Vedlejší linka vás obohatí, nabádá influencer. Hláška z Love Islandu už ho otravuje

Premium

Fotogalerie 11

Influencer Martin Mikuš organizuje sportovní zábavu pro stovky lidí. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

  18:00
Popularitu získal během tří měsíců strávených v reality show Love Island. Hlavně mladší generace Brňanů ho však už dávno znají z akcí zvaných SideQuesty, tedy v překladu vedlejší mise. Martin Mikuš je influencer a současně i organizátor nevšední sportovní komunity.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nadšenci se k němu přidávají třeba na otužování, padel, bouldering či nejrůznější výlety do zahraničí. „Chci motivovat lidi k tomu, aby šli do věcí, které normálně nedělají. Aby sportovali, zažili dobrodružství nebo objevili novou zemi a víc se potkávali offline,“ shrnuje.

Sám v dětství nikdy nebyl na táboře, ale v dospělosti je pořádá pro dospělé. Tak pětadvacetiletý Mikuš s nadsázkou popisuje, čemu se typicky denně věnuje při organizování sportovně zaměřených akcí. Název SideQuesty pochází z videoher.

Když jsme zatopili skatepark a udělali z něj bazén, tak přišlo přes tři sta lidí. Hodně oblíbený je ale i surfovací zájezd do Maroka, který původně celý nápad odstartoval.

Martin Mikuš

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také...

Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

Vedlejší linka vás obohatí, nabádá influencer. Hláška z Love Islandu už ho otravuje

Premium
Influencer Martin Mikuš organizuje sportovní zábavu pro stovky lidí.

Popularitu získal během tří měsíců strávených v reality show Love Island. Hlavně mladší generace Brňanů ho však už dávno znají z akcí zvaných SideQuesty, tedy v překladu vedlejší mise. Martin Mikuš...

17. února 2026

Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“...

17. února 2026  17:07

Odboráři z nemocnic se bojí snížení mezd. Nesmysl, měli se zeptat, oponuje Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub po pondělním setkání s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) zahájily kampaň proti plánované transformaci krajských...

17. února 2026  12:43

Směřujme v Brně k jedné obří nemocnici, vyzývá odvolaný ředitel „fakultky“

Šestapadesátiletý Ivo Rovný vedl Fakultní nemocnici Brno od května 2022 do...

Už „pouze“ pozici běžného lékaře chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno zastává od začátku měsíce Ivo Rovný. Na postu ředitele špitálu nedobrovolně skončil poté, co ministr zdravotnictví Adam...

17. února 2026  6:07

Od stání na chodníku neodradí brněnské řidiče ani sloupky. Vědí, jak je překonat

Premium
Od parkování na chodníku neodradí mnohé řidiče v Brně ani instalované sloupky.

Auto parkující z poloviny, nebo dokonce celé na chodníku se stalo v některých částech Brna takřka běžnou situací. Na řadě míst se takovému bezohlednému chování šoférů, kvůli němuž poté pěší musejí...

16. února 2026

OBRAZEM: Bizáry ze světa hmyzu. Samurajské rohy i kobylka, které se nechce skákat

Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na...

Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na výstavě Bizarní hmyz, kterou hostí Dietrichsteinský palác v Brně. „Výstava vznikla s myšlenkou ukázat veřejnosti, že hmyz...

16. února 2026  15:51

Na ošetřovně ani netekla voda, říká obhájkyně zdravotnic souzených za smrt při výcviku

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

V napjaté atmosféře pokračoval v pondělí soud se dvěma zdravotnicemi, kterým obžaloba dává za vinu smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova. Jednoho muže, který hlasitě...

16. února 2026  13:20

Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce

Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil...

16. února 2026  10:50

Brněnští házenkáři ukončili Turkům sérii úspěchů, v odvetě je čeká peklo

Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball...

Bezmála tisícovka diváků si nenechala ujít sobotní bitvu, v níž v rámci prvního kola osmifinále Evropského poháru brněnští házenkáři porazili turecký Nilüfer Bursa 29:26. Teď je ovšem čeká náročná...

16. února 2026  10:10

RECENZE: Klobouk dolů pro dva herce za 21 rolí, jinak se tu ale neděje nic objevného

Hra changes v Národním divadle Brno, kde hrají jen dva herci - Petra Lorenc a...

Jednou z letošních premiér Národního divadla Brno se v budově Reduty stalo dva roky staré komorní drama švédsko-německé dramatičky Maji Zade pojmenované původním anglickým názvem changes, pro češtinu...

16. února 2026  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

USK uspěl v Brně, ale Žabiny nesmutní. Držely krok, druhá půle jim dodala naději

Emma Čechová z USK Praha zakončuje na koš Žabin Brno, brání ji Natálie...

Basketbalistky USK Praha vyhrály v Brně ligový šlágr nad Žabinami 84:70 a stejně jako v minulých letech bez jediného zaváhání ovládly základní část ŽBL. Souboj nejlepších českých týmů současnosti...

15. února 2026  14:24,  aktualizováno  16. 2. 7:54

Brno slibovalo parkovací domy na sídlištích, teď přináší pozitivní zprávy

Vizualizace parkovacího domu, který vznikne v městské části Brno-Nový Lískovec...

Před několika lety v Brně vypadala situace tak, že co nevidět začne stavební boom parkovacích domů. Měly vzniknout rovnou na několika sídlištích. Dodnes však žádný z nich nestojí, řidiči proto musejí...

16. února 2026  5:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.