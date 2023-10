Na strojírenský veletrh dorazí americká delegace, nabídne šanci českým firmám

Účast zástupců Spojených států na strojírenském veletrhu byla v minulosti vždy jen minimální, teď se však povedlo i díky americkému velvyslanci v Česku Bijanu Sabetovi domluvit tuto početnou výpravu. I proto, že ambasador se snaží být velmi aktivní právě v oblasti obchodní spolupráce obou zemí.

Představitelé USA jedou do Česka mapovat terén pro vlastní byznys. Pro tuzemské firmy to tak znamená příležitost, jak se snáze dostat právě na dynamický trh Spojených států, tedy na trh technologického lídra a největší ekonomiky světa. „Každý z těch států, jehož zástupci sem dojedou, má mnohonásobně vyšší HDP než celá Česká republika,“ podotkl generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata.

Pro českou ekonomiku založenou na exportu je podle něj toto navazování kontaktů velmi významné. Mimo Evropu hrají právě Spojené státy pro Česko velkou roli. „Nalézání nových trhů při ztrátách těch jiných, jako bylo nedávno Rusko nebo Bělorusko, není jednoduché. Proniknout někam nově není záležitost měsíce, ale klidně roku nebo dvou,“ přiblížil Kubata, který před nástupem do vedení výstaviště působil ve státní agentuře CzechTrade v americkém Chicagu.

Jak ostatně zmínil ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík, export tvářecích a obráběcích strojů do Ruska před zahájením agrese proti Ukrajině dosahoval miliardy korun, ještě před pár lety to byl dokonce trojnásobek. Dnes je vývoz na nule.

Naopak právě Spojené státy se propracovaly na třetí místo mezi zeměmi, kam z Česka tato zařízení nejčastěji putují. A zmíněný svaz chce spolupráci nadále posilovat. Už v pondělí má proto se zástupci USA společné jednání.

Šance proniknout na americký trh

V úterý pak zamíří na veletrh do Brna, ve středu se přesunou do Jihomoravského inovačního centra, jehož ředitel Petr Chládek americkou misi rovněž označuje za první svého druhu a zásadní událost.

Mezinárodní strojírenský veletrh Začíná v úterý a potrvá do pátku. Otevřen bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin.

Vstupenky lze pořídit na místě, levněji online na msvbrno.cz.

Parkování kvůli rekonstrukci západní části areálu výstaviště a zrušení tamních míst pro auta je nově umožněno uvnitř areálu. Stání tady naleznou tisíce vozů.

Další možností je pak parkování u Anthroposu, parkovací dům Expoparking i ulice směrem k Mendlovu náměstí.

„Zástupci států, kteří sem přijedou, velmi bojují o nové kontakty, snaží se dostat do Evropy. My, respektive naše firmy z regionu, tak díky této delegaci dostaneme vše jako na stříbrném podnose, protože získáme podrobné informace o tom, jak se do Spojených států dostat a získat tam zakázky,“ prohlásil Chládek s tím, že když firmy uspějí na tvrdém trhu za Atlantikem, mají v rozvoji svého byznysu dobře našlápnuto i jinde.

Zatím jde jen o delegaci, Kubata by ale byl rád, kdyby americké firmy v příštích letech na strojírenském veletrhu v Brně přímo vystavovaly. Posílila by se tak šance pro české firmy dostat se na americký obří trh a k tamním tendrům, jež mohou pomáhat růst celé české ekonomice. „Myslím, že už v příštím roce i v těch dalších tady bude více zástupců z Ameriky,“ věří Kubata.

Celkově se letošní strojírenská akce na brněnském výstavišti může chlubit velkým počtem zahraničních účastí, tradičně nejvíce z Německa, znovu se ale vrátily i asijské země v čele s Čínou, která s covidem utlumila svou účast na veletrzích v cizině.

Úplně poprvé dorazí do Brna i vystavovatelé z Uzbekistánu. „Je tady i pětadvacet nových firem z Indie, které tady loni nebyly,“ doplnil ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu Michalis Busios.