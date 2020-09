Matka se domohla nižšího trestu za ubití kojence v autě na benzince

Matka své dítě ubila v odstaveném autě u čerpací stanice. Podle rozsudku si surovým způsobem vybila agresi na bezbranném člověku. Spouštěčem jejího jednání bylo to, že jí na benzince nechtěli půjčit zapalovač, aby si mohla zakouřit.

„Vyhověli jsme odvolání obžalované, snížili jsme jí trest z 18 na 17 let. Přihlédli jsme zejména k tomu, že obžalovaná nebyla dosud soudně trestána a že se k trestnému činu doznala,“ uvedl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Proti možnosti vyhovět odvolání obžalované brojila žalobkyně, se snížením trestu nesouhlasila.

„Obžalovaná tvrdí, že nebyl zohledněn její věk, její tíživá životní situace a nebylo přihlédnuto k možnostem její resocializace. Obžalovaná se trestného činu dopustila tři roky po dovršení plnoletosti. Po narození dítěte jí byla dána možnost, aby žila u svých pěstounů, odmítala však pravidla a do situace, v níž se nalézala, se dostala vlastním zaviněním,“ uvedla žalobkyně Jarmila Ošlejšková.

Doplnila, že žena navíc neprojevila při trestním řízení žádnou lítost, pouze nad svým osudem.

Tragédie se stala loni na začátku října. Frustrovaná žena obrátila agresi vůči svému třiapůlměsíčnímu synovi. „Nejdříve jej začala bít otevřenou dlaní, poté pěstmi a nakonec jej udeřila hlavou o madlo dveří,“ doplnil mluvčí soudu.

Tříměsíční kojenec utrpěl mnohačetné oděrky a podlitiny a zlomeninu klenby čelní; zemřel na místě. Podle obžaloby to nebylo poprvé, co podle svědků žena dítě fackovala. Chlapce poté odložila, prospala se a pak řešila s přáteli, co má dělat, uvedla obžaloba.

Obžalovaná se pohybovala v době činu mezi lidmi bez domova. Má základní vzdělání, je svobodná a nemajetná. Dosud byla beztrestná, šestkrát se však zřejmě dopustila přestupků majetkové povahy. Za vraždu jí původně hrozilo 15 až 20 let vězení.