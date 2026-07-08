Univerzita pošle do vesmíru sinice. Zjišťuje, zda by mohly uživit astronauty

Brněnská univerzita bude jedinou českou vysokou školou, jejíž experiment se dostane na jednu z prvních misí nového evropského raketoplánu Space Rider. Ten by měl poprvé odstartovat v polovině roku 2028 a na rozdíl od běžných družic dokáže vědecké experimenty po skončení mise dopravit zpět na Zemi.
|
Sinice psům chutnají, ale mohou je zabít. Expert o problémové kvalitě vody v Lipně
Vědci vyšlou do vesmíru vysušené sinice a budou sledovat, jak se po návratu znovu probudí k životu. Zajímat je bude, jak na ně působila mikrogravitace a podmínky na oběžné dráze.
„Pro budoucí vesmírné mise jsou sinice velmi perspektivní organismy. Mohou produkovat kyslík, sloužit jako zdroj potravy, fixovat dusík a v budoucnu se podílet na udržitelném hospodaření při dlouhodobém pobytu člověka ve vesmíru,“ uvedla vedoucí experimentu Katarína Molnárová.
Po návratu Space Rideru budou vědci zkoumat, jak se pobyt ve vesmíru projevil na jejich vlastnostech i genetické výbavě.
Na experimentu spolupracují také odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci, Biologického centra Akademie věd a Hvězdárny Valašské Meziříčí.