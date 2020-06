Na Vokřála byl obří tlak, říká jeho kolega Itterheim. I on v politice končí

„Věřím, že se Petr rozhodl správně. Ten tlak na něho byl tak velký, že uznal, že nemá cenu, aby dál bojoval,“ vysvětluje Martin tterheim, který je s Petrem Vokřálem v kontaktu.



Jaké tlaky má na mysli, nechtěl komentovat. Nicméně prozradil, že bývalý primátor byl v posledních dvou měsících často unavený.

„Myslím si, že se teď především pokusí dát dohromady psychicky i zdravotně, všechno se to na něm podepsalo,“ odhaduje Itterheim.



Vokřál sice v březnu prosadil zrušení tří brněnských buněk ANO kvůli spojitosti s korupční kauzou Stoka, jenže celostátní předsednictvo hnutí je obnovilo, což těžce nesl.

Proti němu se postavil mimo jiné i brněnský zastupitel Jiří Faltýnek, syn prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka.

Ačkoli policie Faltýnka juniora dosud z ničeho neobvinila, kvůli tomu, že se jeho jméno také skloňuje ve spojitosti s korupční kauzou, pozastavil své členství v ANO.

A po Vokřálovi v pondělí oznámil konec v hnutí i jeho někdejší náměstek Richard Mrázek. Itterheim to stejné udělal už před dvěma měsíci.

„Myslel jsem, že jako člen hnutí budu schopen některé věci posunout dopředu, ale zjistil jsem, že to není tak jednoduché. Mám pocit, že se v ANO vše zvrhává do politiky a chybí práce na projektech, které by se měly posouvat dál. Naopak se to obrací proti mně,“ přemítá Itterheim, který byl členem ANO od roku 2017 a o rok dříve dokonce volebním manažerem hnutí.

Léčebný ústav „vyřeší“ volby

Svou poslední větou naráží na fakt, že na hejtmanství v Jihomoravském kraji, ve středních Čechách a také na olomouckém magistrátu, kde je všude ve vedení právě ANO, měl smlouvy na poradenské a konzultantské činnosti, za něž inkasoval stovky tisíc korun.

Premiér na jižní Moravě Babiš míří do Lednice, pak do Brna řešit trable v ANO Až dnes v podvečer skončí zasedání premiérů států visegrádské čtyřky v Lednici na Břeclavsku, přesune se český předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš do Brna. Sejde se zde s celou členskou základnou brněnské organizace hnutí, která čítá více než 200 lidí. Chce s nimi řešit vyhrocenou situaci kvůli korupční kauze Stoka spojené právě s hnutím ANO. Ke dnešku se proto s nadějemi upírají také jihomoravští politici hnutí a doufají, že se po odchodu Petra Vokřála podaří situaci vyřešit, protože se blíží krajské volby.



S prací pro úřad středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové už skončil, stejně tak už nespolupracuje ani s jihomoravskou radní Taťánou Malou, které nějaký čas dělal i poslaneckého asistenta.

Co se hnutí ANO týče, zůstává angažovaný v Olomouci, kde však očekává poslední rok spolupráce.

Jinak prozatím řeší svůj současný hlavní úkol – je šéfem jihomoravské krajské firmy Thermal Pasohlávky, jež za 380 milionů prodala pozemky Číňanům, kteří u Nových Mlýnů plánují postavit lázně.

A vedle nich má stát rehabilitační ústav pod hlavičkou kraje. „S plánováním léčebného ústavu mám teď hodně práce,“ říká Itterheim.

Jak dlouho u projektu ale bude stát jako šéf představenstva zmíněné společnosti, stejně jako předseda dozorčí rady Vokřál, není jisté.

„Kdyby byly volby za čtyři roky, šel bych se na kraj zeptat, jestli mě tam chtějí. Teď ale počkám na říjen, jak to vše dopadne,“ dodává s tím, že do budoucna se už chce vyhnout spolupráci s politiky. V soukromé sféře by se tak rád ztratil z pozornosti, která je na něj upřena nyní.