Zbytečně děláme z noci den. Hmyz to nemůže zvládnout, varuje ekolog

V Česku už vymizelo až tři tisíce druhů hmyzu. Může za to i světelné znečištění. To hmyz neumí zvládnout. Je na světě asi 415 milionů let, tedy 140krát déle než my lidé. Jak ovšem upozorňuje Martin Škorpík, vedoucí oddělení speciální ochrany přírody a strategického plánování Národního parku Podyjí, hmyz začíná souboj s naší civilizací prohrávat. Zatímco člověk zabydlel téměř všechny existující biotopy díky své přizpůsobivosti, většina druhů hmyzu to nedokáže.