Nadšenci se k němu přidávají třeba na otužování, padel, bouldering či nejrůznější výlety do zahraničí. „Chci motivovat lidi k tomu, aby šli do věcí, které normálně nedělají. Aby sportovali, zažili dobrodružství nebo objevili novou zemi a víc se potkávali offline,“ shrnuje.
Sám v dětství nikdy nebyl na táboře, ale v dospělosti je pořádá pro dospělé. Tak pětadvacetiletý Mikuš s nadsázkou popisuje, čemu se typicky denně věnuje při organizování sportovně zaměřených akcí. Název SideQuesty pochází z videoher.
Když jsme zatopili skatepark a udělali z něj bazén, tak přišlo přes tři sta lidí. Hodně oblíbený je ale i surfovací zájezd do Maroka, který původně celý nápad odstartoval.