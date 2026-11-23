Dnes šestatřicetiletý Matyáš Svoboda říká, že jakékoliv nekalosti a machinace jsou samozřejmě špatné, ale v tak velkých stranách, jako je ODS, se jim nelze vyhnout kvůli některým ziskuchtivým jedincům, kteří do politiky nešli se zrovna bohulibými úmysly.
Historický rozprodej městských bytů však nevnímá jako něco špatného. „Bytový fond města byl v minulosti poměrně v dezolátním stavu a Brno nemělo peníze, aby jej opravilo. Raná privatizace tak byla správná,“ hájí v rozhovoru pro iDNES.cz tento krok nový šéf brněnské ODS.
Město nemá mít ambici ohýbat trh, ale postarat se o sociální případy.