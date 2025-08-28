„Tolik kvalitní a rozmanité prvorepublikové zástavby jinde v Česku nenajdete,“ vyzdvihuje historička Jana Mlatečková.
Unikátní oblast, která letos slaví sto let od chvíle, kdy dostala jméno po prvním československém prezidentovi, leží na úpatí Kraví hory, na svazích Žlutého kopce a na stráních nad přilehlými Pisárkami.
„Čtvrť vznikala postupně od konce 19. století a je specifická velkým množstvím meziválečných objektů, což zahrnuje rodinné, řadové i činžovní domky, ale také vily, školy a další instituce včetně kostela svatého Augustina,“ vyjmenovává Mlatečková.
Čtvrť byla vybudována na holých kopcích se stepní krajinou, kde se pohybovaly vojenské posádky a nedělní výletníci. Silnice a domy byly postaveny relativně rychle. Desítky roků však trvalo, než některé stromy přerostly nad budovy.