Wintonovo hrdinství uctí muzikál. Premiéru v Brně uvidí i zachránění lidé

Jana Soukupová
  17:15
Premiéra původního muzikálu Winton v Městském divadle Brno o zachránci 669 židovských dětí před holokaustem bude příští sobotu a neděli ozdobena mimořádnými akcemi a setkáními pod hlavičkou multižánrového kulturního festivalu Meeting Brno. Osobně dorazí i několik lidí, jimž Nicholas Winton zachránil život.
Plakát k muzikálu Winton, který uvede Městské divadlo Brno. (2025)

Plakát k muzikálu Winton, který uvede Městské divadlo Brno. (2025) | foto: Tino Kratochvil

Zkouška muzikálu Winton, který uvede Městské divadlo Brno. (2025)
Zkouška muzikálu Winton, který uvede Městské divadlo Brno. (2025)
Zkouška muzikálu Winton, který uvede Městské divadlo Brno. (2025)
Nicholas Winton, zachránce téměř 700 lidí z období holokaustu, při návštěvě...
„Když jsem se dozvěděl, že budeme uvádět inscenaci Winton, pojal jsem nápad oslovit přímo ty, kterých se příběh bezprostředně týká, a pozvat je,“ přibližuje Petr Kalousek, hráč na bicí v brněnském divadle a jeden ze zakladatelů festivalu.

Účast na sobotní premiéře a nedělní diskusi na Hudební scéně Městského divadla Brno (MdB) tak na základě jeho iniciativy potvrdili nejméně tři lidé, které Nicholas Winton v roce 1939 těsně před válkou zachránil z Československa. Tehdy jim vyjednal přesun i adopci v anglických rodinách. Kromě nich by se obojího mělo zúčastnit rovněž na padesát potomků zachráněných dětí z druhé a třetí generace a také Wintonův syn. „Snažíme se totiž dávat příběhům tváře,“ podotýká Kalousek.

Nicholas Winton: Anglický makléř, který desítky let tajil své hrdinství

Stejně jako většina těch, kteří příběh sira Wintona znají, oceňuje i on kromě osobně iniciované záchrany tolika židovských dětí před takřka jistou smrtí i fakt, že se jejich spasitel svojí činností nikdy nechlubil. Nebýt jeho manželky, která náhodou našla u nich doma na půdě padesát let po oněch událostech seznamy dětí z manželových Kindertransportů a začala se o ně a jejich poválečné osudy zajímat, asi by se o neskutečném činu jejího muže nikdo nedozvěděl.

Iniciátor brněnského setkání nevylučuje možnost, že by se v hledišti MdB mohla zopakovat ikonická scéna z dokumentu That’s Life! Tehdy na dotaz moderátorky, zda je v místnosti ještě někdo, kdo za svůj život vděčí přítomnému Wintonovi, povstalo několik desítek lidí.

Nicholas Winton a jeho obdivuhodný život:

Na sobotní premiéru je sice už plno. Aktuálně je obsazena i kapacita nedělní besedy od 15 hodin, zájemci o účast ale mají sledovat webový portál Meeting Brno pro případné uvolnění dalších míst. Promluvit přijede i režisér filmů o Wintonovi Matej Mináč a bude zde promítnut sestřih snímku Nickyho rodina.

A navíc Milena Fleischmannová, jedno z „Wintonových dětí“, která se v Anglii stala lady Grenfell-Bainesovou, přivezla k unikátní projekci dosud nikdy neodvysílanou sekvenci záběrů z natáčení zmíněného dokumentu That’s Life!

„Půjde o záběry z prvního setkání Nicholase Wintona se zachráněnými dětmi v televizním studiu, které zatím nikdo neviděl,“ upřesňuje Kalousek.

