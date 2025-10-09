Wintonovo hrdinství uctí muzikál. Premiéru v Brně uvidí i zachránění lidé

„Když jsem se dozvěděl, že budeme uvádět inscenaci Winton, pojal jsem nápad oslovit přímo ty, kterých se příběh bezprostředně týká, a pozvat je,“ přibližuje Petr Kalousek, hráč na bicí v brněnském divadle a jeden ze zakladatelů festivalu.
Účast na sobotní premiéře a nedělní diskusi na Hudební scéně Městského divadla Brno (MdB) tak na základě jeho iniciativy potvrdili nejméně tři lidé, které Nicholas Winton v roce 1939 těsně před válkou zachránil z Československa. Tehdy jim vyjednal přesun i adopci v anglických rodinách. Kromě nich by se obojího mělo zúčastnit rovněž na padesát potomků zachráněných dětí z druhé a třetí generace a také Wintonův syn. „Snažíme se totiž dávat příběhům tváře,“ podotýká Kalousek.
Nicholas Winton: Anglický makléř, který desítky let tajil své hrdinství
Stejně jako většina těch, kteří příběh sira Wintona znají, oceňuje i on kromě osobně iniciované záchrany tolika židovských dětí před takřka jistou smrtí i fakt, že se jejich spasitel svojí činností nikdy nechlubil. Nebýt jeho manželky, která náhodou našla u nich doma na půdě padesát let po oněch událostech seznamy dětí z manželových Kindertransportů a začala se o ně a jejich poválečné osudy zajímat, asi by se o neskutečném činu jejího muže nikdo nedozvěděl.
Iniciátor brněnského setkání nevylučuje možnost, že by se v hledišti MdB mohla zopakovat ikonická scéna z dokumentu That’s Life! Tehdy na dotaz moderátorky, zda je v místnosti ještě někdo, kdo za svůj život vděčí přítomnému Wintonovi, povstalo několik desítek lidí.
Nicholas Winton a jeho obdivuhodný život:
Na sobotní premiéru je sice už plno. Aktuálně je obsazena i kapacita nedělní besedy od 15 hodin, zájemci o účast ale mají sledovat webový portál Meeting Brno pro případné uvolnění dalších míst. Promluvit přijede i režisér filmů o Wintonovi Matej Mináč a bude zde promítnut sestřih snímku Nickyho rodina.
A navíc Milena Fleischmannová, jedno z „Wintonových dětí“, která se v Anglii stala lady Grenfell-Bainesovou, přivezla k unikátní projekci dosud nikdy neodvysílanou sekvenci záběrů z natáčení zmíněného dokumentu That’s Life!
„Půjde o záběry z prvního setkání Nicholase Wintona se zachráněnými dětmi v televizním studiu, které zatím nikdo neviděl,“ upřesňuje Kalousek.