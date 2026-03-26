Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

  11:14
Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom upozorňují, že v přírodních rezervacích je jeho sběr zakázaný. Svěží zelené listy s výraznou vůní se hodí nejen v kuchyni, ale lidé je využívají i pro jejich zdravotní účinky. Pokud je však trhají na nesprávném místě, hrozí jim pokuta až deset tisíc korun.

Přírodní stráž Moravského krasu se o víkendu chystá do lužních a listnatých lesů, kde roste medvědí česnek. Ochránci přírody budou rozmisťovat cedule informující o zákazu trhání „zázračné byliny“.

Rostlina není chráněná druhově, někde si ji tak lidé mohou „beztrestně“ nasbírat. Jedním z takových míst je například zámecký park v Židlochovicích na Brněnsku. V přírodních rezervacích však sběračům hrozí až desetitisícový postih.

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však nesmí trhat, protože jde o přírodní rezervaci. (březen 2026)
„Letos jsme ještě žádný případ neřešili. Sezona medvědího česneku se teprve naplno pořádně rozběhne,“ říká geolog ze správy Moravského krasu Antonín Tůma. Podle něj se růst byliny letos malinko zpozdí kvůli ochlazení. Proto problémy teprve očekává, byť se jim snaží předejít informačními kampaněmi. „Nejčastěji řešíme lokality Dřínová u Babic nad Svitavou, údolí Říčky nebo Křtiny,“ vyjmenovává Tůma.

Problém řeší i v Černovickém hájku na jihu Brna. „Lidé česnek sbírají v obrovském množství a do území zasahují opravdu hodně. Děje se to každé jaro,“ podotýká ředitelka nadace Veronica Helena Továrková, jež zajišťuje ochranu této přírodní rezervace. „Nemáme kapacitu, abychom zajišťovali hlídky,“ dodává s tím, že v minulosti vyvěšovali plakáty informující o zákazu trhání byliny. Pokud někoho vidí trhat, upozorní ho.

„Jarní antibiotikum“ vzbuzuje zájem. Podporuje imunitu, pomáhá při nachlazení a podle bylinkářů také přispívá k pročištění organismu po zimě. „Medvědí česnek obsahuje antioxidanty. Navíc výborně chutná,“ popisuje odborná pracovnice Hana Ondrušková z Botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně, kde už medvědí česnek také raší.

Podle Ondruškové ho i u nich lidé otrhávají. Mají si ale dávat pozor, po jakém česneku sahají. Hned vedle medvědího mají totiž na ukázku vysazený hadí. Jedná se o vzácný druh, jež je ale jedovatý. „V přírodě by se nikdy nepotkaly. Česnek hadí roste třeba v Beskydech nebo Bílých Karpatech a je silně ohrožený,“ vysvětluje zaměstnankyně botanické zahrady.

Běžně by lidé mohli medvědí česnek zaměnit s konvalinkou. „Ta ale roste později. Navíc ji na jazyku lidé rozeznají,“ doplňuje Ondrušková.

