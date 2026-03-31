Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Oldřich Haluza
  16:55
Masarykův onkologický ústav v Brně konečně získá důstojnou a přehlednou vstupní bránu. Stane se jí Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které spolu s aktuálně dokončovaným pavilonem zaměřeným na onkologickou prevenci vyjde na více než 1,1 miliardy korun. Nová budova začne plně sloužit pacientům a jejich doprovodu po Velikonocích.

„Díky ní můžeme významně zvýšit kapacitu pro podpůrnou péči, klinické studie a vzdělávání pacientů, což jsou oblasti s největším dopadem na kvalitu života pacientů, bezpečnost péče a v případě klinických studií dávají i naději na další a úspěšnější léčbu,“ oznamuje ředitel Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Marek Svoboda s tím, že budova umožní vytvořit důstojný bezbariérový vstup do areálu.

Dosavadní hlavní vchod do Švejdova pavilonu je prostorově nedostatečný. Ze vstupní haly vede velké schodiště nahoru a jediný výtah do druhého patra.

Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
V pětipodlažní budově navazující na Švejdův pavilon dostává každé patro jiné využití. V přízemí bude fungovat centrum prvního kontaktu a příjem pacientů s centrální evidencí, konziliární ambulance klinické a radiační onkologie nebo informační a edukační centrum. Druhé podlaží využije oddělení klinických studií.

Třetí patro je určené pro centrum podpůrné péče. V něm pacienti najdou sociální pracovníky pomáhající s návratem do pracovního života, klinické psychology poskytující individuální terapie či nácvik relaxačních technik, nutriční terapeuty nebo ambulance pro ošetřování chronických ran. Dříve byla podpůrná péče roztříštěná na více místech ústavu, nově došlo k jejímu sjednocení na jedno místo.

Čtvrté patro obsadili koordinátoři péče, kteří nejen v jihomoravském zdravotnictví nabývají stále větší význam. Páté podlaží patří úseku zdravotních pojišťoven. Tam bude zároveň přístupná terasa s výhledem na město, jež byla vytvořena po domluvě s Občanským sdružením Masarykova čtvrť.

Sjednocení klíčových služeb do jednoho centra

Nová budova se stane vstupním pavilonem pro nově příchozí. „Jeho otevřením se zásadně mění cesta pacienta ústavem,“ podotýká náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky Tereza Malá.

V Masarykově onkologickém ústavu staví nové pavilony, otevřou se v roce 2026

Kroky každého nového pacienta povedou právě do vstupního pavilonu s centrem prvního kontaktu. „Zde pracovníci vloží všechny jeho údaje, včetně přinesené dokumentace, do našeho nového nemocničního informačního systému, což usnadní následující práci zdravotníků. Výjimkou budou pouze pacienti na lůžku odesílaní z jiného zdravotnického zařízení k radioterapii. Ti půjdou přímo do ambulancí kliniky radiační onkologie v Masarykově pavilonu,“ přibližuje Malá.

Po zaevidování budou pacienta provádět specializované sestry, s jejichž pomocí zamíří na vyšetření do konziliární ambulance, což je pracoviště určené právě pro nově příchozí. Dalším krokem je informační a edukační centrum poskytující skupinové i individuální vzdělávání nejen pro nemocného, ale i doprovod. Lze si tam vyzkoušet virtuální realitu, k dispozici je individuální vzdělávací box s Onkorádcem nebo edukační avatar. Rozšíří se také prostor pro působení pacientských organizací.

U onkologického ústavu v Brně plánují přístavbu s ambulancemi i parkováním

„Takto koncipované edukační centrum v onkologii bude jediným svého druhu v Česku. Celá nová infrastruktura navíc umožní zavést program podpůrné péče o onkologické přeživší,“ hlásí vedoucí infocentra Veronika Guziurová.

V neposlední řadě může pacient využít podpůrnou péči v oborech klinické psychologie, nutriční výživy a sociální péče. Následnou možností je zapojit se do klinických studií. Toto oddělení se v nové budově rozšíří o ambulantní provozy. „Naší snahou je zvýšení dostupnosti vysoce inovativní terapie a navázání námi koordinované úzké spolupráce v regionech. Pro představu, loni bylo do všech typů klinických projektů zařazeno 916 pacientů,“ uvádí primářka Oddělení klinických studií Radka Lordick Obermannová.

Centrum onkologické prevence otevře v květnu

Nové Centrum inovativní a podpůrné péče v ústavu sjednocuje klíčové služby, které doprovázejí pacienta během léčby. Navíc před budovou vzniklo parkoviště, kde může doprovod krátkodobě zaparkovat a pacienta vysadit. Rozšíří se tím možnosti parkování v problematické lokalitě, kde je míst neustále nedostatek.

V současnosti dělníci v areálu MOÚ dokončují Centrum onkologické prevence. Vyrostlo na místě bývalé transfúzní stanice v Tomešově ulici, jež byla původně ve vlastnictví hejtmanství.

K rychlejší léčbě rakoviny pomůže na jižní Moravě onkologická spojka

Kapacitu ústavu navýší o pětinu, aktuálně tam lékaři provádějí přes 50 tisíc preventivních vyšetření ročně. Lidem se tento druhý nový pavilon otevře v květnu.

MOÚ je největším onkologickým centrem v Česku. Společně s pracovišti obou brněnských fakultních nemocnic vytváří Národní onkologické centrum Brno. Kromě diagnostiky a léčby nádorů tam probíhá rozsáhlá preventivní péče včetně screeningových programů a péče o lidi s geneticky podmíněným vysokým rizikem vzniku nádorů.

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996....

Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Matikář dostane od školy miliony, výpověď neplatí, rozhodl po dvanácti letech soud

Premium
Střední škola Brno, Charbulova

Dlouhých dvanáct let se už táhne spor učitele matematiky Aloise Humpolíka, který v roce 2013 dostal na Střední škole Charbulova v Brně výpověď pro nadbytečnost. S propuštěním nesouhlasil a na...

Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii

Policisté pátrají po cyklistovi.

Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....

Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a...

Masarykův onkologický ústav v Brně konečně získá důstojnou a přehlednou vstupní bránu. Stane se jí Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které spolu s aktuálně...

31. března 2026  16:55

Marný pokus. Majitel černé stavby ještě zkoušel přesvědčit zastupitele, vykázali ho

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Majitel domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily za černou stavbu a nařídily jeho demolici, se pokusil o další kroky, jak se bourání vyhnout. Po vyšplhání na střechu domu tentokrát...

31. března 2026  16:07

Vzal si drogy a nabídl kamarádce vztah. Když odmítla, bodl ji do hrudi, soudí muže

Kamil Tomi čelí u Krajského soudu v Brně obžalobě z pokusu o vraždu. Podle...

Loňskou zářijovou noc v centru Brna strávil Kamil Tomi se ženou, kterou označil za svou kamarádku. Nešlo však o žádnou romantiku. Muž podle obžaloby ženu urážel a vyhrožoval jí, nadávky postupně...

31. března 2026  14:33

Jízda v opilosti už byla příliš. Radní Podzimek po nátlaku kolegů rezignoval

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS)

Svůj nejnovější průšvih už jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) politicky neustál. Poté, co kvůli řízení v opilosti přišel o řidičský průkaz a čelil nátlaku kolegů, oznámil...

31. března 2026  9:11,  aktualizováno  9:51

Rešetár přestavuje kamarádovi Cupákovi brněnský Helas za zády, ale s požehnáním

Exreprezentant David Cupák v 36 letech stále naskakuje za Helas, nejčastěji...

Futsalový Helas Brno řeší během play off neobvyklou situaci. Předseda klubu David Cupák netuší, jak bude vypadat tým pro příští sezonu, protože je stále hráčem. Zatímco na palubovce ještě bojuje v...

31. března 2026  8:40

Jsme nemocnice, v první řadě je třeba řešit medicínu, říká brněnský superšéf

Vlastimil Vajdák vede od února 2026 kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny a...

Od začátku února velí Vlastimil Vajdák deseti tisícům podřízených. K šéfování Fakultní nemocnice u sv. Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie nově přibral i vedení Fakultní...

31. března 2026  5:04

Favorité slaví semifinále. Postup si zajistili volejbalisté Karlovarska i Lvi Praha

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska potvrdili roli favorita a v nejkratším možném termínu postoupili do semifinále extraligy. Vítězové základní části ve třetím čtvrtfinálovém souboji porazili ve své hale...

30. března 2026  21:30,  aktualizováno  22:08

USK řádil ve čtvrtfinále i doma, o další překvapení v play off se postaral Brandýs

Karolína Petlanová hledá prostor pro přihrávku během čtvrtfinále Chance ŽBL.

Basketbalistky USK Praha i díky triple doublu kapitánky Valériane Ayayiové suverénně vyhrály v ligovém play off i druhé čtvrtfinálové utkání s Hradcem Králové. Francouzská křídelnice se na domácí...

30. března 2026  21:10

Nations Games míří do Česka. Prestižní turnaj v malém fotbale se uskuteční v Brně

Čeští fotbalisté slaví gól.

Ideální příprava na mistrovství Evropy či světa. Atraktivní klání proti top týmům. To jsou mezinárodní turnaje Nations Games. Od neděle do úterka (5. - 7. dubna) se tento sportovní svátek odehraje v...

30. března 2026  17:43

Radní Podzimek řídil opilý, kolegové tlačí na rezignaci. Je to červená, vzkazují

Mimořádné zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zleva nahoře Jiří Crha...

Nejnovější problém může jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS) vyjít pořádně draho. Zatímco všechny své předchozí potíže nakupené za poslední rok...

30. března 2026  17:30

Souseda bodal nožem a bil klíči, soudí muže. Příčinou byla banální situace

Matěj Pelikán u Krajského soudu v Brně čelí obžalobě z pokusu o vraždu, když...

Kuchyňským nožem a svazkem klíčů zaútočil podle vyšetřování Matěj Pelikán na svého souseda z paneláku v Brně. Před krajským soudem nyní kvůli tomu čelí obžalobě z pokusu o vraždu, za což mu hrozí až...

30. března 2026  16:09

Chodník vede do čtyřproudovky. Utněte nebezpečné přebíhání přechodem, žádají místní

Petice místních žádá vytvoření přechodu přes třídu Generála Píky v brněnských...

Auta tudy jezdí povolenou sedmdesátkou, někdy i rychleji, místo se navíc nachází na začátku zatáčky. Přesto čtyřproudovku na třídě Generála Píky v brněnských Černých Polích denně přebíhají stovky...

30. března 2026  14:42

