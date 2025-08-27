V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická byla uzavřena. Samotný únik plynu už je zastaven a obyvatelé se vrátili domů.

Hasiči dostali informaci o úniku plynu v brněnských Husovicích ve 12:15. Na místě poté pomáhali s měřením a evakuací obyvatel domů v okolí zasažené oblasti v ulici Cacovická.

Policisté pomáhali s evakuací třiceti lidí ze šesti domů v brněnské ulici Cacovická, kde došlo k masivnímu úniku plynu. (27. srpna 2025)

„Před naším příjezdem bylo evakuováno patnáct lidí,“ uvedl mluvčí hasičů Štěpán Komosný. Policisté na síti X informovali o celkem třiceti evakuovaných ze šesti domů. Společně s nimi opustili nebezpečný prostor také čtyři psi.

Specialisté rozkopávali silnici, kde nejspíš k úniku došlo. Zhruba ve 14:35 byl samotný únik zastaven. „Nebezpečí ale nelze úplně vyloučit, protože některá místa jsou plynem nasycena,“ podotkl Komosný.

Před půl čtvrtou odpoledne se evakuovaní obyvatelé vrátili do svých domovů a místo už bylo průchodné. Auta však kvůli rozkopané vozovce stále úsek Cacovické mezi Tomkovým náměstím a Soběšickou projet nemohou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

