Osiřelá Heidi vdechne pozitivní energii i Brnu, poprvé s dětskými herci

Podmanivý příběh osiřelého děvčátka z hor zpracoval brněnský režisér Stanislav Moša v minulých letech už dvakrát, vždy to však bylo za hranicemi; poprvé před pěti lety ve Vídni, následně loni v lednu v německém Ingolstadtu. V sobotu ho čeká i česká premiéra v Městském divadle Brno, které muzikál o Heidi představí na jevišti Hudební scény.

Nebude to jediné „poprvé“ v případě divadelní verze romantického příběhu nejznámější švýcarské spisovatelky Johanny Spyriové. Na rozdíl od zahraničních inscenací se v rolích dětských hrdinů premiérově objeví dětští herci, a ne dospělí, jak tomu bylo v předchozích uvedeních.

Městské divadlo Brno tím navazuje na svůj předloňský hit, muzikál Matilda, v němž také zazářili dětští herci. Role v představení Heidi svěřuje převážně účinkujícím z vlastní muzikálové školy, založené loni na podzim.

„Do třech dětských rolí je obsazeno devět dětí. Až na jedno z nich navštěvují všechny muzikálovou školu a hrají v muzikálu Matilda,“ sděluje dramaturgyně Klára Latzková. Rozhodnutí obsadit dětské herce bylo podle ní jedním z důvodů, proč Heidi v Městském divadle uvádět.

„Právě díky zkušenostem z ostatních muzikálů, kde hrají děti významnou roli, především tedy po uvedení Matildy, víme, že máme k dispozici talentované děti, které mohou na jevišti suverénně stát vedle dospělých profesionálů. Neobsadit Heidi dětskými herci by byla škoda, když máme k dispozici tolik mladých talentů,“ řekla.

V nejnovějším brněnském provedení je Heidi čistým převyprávěním oblíbeného příběhu bez moderních aktualizací. „Nabízí silný příběh o podstatě lidských vztahů,“ upozorňuje Latzková. Přirozené nadšení dětí, které už mají s divadelními prkny zkušenosti, si nemůže vynachválit. „Na některé věci logicky potřebují trochu víc času, ale hlavní výhodou je potom konečný výsledek, kdy na jevišti divák sleduje autentický dětský projev,“ míní dramaturgyně.

Kláře chybí tanec

Muzikálové zpracování německých autorů Michaela Schanzeho a Hanse Dietera Schreeba vypráví události Heidina života tak, jak jsou známé z již téměř stopadesátileté knihy. Dominuje mu setkání Heidi a dědy Konráda, k němuž děvčátko přivede teta Edith.

Blíží se další představení Dětská muzikálová škola vznikla loni na podzim pro děti ve věku od šesti do čtrnácti let. Právě adepty herectví v tomto věkovém rozmezí Městské divadlo Brno do svých inscenací často hledá. Od února má v plánu s dětmi začít zkoušet představení Pískání po větru a koncertní vystoupení Muzikálová smršť. Divadlo však neupouští ani od zmíněné Matildy, která zůstává v repertoáru i pro letošek.

Zahajovací zkouška byla 21. listopadu, děti se však začaly připravovat zhruba o dva týdny dříve. „Choreografie mi moc nejdou, vždycky na to potřebuju čas a chytím to až po několikátém dni. Takže si to opakuju i doma,“ přiznal Prokop Helbich, jeden z představitelů pasáčka Petra a syn asistentky pro dětské role Evy Helbichové.

Za podpory maminky, bývalé herečky, zkouší doma nejen s ní, ale také se svým bratrem Kryštofem, který pasáčka také ztvárňuje. „Je výhodné, že máma byla herečka, říká nám, co a jak i kde je třeba říct. Nepředehrává nám to, ale vysvětlí a poradí, co je lepší,“ cení si Kryštof Helbich.

Laura Mohylová, představitelka Kláry, se pro změnu sžívá s první rolí, v níž netančí. Jako Klára tančit nemůže, protože sedí na kolečkovém křesle. „Tanec mi asi bude chybět hodně. Je to určitě nová zkušenost,“ pokrčila rameny.

To Heidi je postavou plnou života a také na to je potřeba se poctivě nachystat. „Je to super holka a umí všem rozzářit život,“ uvedla její představitelka Viktoria Abrahám. Přiznala, že by se jí podobně jako děvčátku z hor také líbilo přestěhovat se z města někam na samotu. Příběh Heidi prý dříve neznala. „Ale tak týden nebo dva před konkurzem jsem knížku začala číst. A bylo to dobré,“ svěřila se.

Pobavíte se, zvou děti

Samotné děti očekávají, že se jejich diváci dobře pobaví. „Uvidí příběh, který je nejen hezký, ale i vtipný. Prostě takovou hezkou pohádku,“ oznamuje Prokop Helbich. Podobně to vidí také Laura Mohylová. „Přijďte na Heidi, protože je to láskyplný muzikál, při kterém vám může dojít spousta věcí. Že nejdůležitější na světě je trávit čas s lidmi, které milujete. A to mi přijde strašně krásný,“ uvedla.

Podle Gabriely Čtveráčkové, střídající se v rolích Heidi a Kláry, nabízí muzikál i hezké poselství. „Važte si toho, co máte. Protože když to pak ztratíte, je už pozdě,“ vybídla.