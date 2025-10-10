Pokuta každých 10 minut. Vjezdy do centra Brna jsou pod přísnější kontrolou

  14:54
Kolony aut a v nich více či méně trpěliví řidiči, které kontrolují hlídky městské policie. Takový obrázek se v posledních dnech často naskýtá lidem procházejícím Rašínovou ulicí v historickém centru Brna. Strážníci se tam totiž od pondělí znovu pustili do kontrol vozů mířících do pěší zóny na centrálním náměstí Svobody. Do lokality nesmí šoféři vjet bez povolení, což mnozí z nich porušovali.

Městská policie za první čtyři dny od znovuzavedení kontrol zastavila více než 1 500 aut. Oprávnění k vjezdu nemělo 149 z nich.

Redaktor iDNES.cz se vypravil přímo na jedno z kontrolních stanovišť nacházející se v Rašínově ulici. Za hodinu, kterou na místě strávil, strážníci zkontrolovali 37 projíždějících řidičů. Potřebné oprávnění chybělo šesti neukázněným šoférům, nepovolený vjezd tak připadá zhruba na jedno auto za deset minut.

Jeden z pokutovaných odmítá situaci komentovat, za pár chvil ovšem policisté zastavují další vozidlo. „Nejsem odsud. Jenom jsem tu zásoboval. Nevím ale, jak se sem mám jinak dostat, kde zaparkovat, kde složit náklad,“ popisuje mladý řidič v modré dodávce, který nechtěl být jmenován.

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
16 fotografií

Názory řidičů na zavedená opatření se pochopitelně různí. „Kontroly jsou v pořádku. Jde o to, aby se vjezdy do centra nezneužívaly,“ schvaluje opatření šofér Pavel Kučera. Jiný pohled nabízí taxikář Tomáš Lamač. „Akorát to zdržuje a dělají se kolony,“ podotýká.

Poměrně nedůtklivý je Jiří sedící za volantem modrého Porsche. Jeho kontrola trvá déle než u většiny ostatních. „Nevím, co tady pánové nacvičují,“ prohlašuje nespokojeně muž. V centru má obchod, takže vlastní i povolení, což po chvíli potvrzují i strážníci, a pouští ho dál.

Kamery ani pokuty nestačí. Na vjezdy do centra Brna znovu dohlížejí strážníci

Počínání dvoučlenných hlídek, které se střídají po dvou hodinách, si na místě všímají také kolemjdoucí. „Je dobře, že situaci opět hlídá městská policie,“ hodnotí stroze seniorka Katarina.

Ne všichni ale její pozitivní pohled na věc sdílejí. „Jsem ubytovaný v Hotelu Pegas. Dostal jsem sedm stovek pokutu za to, že jsem vjel na parkování, které mi v hotelu přislíbili. A když jsem měšťákovi říkal, ať si to ověří, odvětil mi, že ho to nezajímá a že mám prostě pokutu,“ zlobí se Tomáš Vidim, zatímco kouří kousek od kontrolního bodu.

Podle jednoho ze strážníků Martina Fabiána je zatím počet jimi odhalených neoprávněných vjezdů procentuálně velmi podobný tomu, co do nedávna dokázaly zachytit kamery. Přesto ale má osobní přítomnost městské policie z jeho pohledu výhodu.

Stovky vjezdů do zákazu jedním autem. Drzé řidiče mají v Brně zastavit sloupky

„Dohledatelnost řidičů je nyní jednodušší, obzvlášť když zastavíte například občany cizích států. Pachatele přestupků ze zemí mimo Evropskou unii bychom totiž nedohledali, neměli bychom jak zjistit jejich totožnost,“ vysvětluje Fabián.

V případě neoprávněného vjezdu do pěší zóny hrozí řidičům pokuta 1 500 korun na místě. Při řešení přestupku ve správním řízení, kam se mohou v případě nesouhlasu odvolat, může sankce činit od dvou do pěti tisíc.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

Sobotka stloukl rakev, Hamáček vykopal hrob, Šmarda spustil rakev do hrobu a Maláčová jej zaházela hlínou. Tak komentuje vývoj Sociální demokracie její dosavadní místopředseda Jiří Oliva. O víkendu...

Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky

Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...

Stanjura šel svému volebnímu propadáku celou dobu naproti, míní Schillerová

Počtem preferenčních hlasů se ve sněmovních volbách stala třetí nejúspěšnější političkou vůbec. Jméno exministryně financí Aleny Schillerové, která s takřka jistotou dostane státní kasu znovu na...

Játra ze Slovenska vezl do IKEM policejní vrtulník, orgán hned transplantovali

Každá sekunda hraje roli při převozu životně důležitých orgánů, na něž čekají vážně nemocní pacienti. S jedním takovým rychlým transportem pomohli ve čtvrtek při mezinárodní česko-slovenské...

10. října 2025  15:32

Mamka víc řve, po tátovi jsem Komár, hlásí pilíř „volejbalového zázraku“

Minulý týden bylo volejbalovému reprezentantovi Antonínu Klimešovi teprve dvacet let. Domů do Hustopečí na Břeclavsku to přijel oslavit hned po návratu z mistrovství světa na Filipínách, kde si ke...

10. října 2025  15:06

Pokuta každých 10 minut. Vjezdy do centra Brna jsou pod přísnější kontrolou

Kolony aut a v nich více či méně trpěliví řidiči, které kontrolují hlídky městské policie. Takový obrázek se v posledních dnech často naskýtá lidem procházejícím Rašínovou ulicí v historickém centru...

10. října 2025  14:54

Zásadní komplikace pro tisíce řidičů. V Židlochovicích uzavřou most přes Svratku

Stavba okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku u mostu přes Svratku od pondělí výrazně omezí dopravu. Přemostění se totiž uzavře a přes křížení bude možné jezdit pouze kyvadlově od Vojkovic...

10. října 2025  12:46

Wintonovo hrdinství uctí muzikál. Premiéru v Brně uvidí i zachránění lidé

Premiéra původního muzikálu Winton v Městském divadle Brno o zachránci 669 židovských dětí před holokaustem bude příští sobotu a neděli ozdobena mimořádnými akcemi a setkáními pod hlavičkou...

9. října 2025  17:15

Z trezoru Znojemské tepelné zmizelo 170 tisíc, policie stíhá bývalého olympionika

Bývalý reprezentační plavec Květoslav Svoboda čelí trestnímu stíhání za zpronevěru. Dopustit se jí měl ve funkci jednatele společnosti Znojemská tepelná společnost. Zjištění redakce iDNES.cz...

9. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:45

Matku kvůli dědictví týrala, urážela a trápila zimou. Dostala podmínku

Svoji matku žena z Hodonínska kvůli sporu o dědictví po otci dlouhodobě ponižovala, fyzicky i psychicky napadala a vydírala. Hodonínský okresní soud jí za to vyměřil podmíněný tříletý trest s...

9. října 2025  15:41

Policie hledá další svědky v případu výhrůžek o otrávené balené vodě

Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. Pátrá po jejich totožnosti, uvedla na sociální síti X. Kriminalisté prověřovali...

9. října 2025  15:13

Jihomoravští radní odvolali obviněného šéfa silničářů, nahradí ho náměstek

Krajští radní odvolali ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) Romana Hanáka. Od pátku ho dočasně nahradí investiční náměstek této příspěvkové organizace Jindřich Hochman....

9. října 2025  13:55

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

9. října 2025  13:40

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...

9. října 2025  11:19

Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella

Hokejovou Kometu posílí kanadský útočník Brendan O’Donnell, který naposledy působil v německé lize v Düsseldorfu. Třiatřicetiletý hráč v Česku nastupoval již v sezoně 2019/20, kdy hájil barvy Kladna...

9. října 2025  10:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.