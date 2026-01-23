Kriminalisté mu podle zjištění iDNES.cz před pár dny sdělili obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a zpronevěry. „Jde o poměrně vysokou částku,“ podotkl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Jak poznamenal jeden z místních, důvěra ke starostovi vládnoucímu obci s třicetimilionovým rozpočtem přecházela až v jakýsi kult osobnosti. Ani ostatní zastupitelé dlouho blíže nezjišťovali, jestli ve své funkci dělá vše, jak má.
Tehdejší pan starosta měl několik variant vysvětlení, co se s vybranými prostředky od občanů stalo. Poslední verze byla, že při pořádání předchozích akcí seniorů byl devět tisíc v minusu, proto si peníze nechal.