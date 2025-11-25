Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice

Marek Osouch
  15:54
Známý brněnský aktivista a politik Matěj Hollan skončí v politice. Své rozhodnutí oznámil v reakci na rozhodnutí hnutí Žít Brno, které spoluzakládal a dodnes je jeho nejvýraznější tváří. To chce jít do komunálních voleb v příštím roce v širokém spojenectví, mimo jiné s hnutím Fakt Brno, které Hollan ostře kritizuje.
Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.

Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.
Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.
Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.
Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.
5 fotografií

Zatímco v kavárně v centru města oznamovali Piráti, Žít Brno, Fakt Brno, Idealisté a hnutí Gen společnou kandidaturu jakožto platformu liberálních stran, opoziční brněnský zastupitel Matěj Hollan vzápětí na sociálních sítích oznámil svůj odchod z politiky. Na příštím zasedání zastupitelů hodlá rezignovat.

„Co je pro mě nepřekousnutelné, že s ODS za zády jde nyní do předvolebního holportu partaj, se kterou jsem spojil svou tvář a v letech 2014 až 18 jsme dali možnost Brnu se nadechnout. S něčím takovým odmítám být spojován,“ uvedl Hollan, který byl ve zmiňovaném volebním období náměstkem na brněnském magistrátu.

Podle něj je v pozadí nové platformy právě ODS, na jejíž kritice společně s tehdejší ČSSD Žít Brno vzniklo. Za problematické považuje Hollan hnutí Fakt Brno, za kterým stojí Marek Šoška a David Pokorný. Ti v roce 2018 ještě jako zástupci Svobodných kandidovali společně s ODS a Pokorný pak s ODS seděl ve stejném politickém klubu v zastupitelstvu. O čtyři roky později už kandidovali s vlastním sdružením Fakt Brno.

Uskupení Fakt Brno těžilo z vazeb na ODS, stáhlo hlasy liberální konkurence

Hollan toto hnutí označuje za dílo současného náměstka primátorky Roberta Kerndla (ODS), které mělo v posledních komunálních volbách ubrat hlasy jiným liberálním stranám. Piráti prý na spojenectví s Fakt Brno kývli hlavně s příslibem budoucích politicích trafik.

„Žít Brno tímto aktem skočilo do propasti hanby a já u toho odmítám nadále svítit a jít do volebního roku s tím, že jsem jejich jediný viditelný představitel,“ poznamenal Hollan s tím, že v brněnské politice zcela končí.

Zelení se zatím do nové formace nehrnou

Lídr brněnských Pirátů a celé platformy liberálních stran Adam Zemek říká, že je třeba se dívat do budoucnosti, a ne do minulosti.

Současný předseda Žít Brno Petr Kalousek se pak snaží Hollanovu kritiku mírnit s tím, že jde jen o memorandum, nikoli závaznou spolupráci. „Máme za sebou teprve několik málo jednání s některými ze subjektů, konkrétně s Piráty, a nějaké další předběžné telefonické kontakty. Všechno je věcí dalších týdnů a měsíců,“ poznamenal.

Některé věci už bych dělal jinak, říká Hollan. V politice končit nehodlá

Konkrétně k Hollanově kritice, která směrem k Fakt Brno zaznívá dlouhodobě, se však nevyjádřil. Řekl jen, že po jeho rezignaci za něj v brněnském zastupitelstvu usedne náhradník, kterým je předseda brněnských Zelených Matouš Vencálek.

Právě Zelení v roce 2022 společně kandidovali se Žít Brno. Dnes však u podpisu memoranda chyběli. „Jednali jsme spolu, nicméně je otázka, jestli budou chtít být někteří členové (Zelených) tak aktivističtí, nebo uvažovat jinak,“ sdělil Zemek.

Vencálek jeho slovům nerozumí. „Jsme v Brně etablovaná politická strana se třemi starostkami,“ zmínil. Podle něj Zelení jednali o možné spolupráci, jenže zmíněné Fakt Brno je pro ně velmi problematickým uskupením.

Proti extremistům

Strany, které v úterý uzavřely „partnerství pro moderní Brno“, se primárně vymezují vůči extremistům, což dávají do souvislosti s celostátní politikou. Na brněnské úrovni se Zemkovi nelíbí, že předsednictví kontrolního výboru připadlo hnutí SPD, které označuje za extremistické.

„Národní fronta“ může v Brně vládnout spoustu let, říká opozičník Hollan

Proti současnému vedení města ve složení ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, STAN a SOCDEM se nová platforma nevymezuje a dokáže si představit spolupráci s jakoukoliv z těchto stran, tedy včetně ANO.

Ostatně Piráti mohli být součástí dnešní široké koalice, nakonec z ní ale na poslední chvíli cukli.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...

Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice

Aktivista Matěj Hollan se s hnutím Žít Brno po čtyřech letech vrací do...

Známý brněnský aktivista a politik Matěj Hollan skončí v politice. Své rozhodnutí oznámil v reakci na rozhodnutí hnutí Žít Brno, které spoluzakládal a dodnes je jeho nejvýraznější tváří. To chce jít...

25. listopadu 2025  15:54

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

25. listopadu 2025  10:47,  aktualizováno  13:23

Škodu při požáru na letišti v Brně hasiči odhadli na 20 milionů, příčinu zjišťují

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

Předběžná škoda po pondělním požáru v areálu brněnského letiště je 20 milionů korun, příčina jeho vzniku zůstává v šetření. Hořelo v hangáru, kde se opravují letadla, požár zasáhl část haly a...

25. listopadu 2025  8:55

Koňský povoz, vyhlídkové kolo i zimní kino. Na co lákají znojemské vánoční trhy

Znojemský advent

Barevnými světly a množstvím dekorací ožijí od pátku 28. listopadu ulice v centru Znojma. Den na to otevřou své stánky i trhovci na Masarykově náměstí. Koupit tam dárek svým blízkým nebo si pochutnat...

25. listopadu 2025  5:20

Praha, Brno a zase Praha. Jak se Miroslav Ševčík z SPD kolem voleb „stěhoval“

Miroslav Ševčík, lídr kandidátky SPD v Jihomoravském kraji ve sněmovních...

Před říjnovými parlamentními volbami svítilo u jihomoravského lídra SPD Miroslava Ševčíka v kolonce bydliště Brno, přestože je jako bývalý děkan Vysoké školy ekonomické v Praze dekády spojený právě s...

24. listopadu 2025  16:40

Němci chtějí odvézt jen desetinu odpadu z Heršpic, ministerstvo sází na policii

Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317...

Ministerstvo životního prostředí čeká další kolo jednání s bavorskými úřady o odvozu více než 300 tun nelegálně uloženého odpadu v brněnských Horních Heršpicích. Končící Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL)...

24. listopadu 2025  15:58

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

24. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  15:42

RECENZE: 101 způsobů, jak vyhynout. Z Darwinových cen je předvídatelný blábol

Divadlo Husa na provázku představilo novinku Darwin & co. s podtitulem 101...

Divadlo Husa na provázku přizvalo spisovatele Petra Šestáka, jehož knihu Vyhoření loni převedlo do hry Jednou nám za to děcka poděkujou, aby pro ně zdramatizoval téma takzvané Darwinovy ceny –...

24. listopadu 2025  15:39

Družstevní bydlení v Brně bude i pro singles, musí však mít nadstandardní příjem

Výstavba bytového domu.

Nejen páry a lidé s dětmi si budou moct výhodně pořídit družstevní byty, které plánuje postavit Brno na Kamenném vrchu. Nově se tato možnost otevírá také pro zájemce žijící samostatně, takzvané...

24. listopadu 2025  15:04

Vánoční trhy z výšky. V Brně nad ně létá balon, lístky ale získají jen vyvolení

Novinkou vánočních trhů v Brně je let ukotveným horkovzdušným balónem, který se...

Vánoční trhy a horkovzdušný balon. Dvě zdánlivě neslučitelné věci se letos spojily v Brně. O víkendech si mohou lidé ve dvouhodinových blocích užít let nad centrem města, v ukotveném balonu stoupají...

24. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Curacao na mistrovství světa? Zázrak, jsme jako půl Brna, říká Cicilia

Rigino Cicilia přišel do Zbrojovky v září, ale kvůli nedotrénovanosti se zatím...

Pomerančový likér, stálé slunce a nyní... fotbal! Ostrov Curacao, který byl ještě v roce 2010 součástí Nizozemských Antil, bude vystupovat na jedné z nejsledovanějších akcí planety. Země patřící do...

24. listopadu 2025  9:44

ODS vypoví kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu v Blansku

Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva)...

Vládnoucí koalice v Blansku končí. ODS kvůli sporům s ANO vypoví koaliční smlouvu. K vyřešení radniční krize nepomohlo ani víkendové smírčí jednání, které svolal starosta Jiří Crha (ODS)....

23. listopadu 2025  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.