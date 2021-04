S Koishi je definitivní konec. Martinkovič ale otevře bistro na vesnici

S Koishi je tedy úplný konec, nový podnik však chce Martinkovič otevřít už příští rok v létě. „V gastru chci určitě pokračovat, je to moje povolání, vlastně ani nevím, co jiného bych dělal. Po zavření Koishi jsem si řekl, že opráším starý projekt bistra, měl jsem to totiž už delší dobu v hlavě,“ popisuje.

A dodává, že až „přestane vládní cirkus“ a až bude gastroprostředí zase zdravé, má v plánu se také vrátit do Brna. „Chci postavit ještě jeden restaurant, ale Koishi to už prostě nebude. Nikde nicméně není psáno, že nemůže být ještě lepší,“ věří Martinkovič.

Zrovna v dubnu by Koishi oslavilo dvanácté narozeniny. Martinkovič se k tomuto výročí rozhodl uspořádat online aukci s obrazy, jež visely na stěnách podniku.

„Za poslední čtyři měsíce jsem dostal stovky e-mailů, esemesek a zpráv. Všech si nesmírně vážím! Často padl z vaší strany dotaz na obrazy, které byly neodmyslitelnou součástí interiéru po celou dobu fungování. Jeden už dokonce zdobí zeď našeho milého hosta,“ uvádí začátek aukce na facebookových stránkách Koishi. Celý týden se dražily čtyři velké obrazy, celková cena se nakonec vyšplhala na sto tisíc korun.



Pochoutky z dílny japonského sushimastera si nicméně milovníci jídla ve vyhlášeném Koishi už nikdy nedají. Martinkovič, majitel dnes už bývalé brněnské restaurace s originálně pojatou evropskou kuchyní snoubenou s asijskými prvky, v prosinci oznámil, že se dále nehodlá „podílet na gastrogenocidě a ponižující diktatuře státu“.

„Zavřel jsem tento výjimečný provoz a propustil tým skvělých profesionálů. Já osobně mohu pokračovat jen v případě, že se v oboru obnoví zdravé podnikatelské prostředí,“ prohlásil tenkrát.