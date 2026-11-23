Ke zveřejnění vlastního pohledu na průběh událostí se rozhodlo vedení školky až nyní v návaznosti na to, že policie uzavřela prošetřování incidentu bez vznesení obvinění. Podle ní nešlo o trestný čin ani o přestupek, Česká školní inspekce nicméně upozornila na nedostatky.
Podle školky hrubé napadení chlapce nastalo při hře na dinosaury. „Hra přerostla ve fyzické napadání, které jsme měli včas zastavit,“ stojí v prohlášení podepsané vedením a týmem školky.
Otec v minulosti popisoval, že měl jeho malý syn pohmožděniny a v noci křičel ze spaní nebo se i počůrával. Dával to do souvislosti právě s incidentem ve školce.