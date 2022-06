Spory o vjezdy do pěší zóny v centru, magistrát nevidí možnosti zpřísnění

Aktuální systém vjezdů do centra Lokalita se dělí na pěší zónu a šest podoblastí v jejím okolí.

Zásobování podniků je povolené jen v čase mezi 6.00 a 10.30.

Vjezdy kontrolují kamery na 22 místech.

Nyní je vydaných okolo 10 tisíc povolení, polovina do pěší zóny.

Auta rozvážející jídlo nebo zboží do pěší zóny nesmí, můžou využít pouze některou z podoblastí.

Úředníci měsíčně posílají zhruba tisícovku pokut za neoprávněné vjezdy.

Průměrný postih je 700 korun.