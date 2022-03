Závody do vrchu využijí členitost Masarykova okruhu, pojede se v protisměru

Samotnými piloty je Masarykův okruh oblíben pro svoji členitost a převýšení, jehož maximální hodnota je 73,75 metru. Část těchto parametrů se hodí při závodech automobilů do vrchu, pořádaných v neděli jako „otvírák“ nové sezony.

Jede se na části brněnské trati o délce dvou a půl kilometru, přičemž závodit se bude v protisměru oproti obvyklému provozu. Start je pod Schwantzovou zatáčkou a pokračuje stoupáním přes Stadion až před tribunu A.

„Pro diváky bude otevřená tribuna C, ze které je nejlepší výhled na podstatnou část dění na trati,“ řekla Radka Dvořáková, manažerka závodních akcí Automotodromu Brno. Diváci budou mít přehled o dění v celkovém počtu pěti zatáček.

Start prvního závodního bloku je v 10.30, druhý závodní blok začne v 15 hodin. Pojede se o body do mistrovství republiky a do mezinárodního šampionátu Maverick Hill Climb Czech 2022 a celkem se zúčastní 150 vozů. Každý z nich startuje do své jízdy zvlášť, v cíli tedy rozhoduje dosažený čas na trati.

V rámci mistrovství republiky se představí na speciálu Lamborghini Huracán GT3 i Jiří Mičánek mladší, syn bývalého přeborníka závodů do vrchu Jiřího Mičánka staršího.

Nedělnímu programu předchází třídenní testování závodních vozů. Této možnosti využívá řada domácích i zahraničních jezdců a chybět mezi nimi nebudou ani formule 1 a formule GP2.

„Letos přivítáme na testech starší modely formulí Benetton a Arrows. Oba jsou pilotovány zahraničními jezdci; Benetton se chystá na sezonu v šampionátu Boss GP, Arrows pojede seriál Formule Maxx,“ doplnil mluvčí okruhu Petr Boháč. Také na testy bude pro fanoušky až do sobotního konce otevřena tribuna C, vstup je zdarma.