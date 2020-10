Škola chce učně specializovat na fastfood. Pí**vina, reaguje Pohlreich

Blanenské učiliště upozorňuje, že nezakládá žádné nové řemeslo. Podstatou zůstává obor kuchař-číšník, ale zaměřený na fastfoodovou gastronomii. Studium bude trvat tři roky a jeho pilotní fázi odstartuje dvanáct studentů v září 2021.



Neúprosně na fastfoodovou specializaci pohlíží známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. „Vy na Moravě jste pašáci na tyhle pí**viny,“ reagoval svérázně. „Bude to aspoň s maturitou, nebo rovnou vysoká škola? Co na té činnosti chcete, prokristapána, tři roky studovat?“ kroutí hlavou.

Zdeněk Pohlreich

Na poznámku, že by obor mohl vzbudit zájem o učňovské vzdělání, prohlásil: „V České republice určitě, tady projde cokoliv, ale je to fakt vtipné. Chtěl bych vidět člověka, co to vymyslel. Tři roky obracet burgery je chvalitebné, prima.“



„Co to má společného s kuchařem a číšníkem? Přijde mi to skvělé, zase se jednou něco fakt povedlo,“ uzavírá.

Pokud však novinka obstojí v testovací části, přibudou místa pro nové zájemce. „Za tři roky by měli být první absolventi. Potom počítáme s tím, že budeme mít až 36 žáků tohoto zaměření,“ odhaluje ředitel blanenského učiliště Pavel Dvořáček.



Učňové budou chodit na praxi do nejbližších „mekáčů“ a pokračovat tak v tradici, kterou rozjede dvanáctka statečných.

Samotný McDonald’s se přitom nebrání spolupráci s více učilišti, nejen v Jihomoravském kraji. „Naše restaurace se nachází po celé České republice a rádi se spojíme s dalšími školami,“ říká mluvčí McDonald’s Jitka Pajurková.

Žáci jako obvykle zahájí praxi ve školní kuchyni, už od druhé půlky prvního ročníku však stráví tři dny praktické výuky týdně v prodejně McDonald’s, kde se budou postupně zaučovat na různých pozicích. Zapojí se do přípravy pokrmů, prodeje za pultem i obsluhy výdejového okénka.



Později se pustí do baristického kurzu, při němž dostanou úkoly v kavárnách McCafé uvnitř poboček.



Žáci se připraví také na roli trenéra obsluhy, který pomáhá novým členům a sestavuje hodnocení zaměstnanců, praxe obsahuje rovněž kurz Lídr péče o hosty. V závěrečném ročníku studenty čeká příprava na post vedoucího směny, jenž má pod sebou ostatní pracovníky, koordinuje jejich činnost a hlídá kvalitu služeb.

„Nakonec budou dělat závěrečné zkoušky podle zadání oboru kuchař-číšník a k tomu absolvují certifikovanou zkoušku u McDonald’s,“ přibližuje Dvořáček.

Zbývající dva dny v týdnu, kdy se konají praxe, absolvují učni normálně ve škole, takže o kulinářské základy nepřijdou. Stanou se však primárně experty na rychlé občerstvení a hned po výuce budou moct nastoupit do práce.



„Navazujeme na zkušenosti kolegů nejen z Evropy, ale i ze Spojených států nebo Kanady,“ přibližuje Pajurková. Společnost tímto způsobem doplňuje nábor, jímž vychovává pracovníky svých restaurací.

Přilákáme víc žáků, věří škola

„Na nabídku McDonald’s jsme kývli, protože poslední dobou klesá zájem o tradiční pojetí oboru. Řekli jsme si, že zkusíme část naší kapacity využít tímto směrem,“ vysvětluje Dvořáček.



Škola si od toho slibuje, že přiláká víc žáků. „Také reagujeme na to, že existuje celosvětová firma se spoustou poboček a potřebuje kvalifikované lidi, aby řídili její provozy,“ dodává ředitel.

Franšíza se už dvacet let podílí na podobném oboru v Německu, srovnatelným programem pak prošlo od roku 2006 skoro 19 tisíc učňů ve Velké Británii. „Chceme nabídnout zkušenosti, které jsme získali systémovým přístupem k profesnímu rozvoji našich zaměstnanců, a ulehčit mladé generaci vstup na pracovní trh,“ shrnuje Pajurková.

Jiná učiliště však tato cesta neoslovila. „Že bychom se v takové míře zaměřili na fastfood, o tom jsme ani neuvažovali,“ říká ředitelka brněnské střední školy Charbulova Jana Marková. Podle ní specializace na rychlé občerstvení není natolik nosná, aby dostala tak výrazný prostor ve výuce. „V našich vzdělávacích programech máme za cíl, aby žáci postupně prošli všemi oblastmi,“ podotýká Marková.

Už od prvního ročníku si tak učni zkouší práci v různých reálných provozech, což na Charbulově vnímají jako osvědčený model. „Máme třeba vlastní restaurace nebo kavárny, kromě toho máme žáky v hotelích,“ vyjmenovává ředitelka.