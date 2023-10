Mešita v Brně už věřícím prostorově nestačí, modlitby se konají nadvakrát

Mešita ve Vídeňské ulici je první a dosud jedinou budovou svého druhu v Česku, která vznikla na zelené louce. Její stavbu provázely protesty. Proti se stavěli i někteří obyvatelé nejbližších domů. Podle předsedy Islámské nadace v Brně Muníba Alraviho jsou však sousedské vztahy už dlouho v podstatě bezproblémové, muslimové se snaží fungovat jako dobrý soused.

Případná větší modlitebna by ale musela vzniknout někde jinde, pozemek ve Vídeňské ulici je malý a plně využitý. Po jiném pozemku se muslimové nyní poohlížejí. Hledají takový, který bude nejen vhodný a dostupný pro jejich komunitu, ale také akceptovatelný z hlediska města a jeho obyvatel.

„Bylo by nejlepší, aby nebyl v obytné zástavbě, aby to zase někoho nerušilo či nepohoršovalo, aby to pasovalo i v urbanistickém smyslu,“ zdůraznil Alravi.

Muslimskou komunitu v Brně tvoří 1 500 až 2 000 lidí, uvedl její člen Lukáš Ali Větrovec. Doplnil, že komunita je velmi různorodá, složená z lidí z celého světa, od Mauritánie přes Tatarstán po Indonésii.

„Modlíme se všichni bok po boku. Nejsme mešita etnická, jsme mešita všech muslimů,“ řekl Větrovec. Mešita je podle něj otevřená návštěvám v podstatě jakýkoliv den v roce, také Alravi připomněl, že do Brna dlouhodobě přijíždějí exkurze ze středních i vysokých škol.

Dnes si mohli návštěvníci prohlédnout jak hlavní část mešity, tedy modlitebnu, tak její ženskou galerii, učebnu nebo umývárnu pro rituální očistu. Dopoledne přicházeli hlavně jednotlivci či menší skupiny návštěvníků. Muslimové je přivítali kávou, čajem i sladkostmi.

V sobotu se pozornost světa obrátila k Blízkému východu kvůli násilnostem v Izraeli a Pásmu Gazy. Organizátoři ale už dnešní den otevřených dveří v mešitě nechtěli rušit či přesouvat. Alravi poukázal na to, že spory trvají mnoho desetiletí.