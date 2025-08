Brněnští radní tento týden schválili vypsání tendru na dodavatele městské aplikace, která na jednom místě umožní Brňanům i dalším lidem pohodlné vyřízení všeho, co ve městě potřebují.

„Aplikace dá dohromady všechna řešení, která už město nabízí na různých webových stránkách. To je právě největší problém, že je vše roztříštěné,“ uvedl brněnský radní Tomáš Aberl (TOP 09), jenž za plánem na vytvoření aplikace stojí.

Ten může připomínat z minulosti myšlenku portálu BrnoID, který vznikal primárně pro platbu poplatků za odpad a k nákupu elektronické šalinkarty. Postupně se do něj sice zapojily i další instituce a služby, třeba sportoviště, muzeum nebo také účet pro platbu za rezidentní parkování. „Vizí je, aby se přidaly i soukromé subjekty a touto formou nabízely vstupenky na své akce a představení, například divadla,“ zmínil radní.

Stále jde však jen o webový portál, který nemá svou jednoduchou alternativu v podobě aplikace v mobilním telefonu. Navíc nová platforma má být ještě robustnější, tedy obsahovat další části. Aberl počítá s tím, že přes aplikaci bude možné komunikovat s magistrátem a vyřizovat díky ní potřebné věci, popřípadě si minimálně zarezervovat termín návštěvy, což dnes mohou lidé pouze přes oficiální webové stránky města.

Vylučuje však, že by šlo pouze o rozcestník, který uživatele přesměruje na konkrétní webovou stránku, odkud by se mu třeba jen stáhl formulář do mobilu a kde by ho člověk stejně těžko vyplňoval. „Zpočátku budeme něco jen zrcadlit, tedy nadále odkazovat na původní web, postupně se ale vše plně integruje,“ slíbil s tím, že právě přihlašovací údaje do BrnoID, které dnes lidé mají, využijí také v aplikaci.

„Navíc v případě vyřizování nějakých dokumentů, jejichž součástí jsou osobní údaje, budou uživatelé vyzváni k ověření totožnosti formou, jakou už využívají státní instituce,“ sdělil. Mezi nimi je třeba bankovní identita nebo e-občanka, díky níž se lidé mohou dostat do Portálu občana. Tam si zažádají o nejrůznější výpisy, případně o dávky bez nutnosti běhání po úřadech.

Do Portálu se Brno chystá zapojit od příštího roku a později ho zahrne i do připravované aplikace. Z pohodlí domova si tak lidé vyřídí například zábor chodníku či části silnice kvůli umístění kontejneru při rekonstrukci domu.

Aplikace bude zároveň fungovat i jako „rozhlas“ v případě nebezpečí, jako byly loňské povodně, nebo coby servis pro občany, když se díky notifikacím dozvědí, že se zrovna v jejich ulicích bude kopat nebo že se v okolí jejich bydliště chystá přerušení dodávek tepla.

„Aplikace šlo vytvořit za mnohem nižší cenu“

Na to, aby se všechny tyto vize přetavily v realitu, poputuje ne zrovna malý balík peněz. Odhadovaná suma na vývoj a tříletý provoz přesahuje 128 milionů korun.

Opoziční zastupitel Tomáš Koláčný (Piráti) zakázku kritizuje. „Myšlenka aplikace je dobrá a podporuji ji, ale cena je šílená. Jsem přesvědčený, že by to šlo vytvořit za mnohem nižší sumu,“ prohlásil a pro srovnání dal zmíněný webový portál BrnoID, jehož vznik před necelými deseti lety byl podle něj mnohem levnější. Sám nicméně čelil výtkám za nový oficiální web města, který stál před třemi roky 25 milionů korun, což je mnohem méně než současný plán. „Adekvátní částka za aplikaci by byla o dva řády nižší,“ poznamenal Koláčný.

Radní Aberl částku hájí. Tvrdí, že v sobě zahrnuje jednak vývoj základní verze, následné rozšíření i tři roky provozu. „Aplikace se nemůže uzavřít, ale musí existovat možnost ji dál rozvíjet,“ dodal.

Co se však radnímu nepovede, je novinku uvést do provozu ještě před komunálními volbami na podzim příštího roku, jak původně sliboval. První verze platformy bude Brňanům i dalším k dispozici nejdříve v létě za dva roky – navzdory prezentaci magistrátu, že ji lidé už „brzy“ začnou využívat.