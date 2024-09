Hvězdné magnolie a pak Bubeníček. Divadelní podzim nabídne i světový hit

Ocelové magnolie uvede Městské divadlo Brno (MdB) v režii hostující Katji Peganové, ředitelky slovinského divadla Koper. Jak název napovídá, jsou ženy v příběhu křehké jako květiny, a přitom silné jako z ocele.

Americký dramatik Robert Harling se vypsal z vlastního silného emocionálního zážitku, kdy kvůli cukrovce zemřela jeho sestra. Z velké části se tak na jevišti odehrává to, co se skutečně stalo. Další zásadní dílo už Harling nenapsal a ani nemusel. Vznikl totiž skutečný divadelní hit a on se stal přes noc celebritou.

Podzimní premiéry v Brně 7. 9. Ocelové magnolie – starosti pětice žen z pera amerického dramatika Roberta Harlinga (Činoherní scéna, MdB) 27. 9. Cyrano de Bergerac – původní balet NdB v choreografii a režii Jiřího Bubeníčka (Janáčkovo divadlo, NdB) 21. 9. Drahý Evane Hansene – komorní americký muzikál o sedmnáctiletém středoškolákovi (Činoherní scéna, MdB) 11. 10. Čarodějky z Eastwicku – návrat oblíbené muzikálové komedie v novém nastudování Stanislava Moši (Hudební scéna, MdB) 11. 10. Ze života hmyzu – hra bratří Čapků v režii Štěpána Pácla (Mahenovo divadlo, NdB) 1. 11. Výlety páně Broučkovy – opera Leoše Janáčka v režii R. Carsena (Janáčkovo divadlo, NdB)

„Úspěch této hry ho zajistil natolik, že tráví spokojený podzim života na obrovském ranči v rodné Luisianě a užívá si své tantiémy,“ podotýká dramaturg představení Jan Šotkovský.

Podle hry vznikl v roce 1989 i film, jenž byl nepřekvapivě také obrovským hitem. Snímek je dodnes oblíbený i díky hvězdnému obsazení – po boku hollywoodské legendy Shirley MacLaineové a hvězdné country zpěvačky Dolly Partonové poprvé zazářila Julia Robertsová, které role Shelby vynesla nominaci na Oscara a Zlatý glóbus za ni získala. Ocelové magnolie odstartovaly i další hvězdnou kariéru – o rok dříve v inscenaci York Theatre v Sydney v roli Shelby debutovala Nicole Kidmanová.

Na jevišti MdB se sejde rovněž silná sestava. Role majitelky kadeřnického salonu se ujme Radka Coufalová a zajdou k ní Barbora Slaninová, Ivana Vaňková, Markéta Sedláčková a Alena Antalová. Jako Shelby se představí Eliška Hladilová (až do prázdninové svatby Skálová). Pod inscenací je dále podepsán scénograf Jaroslav Milfajt, kostýmní výtvarnice Andrea Kučerová či hudební skladatel Mirko Vuksanović.

Baletní soubor Národního divadla Brno (NdB) se velmi sympaticky vydává po nevyšlapaných stezkách a také jeho první taneční premiéra této sezony se od 27. září stane další zdejší původní choreografií. V Janáčkově divadle diváci ten večer spatří světovou premiéru baletního ztvárnění nejslavnějšího veršovaného dramatu Edmunda Rostanda o rytíři bez bázně a hany Cyranovi de Bergerac.

Choreografie i režie tohoto tanečního kusu o celoživotně neopětované lásce nosatého gaskoňského šermíře ke krásné sestřenici Roxaně se navíc ujal Jiří Bubeníček, polovina slavné baletní dvojice z letos padesátiletých jednovaječných dvojčat.

Balet Národního divadla Brno připravuje Cyrana z Bergeracu v choreografii i režii Jiřího Bubeníčka. (září 2024)

„Jiří Bubeníček je choreograf s pověstí skvělého tanečního vypravěče, můžeme se tedy těšit na současný dějový balet, jenž na našem jevišti oživí novoromantického hrdinu Cyrana z Bergeracu v jeho atraktivní choreografii a režii, ve scénografii jeho bratra Otty Bubeníčka a kostýmech Nadiny Cojocaru,“ láká na tuto událost divadlo.

Brněnský baletní soubor toužil po spolupráci s dnes už etablovaným choreografem delší čas, stejně jako si Jiří Bubeníček přál ztvárnění právě této látky.

„Když mi bylo patnáct let, vzala mne moje profesorka z taneční konzervatoře právě na toto Rostandovo drama v Divadle na Vinohradech a mně se to tak líbilo, že už tehdy jsem si řekl, jak moc rád bych z něj chtěl udělat právě balet,“ svěřil se Jiří Bubeníček při zkouškách s brněnským souborem. Jeho pojetí by mělo zdůraznit zejména protiklad vnější a vnitřní krásy.

„Nosatý, nehezký a hrdý Cyrano, obhájce cti a lásky s bohatou duší, a krásný, leč prázdný mladík Kristián milují tutéž ženu, krásnou Roxanu, která si zvolí tělesnou krásu v Kristiánovi, aby v konci příběhu poznala, že celý život milovala krásu duše Cyrana,“ upřesňuje renomovaný choreograf.