle znamená vybírat mezi restaurací, barem a pronájmem sálu. Na Mlýnské ulici v Trnité ale funguje také méně obvyklý...

5. října 2026

Na jedny šaty až 20 metrů látky a tisíce kamenů, líčí návrhářka StarDance

Premium
Návrhářka Kateřina Šmejkalová, majitelka ateliéru NOSME, s kostýmy, které šila...

Přes deset let závodně tančila, dnes obléká tanečníky. Letos se módní designérka Kateřina Šmejkalová stala hlavní návrhářkou StarDance a pro soutěž připravuje stovky kostýmů. Kolik metrů látky padne...

5. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.