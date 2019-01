Univerzita s pomocí svých studentů vyrobí pivo, jaké český trh nezná

„Naše oslavy se ponesou zejména v duchu zaměření našich pedagogických aktivit, jsou tedy často spojeny se zemědělstvím, lesnictvím a přírodou obecně. Brňané se letos budou s naší školou stále častěji setkávat i ve veřejném prostoru, budou moci ochutnat například naše pivo a víno,“ líčí rektorka Danuše Nerudová.

Speciální víno nabízené univerzitou bude unikátní. „Ke stoletému výročí jsme vybrali skvělé víno z naší dílny, odrůdu Cerason. Víno zraje třetím rokem v sudech z různých druhů dřeva,“ přibližuje Mojmír Baroň, vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství.

„Na konci ledna budeme víno lahvovat do speciálních lahví s objemem jeden a půl litru. Na nich bude plasticky vygravírované logo univerzity. Lahví bude jenom sto, každá bude mít svou dřevěnou kazetu vystlanou slámou,“ doplňuje Baroň, podle nějž půjde spíš o luxusní záležitost a artefakt. Cena jedné lahve bude 1 919 korun.

Univerzita má také vlastní zkušební pivovar. Jeho kapacita je však malá, proto vysoká škola spojila síly s absolventem Petrem Kobzíkem, který provozuje jeden z nejstarších minipivovarů na jižní Moravě v Brně-Žebětíně.

„Pivo vaří podle receptur, které odráží výzkumnou činnost univerzity,“ sděluje vedoucího Ústavu technologie potravin Tomáš Gregor, který je mentorem a odborným garantem projektu.

Pivo je tělem ostřejší a velmi plné

První speciál je již hotový a zanedlouho bude dostupný v obchodní síti, restauracích i pivotékách. Ležákem 1919 se pivovarníci snažili přiblížit dobu založení univerzity.

„Po první světové válce byl nedostatek všeho, pivovary byly v nelehké hospodářské situaci. Byl nedostatek kvalitních vstupních surovin, proto se přistupovalo i k různým náhražkám. My jsme použili směs sladů ječných, pšeničných a žitných. Hořkost je zachována střední, tělem je pivo ostřejší a velmi plné,“ uvádí Kobzík, podle kterého podobné pivo na českém trhu není.

Orientační cena ležáku bude 30 korun za litr. Pivovarníci se snaží cenu nastavovat tak, aby se pivo co nejvíc rozšířilo.

Plánují celkem čtyři speciály. Do přípravy piva zapojí i studenty, kteří budou vyrábět takzvaný Studentský speciál.

„Necháme jim prostor, aby se do výroby piva zapojili, navrhli výrobní postupy, zvolili vhodné suroviny, kvasné procesy a nakonec i design, který bude na láhvi,“ líčí Kobzík. Nealkoholické Mendelovo pivo vytvořili na základě diplomových prací absolventů.

Hrachy v logu se přesunuly na druhou stranu

Sté výročí univerzita využila také k přetvoření loga, které je už dekádu spojené s hrášky symbolizujícími Mendelovu genetiku.

„Hrachy přesouváme z pravé strany na levou, přidali jsme další variace a změnili font písma. Základní princip se ale nemění, pořád se hlásíme k Mendelově genetice a máme v logu čtyři hrachy,“ vysvětluje Nerudová.

Podle autora loga Libora Jelínka ze společnosti Dynamo design jde o zkompaktnění a zjednodušení celého vizuálního stylu. „Doba se strašně zrychlila, přísun informací je obrovský. S tím souvisí tlak na usnadnění rozpoznání značky,“ říká Jelínek. Nové logo je od ledna k vidění také na jedné z brněnských tramvají.

Oslavy sta let vyvrcholí Dny Mendelu v univerzitním kampusu od 8. do 15. června. „Na 15. června plánujeme Sraz století. Předpokládáme, že se do Brna sjedou tisíce absolventů naší školy. Akci spojíme s každoroční soutěží ohňostrojů Ignis Brunensis a zakončíme ji velkolepým ohňostrojem ve všech barvách brněnských univerzit, které slaví stoleté výročí v tomto roce,“ uvedla Nerudová.