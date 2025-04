Brno opravuje svou poslední dochovanou bránu, městu pomohla k nedobytnosti

Tři patra historické budovy se budou věnovat vývoji brněnských hradeb. „V prvním patře budeme prezentovat, jak a proč se Brno do hradeb uzavíralo a jak vznikl systém pěti bran. Ve druhém patře na to navážeme testem opevnění, kdy připomeneme největší test, tedy rok 1645. To, co se tehdy nepovedlo Švédům, bylo nutné udělat v polovině 19. století, kdy bylo třeba město otevřít a hradeb se zbavit. Tomu bude věnováno poslední patro,“ popsal budoucí expozici její kurátor Tomáš Koch z Muzea města Brna.

Měnínská brána hrála důležitou roli v obraně města, které po staletí patřilo svým opevněním k nejlépe chráněným v Evropě. O této skutečnosti svědčí řada nezdařených pokusů o jeho dobytí. Historicky nejznámější je švédské obléhání z roku 1645, ale na Brno si brousili zuby také Turci v roce 1663.

Rekonstrukce vrátí budově její historický vzhled. „Původní představa byla taková, že bránu nastavíme o dvě nebo tři patra, protože původně byla nejvyšší ze všech. Od toho jsme museli ustoupit, ale chceme, aby si návštěvníci co nejvíce užili výstup z přízemí až do třetího patra. Brána bude reprezentovat sama sebe a odvahu města se bránit,“ pronesl autor architektonického návrhu Petr Hrůša.

Dnešní podoba Měnínské brány pochází z období kolem roku 1500, jde o jedinou dochovanou bránu z původních pěti. Poslední rekonstrukcí prošla v 70. letech, kdy ji do správy dostalo Muzeum města Brna.

To v ní pořádalo krátkodobé i dlouhodobé výstavy, například Brno a zbraně staletí v letech 1983 až 1990, Brána času v letech 2002 až 2010 a Muzeum hraček v letech 2010 až 2020. Poté byla brána kvůli špatnému stavu uzavřena.