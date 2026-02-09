„Rozhodnutí o eutanazii nikdy není jednoduché. V tomto případě k němu vedl dlouhodobě zhoršující se zdravotní stav a výrazná bolestivost způsobená rozsáhlým postižením kloubů, které jí znemožňovalo přirozený pohyb a výrazně snižovalo kvalitu života,“ vysvětlila brněnská zoo.
I právě z toho důvodu návštěvníci zahrady Kamčatku poslední dvě sezony neviděli. Zůstávala v zázemí expozice, kde dožívala.
„Naší prioritou je vždy welfare zvířat – tedy jejich důstojnost, komfort a co nejvyšší kvalita života. Když už není možné bolest účinně zmírnit a zvíře ztrácí schopnost žít plnohodnotně, je někdy největším projevem péče právě rozhodnutí nechat ho odejít bez dalšího utrpení,“ uvedla zahrada.
Kamčatka pobývala v Brně od roku 2010, kdy byla přivezena spolu se samcem Jelizorem ze zoo v ruském Rostově na Donu. O dva roky později měli dvojčata Kubu a Tobyho, za další čtyři roky pak Bruna. Medvědí potomci zvyšovali návštěvnost zahrady. Lidé se podíleli na výběru jmen.
V roce 2021 dorazila do brněnské zoo z Francie další kamčatská medvědice Irina. Loni pak zamířila do zahrady v Děčíně, kde žije Bruno.
Pomocí ledních medvědů chtějí v brněnské zoo zažít restart a návrat návštěvníků. V loňském roce proto pořídili dvojici ledních medvědic Annu a Elsu z Německa. Přidaly se ke stálici místní zahrady Coře.
Ta je od začátku tisíciletí hlavní hvězdou zoo i symbolem města, za tu dobu návštěvníky potěšila hned několika mláďaty – Bill, Tom, Nanuk, Kometa a Noria. Vedení zahrady doufá, že by v jejích šlépějích mohly jít Anna i Elsa. K tomu potřebuje přivést medvědí samce. Místo najdou ve zrenovovaném a rozšířeném výběhu, který sloužil Coře před jejím loňským přesunem do expozice kamčatských medvědů, kde žila dříve Kamčatka.
25. července 2025