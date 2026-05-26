Už dost! Obce kolem Brna rychle bobtnají, novým obyvatelům se snaží bránit

Karolína Kučerová
  5:43
Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst počtu obyvatel, které láká blízkost krajské metropole. Radnice proto chtějí stavbu bytů omezit, obávají se hlavně zvýšené dopravy.
Kolaudace projektu 3 Dvory v Újezdu u Brna je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028. | foto: DRFG

Vzorovým příkladem, jak moc táhnou obce a menší města v okolí čtyřsettisícového Brna – a to nejen zájemce o bydlení, ale také developery, kteří zvýšenou poptávku o tyto lokality vnímají, je Újezd u Brna.

Díky nové výstavbě by se v příští dekádě mohl zvětšit až o třetinu, což znamená, že přibude zhruba tisícovka obyvatel. Rozprostřou se do tří lokalit, kde se připravuje výstavba nových bytových a rodinných domů. V té největší z nich, čtvrti 3 Dvory, začali stavaři pracovat na začátku května.

Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli

První nájemci by se mohli začít stěhovat během roku 2028. K dispozici jim bude šest domů, které nabídnou 159 nových bytů. Většina z nich je už nyní zarezervovaná, což jen dokazuje obří zájem v takové lokalitě bydlet.

„I data Českého statistického úřadu potvrzují, že okres Brno-venkov je cílem silné migrace zejména mladých rodin, které hledají rovnováhu mezi klidným prostředím v blízkosti přírody a výbornou dostupností do krajské metropole. Újezd to přesně splňuje,“ vysvětluje Jana Kozojedová, PR manažerka developerské DRFG Investment Group, proč se rozhodli pro tamní výstavbu a do budoucna se zaměří na další podobné lokality. „Cílem je také nabídnout bydlení v dostupnější cenové hladině oproti centru Brna, ale bez kompromisů v kvalitě,“ doplňuje.

Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.
Součástí nové čtvrti má být také občanská vybavenost.
Kromě bytů investor v Újezdě postaví mateřskou školu se třemi třídami, menší obchodní centrum i dětské hřiště. To byly ostatně požadavky radnice, protože pro ni samotnou by při takovém rapidním nárůstu obyvatel bylo složité občanskou vybavenost zajistit z vlastních peněz.

„Kromě bytů v rezidenci 3 Dvory přibude také 59 jednotek o kousek dále v lokalitě, které se říká Pod Hrází. A na opačné straně města směrem na Sokolnice se pak plánuje 89 rodinných domů. Abychom to ustáli, schválili jsme před pěti lety zásady pro jednání se soukromými investory, které kladení podobných podmínek podporují,“ říká starostka Marie Kozáková (KDU-ČSL).

Obavy z dopravy

Újezd není jediné město poblíž Brna, které podobnou situaci řeší. Kvůli oblibě lidí i developerů podobně „bobtnají“ také další, zejména ta s dobrým dopravním spojením do metropole. „Nejpopulárnější jsou lokality v těsné blízkosti, tedy takzvaná Brněnská metropolitní oblast. Přestože se lidé přestěhují, tak práci, školu, kontakty i společenský život si v drtivé většině ponechávají v něm,“ podotkl již dříve pro iDNES.cz Matouš Čanda, který se zabývá právě výzkumem zmíněné oblasti, v níž žije přes 700 tisíc obyvatel.

Na severovýchodě se přísun obyvatel týká hlavně Babic nad Svitavou, Březiny či Bukovinky, na jihu zase třeba Syrovic, Holasic nebo Rajhradu. V posledním jmenovaném čtyřtisícovém městě podle starosty Františka Ondráčka (nez.) ročně přibývá asi stovka lidí. A trend bude pokračovat. Letos začne dostavba bytového komplexu Klášterní dvůr, která by do pěti let měla přinést až 160 nových bytů.

Finanční odměny a stavba bytů. Města se snaží zvrátit úbytek obyvatel

„Kromě toho se tu staví rodinné domy a další projekty, konkrétně v blízkosti Billy by mělo vzniknout 40 bytů. Takže dohromady lze v následujících třech až čtyřech letech počítat přibližně se čtyřmi stovkami nových obyvatel,“ přibližuje Ondráček.

Ačkoliv to město v občanské vybavenosti a infrastruktuře zvládá, další stavby bytů povolovat nechce. „Máme sice dostatek lékařů, služeb, obchodů a místa ve školách, ale přináší to velké zatížení dopravy, které do budoucna nechceme ještě zhoršovat. Budeme tedy podporovat pouze výstavbu rodinných domů,“ podotýká Ondráček.

Povolí jen 20 bytů ročně

Brzdit výstavbu chtějí také v Modřicích. Tam aktuálně vzniká rezidence Dios s 260 byty, což by do města s téměř šesti tisíci obyvateli mohlo přinést dalších 500 až 700 lidí. „Jsme hned vedle Brna, jezdí sem tramvajová linka číslo dva a vlakem jste tu z města za sedm minut. Takže dává smysl, že pro kdekoho jde o velmi atraktivní lokalitu,“ přemítá starosta Libor Procházka (nez.).

Zájem developerů o další výstavbu by tedy podle něj byl, ale město je už opatrné. „Velká část z nich chce stavět jen byty, bez odpovídající občanské vybavenosti. Proto než budeme přemýšlet o povolování dalších projektů, musíme dodělat třeba přístavbu školy a školky, na které nyní pracujeme,“ konstatuje Procházka.

Pohořelice se vzdaly spolkového bydlení, místo něho postaví nájemní byty

Problému, který s sebou výstavba nových bytů přináší, jsou si vědomi také v Pohořelicích, tam však přišli s poněkud odlišným řešením. V přípravě je projekt čítající 400 bytů, což znamená 800 až 950 nových lidí. To pro město s více než šesti tisíci obyvateli není zanedbatelné číslo. Proto si město klade podmínky.

„Kdyby to celé developer postavil třeba za pět let a podařilo se mu byty obsadit, myslím, že bychom to neustáli. Šlo by o obrovský nárůst obyvatel,“ podotýká starosta Miroslav Novák (ODS).

Proto požaduje, aby společnost zkolaudovala maximálně dvacet bytů ročně. To znamená, že kompletně hotovo bude až za čtvrt století. „Jde nám o to, aby nárůst byl postupný a mohli se mu přizpůsobovat jak místní, tak i naše infrastruktura a další věci,“ zdůvodňuje Novák. Pokud by developer stavěl rychleji, čekaly by ho sankce.

Už dost! Obce kolem Brna rychle bobtnají, novým obyvatelům se snaží bránit

