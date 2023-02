Nevhodné chování učitelů? Podrobnosti se dovídáme až teď, hájí postup děkanka

Sama se podnětem studentek zabývala už loni coby prorektorka Masarykovy univerzity. „Podnět byl anonymní a nebyl tak konkrétní jako to, co se dovídáme teď,“ vysvětluje, proč učitelé, jichž se to týkalo, nebyli tehdy staženi z výuky.

V pondělí jste oznámili, že z výuky stahujete už třetího vyučujícího. Zatím se v médiích mluvilo o dvou učitelích, znamená to, že přišly další podněty, na jejichž základě jste k tomuto kroku přistoupili?

Sbíráme podněty a reagujeme na to, co se v nich objevuje. Že jsme dalšímu vyučujícímu zabránili v tom, aby se setkával se studentkami, zkoušel a učil, je skutečně reakcí na podněty, které nám v současné době přišly. Je na takzvané překážce v práci a zůstane to tak do doby, než to prověříme.