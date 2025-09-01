Slavný hudební klub se musí už podruhé stěhovat. Nový domov hledá marně

Poté, co musel opustit svůj dlouholetý domov v centru města, našel brněnský hudební klub Melodka útočiště v Králově Poli. I tady se legendárnímu podniku zaměřenému na underground dařilo a proudili sem spokojení fanoušci, po necelých dvou letech je však znovu nucen balit kufry. A protože zatím další azyl nenašel, vyhlásil nucenou pauzu.
Brněnský hudební klub Melodka našel dočasné útočiště v bývalé Bavorské pivnici v Králově Poli, na podzim 2025 se však odsud musí vystěhovat. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Do konce roku 2023 sídlila Melodka v prostorách Sokola Brno I na Kounicově ulici. Kvůli rozšíření kulturního centra Co.Labs se však musela odstěhovat a na přechodnou dobu zakotvila ve sklepě bývalé Bavorské pivnice na Palackého třídě.

Tento čas se však letos na podzim naplní. „Od začátku jsme věděli, že je to dočasná záležitost. Developer, který nám prostor poskytnul, plánoval jeho zbourání a stavbu nového bytového domu. Necítíme vůči němu žádnou zášť, naopak, měli jsme tu velice nízký nájem,“ sděluje producent klubu Robert Banovský.

Nový domov ani další přechodné útočiště zatím nenašel, přestože ještě před přesunem do Králova Pole měl jedno místo vyhlédnuté.

„Šlo o bývalé kino Čas ve vnitrobloku mezi Josefskou, Nádražní a Masarykovou. Byl to městský dům, o který nikdo neměl zájem, ale když se konala dražba, tak naše nabídka byla výrazně překonána. Nový majitel to chtěl obratem za dvojnásobek prodat, což se mu nepodařilo, a od té doby se tam vůbec nic nestalo,“ popisuje Banovský.

„Nechceme to zabalit“

Jinou variantu ani za tři roky usilovného hledání neobjevil. „Přitom nepotřebujeme zase tak moc. Stačí nám 300 míst na stání, což je místnost o 150 metrech čtverečních, ale prostě to nikde v Brně není, jakkoliv to může znít divně. Ani jsme nenarazili na běžný problém, že málokdo chce mít za souseda hudební klub, protože jsme zkrátka nic vhodného nenašli, i když jsme prošli vyšší desítky nemovitostí,“ říká producent.

V úvahu prý nepřipadaly ani prostory po jiných hudebních klubech, které v posledních letech v Brně zanikly. „V Mersey dlouhodobě měli problém s nočním hlukem, v místě po Caribicu chtějí příliš vysoký nájem. A ani tento prostor není ideální, nemá to jeden velký sál, který potřebujeme,“ vysvětluje.

Krvavé vzpomínky i staré auto jako pódium. V brněnských klubech se děly věci

Prvního listopadu tak Melodka uspořádá v Králově Poli poslední koncert, ještě předtím 27. října se uskuteční oficiální rozlučková akce. A bude pokračovat pátrání po vhodném místě, kde by mohl klub pokračovat. Melodka v tomto úsilí znovu žádá o pomoc svých fanoušků.

Těch je podle producenta stále dost, i proto pevně věří, že legendární brněnský pojem z mapy jen tak nezmizí.

„Za poslední dva roky jsme trochu změnili klientelu, nabízeli jsme víc underground, což se někomu líbilo víc, někomu míň. Ale fanoušků pořád máme spoustu, koncertů taky. Rozhodně nekrachujeme, nechceme to zabalit. Budeme vyčkávat, až se najde vhodná příležitost, i kdyby to mělo být třeba za rok,“ oznamuje Banovský.

