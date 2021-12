Zkusili jsme si, že je dobré občas ubrat, líčí šéf Agrotecu covidové trable

Ředitelna šéfa hustopečského Agrotecu Martina Rady by potěšila každého kluka. V policích nad sebou stojí spousta modelů aut, traktorů, kombajnů, bagrů a dalších stavebních strojů.

Zmenšeniny techniky tu nejsou jen tak. Ty všechny má skupina Agrotec ve svém prodejním portfoliu. Za třicet roků existence, které firma opožděně oslavila tento podzim, se rozrostla nejen po celém Česku, ale i na Slovensko či do Maďarska a pošilhává po dalších destinacích. „Tahle skupina má růst ve své DNA. Pořád se díváme na příležitosti,“ říká Rada.

Třicítku Agrotec slavil už loni, kvůli covidu se ale slavilo skoro o rok později. Nemrzelo vás to?

Situace tomu nebyla nakloněna. Ale stihli jsme to oslavit v roce, kdy nám těch třicet ještě pořád bylo. (smích)

Ve firmě jste od samého začátku. Jak vypadaly její první okamžiky?

Zrodila se z nápadu zakladatele Karla Losenického. V hustopečském družstvu se Státní zkušebnou strojů testoval zemědělské stroje, které by se mohly dovážet do České republiky. Získal tím spoustu znalostí i kontaktů. Agrotec vznikl ještě jako družstevní podnik uvnitř JZD Rudá armáda. Dodneška mám schované razítko. (smích) 12. listopadu 1990 se z družstva vyčlenil a do obchodního rejstříku se zapsal jako akciová společnost. Toto datum považujeme za start našeho podnikání.

Jaký ten start byl?

Velmi spontánní. A panovala v něm opravdu tvůrčí atmosféra. Firma rychle rostla. Na začátku to byl takový malý rodinný podnik, kde akcie držely rodiny zaměstnanců. Postupem času se k zemědělským strojům přidala osobní auta, nákladní užitková auta a nakonec i stavební stroje. To jsou základy, na kterých stále stojíme. Ale rozrostli jsme se do skupiny působící v Česku, na Slovensku i v Maďarsku. Namísto pár desítek zaměstnanců, které jsme měli v počátku, jich máme tisíc a jsme schopni dosahovat ročních tržeb kolem deseti miliard korun. Těch třicet let znamenalo dynamickou expanzi. Milníkem pro nás byl rok 2006, kdy pan Losenický prodal firmu do skupiny Agrofert. Tím jsme získali další možnosti rozvoje, třeba právě rozšíření do zahraničí.

Zemědělská technika je tedy vaším nejsilnějším pilířem?

Ano, dnes tvoří asi 70 procent v objemu tržeb. Nejsou to přitom jen traktory, kombajny, ale spousta další závěsné a přívěsné techniky. Zkrátka vše, co zemědělci potřebují.

Zemědělci jsou dost specifická skupina. Jsou jako zákazníci nároční?

Každý zákazník je dnes náročný. Ale je pravda, že zemědělci mají určitá specifika, věnovat se jim musíte opravdu celý rok. Hlavně starší generace je více konzervativní. Ale na druhou stranu jsou to velmi loajální zákazníci. Když vidí, že se o ně opravdu staráte a poskytujete jim dobrou službu, tak vás za to odmění tím, že jsou s vámi dlouhou dobu.

Umíte vy sám řídit traktor nebo kombajn?

Určitě. Můj řidičák obsahuje všechny kolonky. (smích) Řídím rád cokoli. A s takovým kombajnem je to zážitek.

Dnes je kombajn možná pohodlnější než auto. Pozorujete tu proměnu techniky?

Hlavně v komfortu obsluhy je vidět obrovský skok. Troufl bych si tvrdit, že ze všech prostředků, které prodáváme, je kombajn a traktor dnes nejsložitější. Používají se různé počítačové a řídicí systémy, obrovsky se zvýšil komfort v kabině. Je tam ticho, klid, bezprašnost, klimatizace. V době žní v kombajnu obsluha tráví hodiny a hodiny. A těžko si dnes představit to, co jsem zažil já jako malý kluk, když se jezdilo v kombajnu bez kabiny a všude byl prach, horko, hluk, vibrace.

Covidový rok byl pro spoustu firem hodně složitý. Jak jste se s ním poprali vy?

Ještě pořád je to složité. Museli jsme reagovat na spoustu nařízení, upravit fungování týmů. Taky jsme šlápli na brzdu v nákladech. Vlastně to nebylo tak špatné. Alespoň jsme si zkusili, že je dobré občas ubrat, podívat se na svůj vnitřní provoz a reagovat na situaci. Museli jsme se naučit online způsobu komunikace se zákazníkem, zavedli jsme třeba vzdálený přístup na servisech a další technologická řešení.

K tomu se přidaly i problémy s dodávkami v automobilovém průmyslu…

Přesto pro nás rok 2020 nedopadl špatně a ani ten letošní by neměl být zlý. Ještě na přelomu loňského a letošního roku se nám podařilo zajistit si dostatek strojů a náhradních dílů, takže když začaly problémy v logistice a potíže s komponenty, kdy naši dodavatelé nemohli plnit dodávky, měli jsme naštěstí plné sklady. Ekonomicky i počtem prodaných strojů jsme na tom tedy dobře. Nicméně i tak víme, že některé stroje už letos nezvládneme dodat.

Do příštího roku máte v plánu další expanzi. Kam to bude tentokrát?

Tahle skupina má růst ve své DNA. Jakmile se zastavíte, jste na počátku toho, že stagnujete. Teď se díváme na chorvatský trh.

Letos jste uspěli v soutěži Zaměstnavatel roku v kategorii do pěti tisíc lidí. V kraji jste vyhráli, celostátně jste desátí.

To považuji za velmi dobrý výsledek. V rámci republiky jsme se srovnávali se stovkami firem v různých oblastech. Ať už je to prostředí firmy, firemní kultura, investice do rozvoje lidí, do vybavení. Těší mě, že jsme v takřka všech parametrech nad průměrem. Snažíme se, aby se naši zaměstnanci cítili dobře. A věřím, že to tak vidí i oni.

Musíte si zaměstnance hýčkat? Je těžké je najít?

Trh práce je dnes složitý. Děláme vše pro to, abychom ukázali, že u nás můžou lidé získat zajímavé zaměstnání s perspektivou osobního rozvoje, s kariérním růstem. Ale i my bojujeme s obsazováním některých pozic. Těžko se obsazují třeba pozice mechanika. Je to možná dané i tím, že určitou dobu učební obory skomíraly. Proto jsme si začali budoucí zaměstnance sami vychovávat tím, že jsme vstoupili do spolupráce se školami. Otevřeli jsme naše provozovny pro to, aby k nám mohli chodit učni na praxe. A v Integrované škole automobilní v Brně máme dokonce vlastní učební obor. Připravili jsme vlastní skripta, zapojujeme se do výuky, máme tam i stipendijní program. Dnes vidíme výsledky. Už k nám přichází absolventi.

Pořád jste hustopečská firma. Nebyly za těch třicet let tendence přesunout se třeba do Brna, kde by to možná i se sháněním zaměstnanců bylo snadnější?

My jsme na to hrdí, že jsme v Hustopečích. Tady jsme vznikli a tady chceme i být. S městem jsme úzce spjati. Třebaže máme dnes 53 poboček v Česku i v zahraničí, ředitelství bude, myslím, vždycky tady. Ostatně máme i spoustu zaměstnanců, kteří sem z Brna dojíždí.

I Hustopečskou rally jste vytvořili proto, abyste si mohl zajezdit doma?

Asi ano. (smích) Byla to ale souhra mnoha věcí. Mám rallye rád, první jsem jel už v roce 1987. Pak ale přišla pauza. Zpátky k motosportu jsem se vrátil o mnoho let později, když se pořádaly závody na brněnském okruhu. Znovu jsem se dostal do prostředí rychlých aut a motorů. A tehdy vznikla myšlenka společně se závodem v Modřicích uspořádat rallye i tady mezi vinohrady. Tam se kolem mě začal formovat pořadatelský tým, který Hustopečskou rally pořádá už sedmnáctým rokem.

Jak to souvisí s firmou?

Tím, že rallye pořádáme, realizujeme společenskou odpovědnost. Vrátíme část prostředků do společnosti, přivedeme do regionu spoustu lidí, kteří se tu ubytují, najedí, nakoupí. Zpočátku jsme měli strach, co budou říkat vinaři, až jim budeme lítat kolem vinohradů v autech. Ale i oni už vidí, kolik lidí si při té příležitosti k nim přijde pro víno. Vůně benzinu je pro spoustu lidí lákavá. Region postupně pochopil, že je to vzájemná akce. Jsem rád, že nám obce vycházejí vstříc – třeba jen tím, že nám umožní na šest nebo osm hodin zavřít některé své cesty.

Když odhlédnu od Hustopečí, jaký závod je pro vás jako jezdce nejhezčí?

Zatím nejtěžší a nejprestižnější je Rallye Monte Carlo, kterou jsme absolvovali šestkrát. Je to náročný závod, jede se v zimě za náročných podmínek. Ale jeho atmosféra je fascinující. Odjeli jsme i spoustu závodů mistrovství Evropy a od roku 2005 se věnujeme také českému mistrovství, které má rovněž krásné tratě. Nejtěžší závodění je pro mě doma, když se z organizátora v momentě musím přepnout v jezdce.

Je pro vás závodění způsob, jak „vypnout“?

Jasně. Já nejsem profesionální jezdec, nemám žádné závazky k umístění. Pro mě to je relax. A chodím si tam užít i ten pocit souhry. Není to jen o pilotovi, ale o celém týmu, který musí bezvadně fungovat a musíte mu věřit. A někdy mi právě i to ukazuje, jak by měla fungovat firma.