Podle generálního ředitele Veletrhů Brno Jana Kubaty se ukazuje, jak jde obor robotů neuvěřitelným způsobem dopředu. „Mnohá odvětví ani nestíhají,“ poznamenal s tím, že na mysli má robota v celé své šíři, tedy ať už statického, ramena nebo právě humanoida. „Myslím, že dříve nebo později se ale dostaneme i do fáze, kdy budou i humanoidi schopni stát u linek,“ míní. Stejně jako loni bude i letos téma robotů soustředěné do pavilonu P.
V minulých letech už mohli lidé na výstavišti potkávat robotického psa, letos se představí i humanoid, s nímž si rovnou popovídají a třeba se i něco dozvědí. Představí ho brněnská firma Sentio Robotix. „A protože humanoid stojící celý den za páskou by byla docela promarněná příležitost, ten náš jen stát nebude,“ lákají autoři do zmíněné haly P.
V pavilonu F v expozici Digitální továrna 2.0 se ukáže humanoidní robot, který se učí vnímat okolí, pohybovat se, manipulovat s předměty a spolupracovat s člověkem. Podle autorů není cílem humanoidní robotiky nahrazovat zaměstnance v továrnách, ale pomáhat tam, kde dochází k opakujícím se úkonům nebo manipulaci s těžkými předměty.
V bohatém doprovodném programu strojírenského veletrhu je zahrnuta i živá ukázka hasičského zásahu, v níž budou hrát primární roli právě technologie, mezi nimi autonomní robopsi nebo drony. „Je to segment, který aktuálně hýbe průmyslem,“ poukázal ředitel strojírenského veletrhu Michalis Busios na pokrok v robotických technologiích s tím, že se v Brně představí vůbec první český humanoid George od stejnojmenného výrobce ze Zlína.
Německá společnost Schaeffler pak do Brna v rámci své evropské roadshow přiveze kamion, ve kterém zájemci vedle chytré senzoriky a technologií pro letectví spatří právě také humanoidní robotiku.
Podle autora expozice Roboty v pavilonu P Lukáše Smelíka musí však vývoj humanoidů ujít ještě nějakou cestu, aby se noví pracovníci stali skutečným přínosem v průmyslových odvětvích. „Dnes je to spíš taková hračka, co tančí, umí kung-fu nebo zvládne nějaké naučené aplikace,“ podotkl. Nevylučuje však, že jednou najdou uplatnění třeba ve skladech a logistice.
|
Veletrh ukáže kondici českého průmyslu. Firmy hledají cestu od aut k obraně
Smelík by proto byl nerad, kdyby se téma robotů zužovalo pouze na humanoidy. Jak připomíná, v průmyslu čím dál větší roli hrají právě robotizované linky či jiné automaty. I ty se neustále vyvíjejí a zástupci jejich výrobců budou chtít ukázat případným zájemcům, co jejich robotické rameno umí a v čem jsou jeho přednosti před konkurencí.
A dojde i s nimi na atraktivnější záležitosti. Zatímco loni mohli lidé zažít už zmíněný basketbalový souboj s robotickým ramenem Fanuc, kdo dá více košů, letos se s ním návštěvníci utkají ve strategické hře Nim. Před hráčem a robotem budou dvě hromádky předmětů. Oba z nich budou střídavě odebírat libovolný počet kusů z jedné hromádky a snažit se dostat soupeře do situace, ze které už nebude mít vítězný tah.
Přesná pravidla se podle organizátorů dozvědí lidé během pár minut na místě. Kromě toho lidé spatří masážního robota nebo vyzkouší chytré překladatelské brýle s umělou inteligencí.
|
Robot výčepní, basketbalista, i pes záchranář. V Brně prezentují pokročilé stroje
Rovněž podle zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jiřího Holoubka je téma robotů v průmyslu stále zejména o statických „kusech železa“, které mohou prakticky nepřetržitě vykonávat zadanou činnost. U otázky využití humanoidů v průmyslu je zatím spíše skeptický.
67. Mezinárodní strojírenský veletrh
Koná se od 6. do 9. října na brněnském výstavišti. Areál je otevřený denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16. Základní vstupné vyjde na místě na 350 korun, online na 300 korun. Parkování v okolí výstaviště včetně nového parkoviště u T Areny. K dispozici jsou i plochy uvnitř areálu.
„Jejich význam tím, že mají podobné rozložení jako lidské tělo, tedy dvě nohy a ruce, vidím spíše v oborech, kde je potřeba sociální kontakt, například v pečovatelství. Kdyby měl takový robot stát u pásu, tak už v takové chvíli může mít třeba tři ruce nebo další rameno, aby mohl vykonávat další operaci,“ přiblížil Holoubek svůj pohled na budoucí využití humanoidů ve společnosti.
Ostatně i Smelík připomněl, že jedno z prvních větších zapojení humanoidního robota v průmyslu nakonec vedlo k tomu, že mu stejně nenechali nohy, ale dali podvozek s koly, aby nebyl jeho pohyb příliš neobratný, tedy i bezpečnější.
|
1. října 2026