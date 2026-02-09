Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval

Autor:
  14:40
V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat kvůli špatnému zdravotního stavu. Dlouhodobě se potýkala s problémy pohybového aparátu. Dožila se 33 let. Její smrt je posledním dozvukem chovu hnědých kamčatských medvědů v této zoo. Místo nich tam vsází na lední medvědy.
Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s...

Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s problémy pohybového aparátu, proto už nevychází do venkovního výběhu. Její výběh po úpravách obsadí lední medvědice Cora. | foto: Zoo Brno

Medvědice Kamčatka přivedla v brněnské zoo na svět mláďata už před čtyřmi lety,...
Kamčatka vyšla poprvé od lednového porodu se svými potomky Kubou a Tobym do...
V brněnské zoo poprvé z brlohu vylezlo mládě medvěda kamčatského (28. dubna...
V brněnské zoo poprvé z brlohu vylezlo mládě medvěda kamčatského (28. dubna...
16 fotografií

„Rozhodnutí o eutanazii nikdy není jednoduché. V tomto případě k němu vedl dlouhodobě zhoršující se zdravotní stav a výrazná bolestivost způsobená rozsáhlým postižením kloubů, které jí znemožňovalo přirozený pohyb a výrazně snižovalo kvalitu života,“ vysvětlila brněnská zoo.

I právě z toho důvodu návštěvníci zahrady Kamčatku poslední dvě sezony neviděli. Zůstávala v zázemí expozice, kde dožívala.

Medvědí střídání v brněnské zoo. Hnědé nahradí bílí, obsadí jejich výběh

„Naší prioritou je vždy welfare zvířat – tedy jejich důstojnost, komfort a co nejvyšší kvalita života. Když už není možné bolest účinně zmírnit a zvíře ztrácí schopnost žít plnohodnotně, je někdy největším projevem péče právě rozhodnutí nechat ho odejít bez dalšího utrpení,“ uvedla zahrada.

Kamčatka pobývala v Brně od roku 2010, kdy byla přivezena spolu se samcem Jelizorem ze zoo v ruském Rostově na Donu. O dva roky později měli dvojčata Kubu a Tobyho, za další čtyři roky pak Bruna. Medvědí potomci zvyšovali návštěvnost zahrady. Lidé se podíleli na výběru jmen.

Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s problémy pohybového aparátu, proto už nevychází do venkovního výběhu. Její výběh po úpravách obsadí lední medvědice Cora.
Medvědice Kamčatka přivedla v brněnské zoo na svět mláďata už před čtyřmi lety, když porodila Kubu a Tobyho.
V brněnské zoo poprvé z brlohu vylezlo mládě medvěda kamčatského (28. dubna 2015).
V brněnské zoo poprvé z brlohu vylezlo mládě medvěda kamčatského (28. dubna 2015).
16 fotografií

V roce 2021 dorazila do brněnské zoo z Francie další kamčatská medvědice Irina. Loni pak zamířila do zahrady v Děčíně, kde žije Bruno.

Pomocí ledních medvědů chtějí v brněnské zoo zažít restart a návrat návštěvníků. V loňském roce proto pořídili dvojici ledních medvědic Annu a Elsu z Německa. Přidaly se ke stálici místní zahrady Coře.

Ta je od začátku tisíciletí hlavní hvězdou zoo i symbolem města, za tu dobu návštěvníky potěšila hned několika mláďaty – Bill, Tom, Nanuk, Kometa a Noria. Vedení zahrady doufá, že by v jejích šlépějích mohly jít Anna i Elsa. K tomu potřebuje přivést medvědí samce. Místo najdou ve zrenovovaném a rozšířeném výběhu, který sloužil Coře před jejím loňským přesunem do expozice kamčatských medvědů, kde žila dříve Kamčatka.

25. července 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo...

Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...

Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu

Návrhy chytré brněnské čtvrti Špitálka slibovaly místo se spoustou zeleně či...

Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...

Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru

Tomio Okamura (2. února 2026)

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...

Nový pruh pro kola vede odnikud nikam, úplně nadšení nejsou ani cyklisté

Cyklisté se na Palackého třídě v Brně mísili s auty, proto dostali ochranu v...

Dvěma pruhy v každém směru projížděli dlouhou dobu řidiči po Palackého třídě na mostě přes Hradeckou ulici v Brně. Po nedávné úpravě se však jejich prostor na pomezí Králova Pole, Řečkovic a Medlánek...

Menšík koktal, zlobil a geniálně improvizoval. Byl neposedné dítě, líčí znalec

Premium
Kniha Davida Lišky Vladimír Menšík. Život, film, divadlo odhaluje nečekané...

Jeho jméno je synonymem pro televizní a filmovou zábavu. Pořady s hercem Vladimírem Menšíkem dodnes baví. I proto každá kniha o jeho životě vyvolá pozornost. Velkou zásluhou Davida Lišky, autora...

9. února 2026

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

9. února 2026  12:07

RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně...

9. února 2026  8:36

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...

9. února 2026  6:16

Brno - Ostrava 2:0. KP se pomstilo za pohárové finále, Žabiny naplnily roli

Eliška Žílová z KP Brno u míče v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno porazily v 17. ligovém kole SBŠ Ostrava 84:70 a po týdnu oplatily soupeři porážku z finále Českého poháru (81:87). V nejvyšší domácí soutěži se staly teprve druhým týmem po...

8. února 2026  14:22,  aktualizováno  20:51

Psi ve městě mívají paradoxně lepší život než ti na vesnici, říká odborník

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů. Velký problém vidí v tom, že...

Češi jsou národem pejskařů, mnozí však svým miláčkům někdy škodí, aniž by si to uvědomovali. Své o tom ví Miroslav Valentin, který psům zasvětil téměř čtyřicet let. Se sportovní kynologií, jež mu...

8. února 2026  14:03

Lovci ovládli těsný souboj před kvízovými matadory, nezastavilo je ani přísloví

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Hned od začátku je v prostředí brněnské Bobyhall slyšet velký šum daný přítomností téměř tisícovky lidí, ale také něco na první pohled neviditelného. Pekelné soustředění, jak mozkové závity pracují...

8. února 2026  12:39

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod....

7. února 2026  21:24,  aktualizováno  22:35

Šelmy poosmé v řadě vyhrály brněnské derby, extraligu vedou o 10 bodů

Volejbalistka Pavla Šmídová, nahrávačka mistrovského celku Šelmy Brno. (březen...

Šelmy Brno poosmé za sebou vyhrály městské volejbalové derby. V hale Králova Pole zvítězily 3:0 a po 18. kole extraligy udržely v čele tabulky desetibodový náskok před Libercem. Na kontě mají dál jen...

7. února 2026  20:08

Vše nej, Dóňo, přejí osobnosti z Brna, kde slavný herec rozjel hvězdnou kariéru

Miroslav Donutil v klubu divadla ABC po zkoušce inscenace Bílá nemoc (14. dubna...

Ač je Miroslav Donutil rodák z Třebíče, k velkolepé herecké kariéře se odrazil v Brně, kde studoval na Janáčkově akademii múzických umění a následně mnoho let strávil v Divadle Husa na Provázku, kde...

7. února 2026  14:10

Saunaři, kterým Brno zbořilo původní zázemí, získali nové prostory u Sokolů

V areálu Rosnička v brněnských Žabovřeskách otevírá zrekonstruovaná sauna...

Za zachování svého tradičního místa přišli bojovat na městské zastupitelstvo v županech. Úsilí početné komunity však bylo marné, demolici nejstarší brněnské sauny v zahradě Arnoldovy vily...

6. února 2026  18:15

Žena v bytě zanedbávala 45 koček. Inspektorku při kontrole kopla do hlavy

Žena v Brně chovala v bytě 45 koček ve spatných podmínkách. (6. února 2026)

Inspektorky krajské veterinární správy (KVS) pro Jihomoravský kraj odhalily množírnu koček v městském bytě v brněnské části Vinohrady. Při kontrole zjistily, že 45 koček žije ve zcela nevhodných...

6. února 2026  17:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.