Z vesnice si starosta vytvořil vlastní byznys, lidé mu věřili. Teď ho stíhá policie

Premium

Bývalého starostu Březiny na Brněnsku Martina Habáně stíhá policie. | foto: koláž iDNES.cz

Marek Osouch
  14:06
Až bezmeznou důvěru svých kolegů i obyvatel dokázal získat Martin Habáň. Muž, který jako starosta deset let řídil tisícihlavou obec Březina v Moravském krasu, se tak mohl chovat fakticky jako neomezený vládce. Jenže moc, kterou na úřadě většinu doby v barvách STAN držel pevně v rukou, podle policie zneužil, pravidla upravoval ke svému prospěchu a „čachroval“ s penězi.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kriminalisté mu podle zjištění iDNES.cz před pár dny sdělili obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a zpronevěry. „Jde o poměrně vysokou částku,“ podotkl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Jak poznamenal jeden z místních, důvěra ke starostovi vládnoucímu obci s třicetimilionovým rozpočtem přecházela až v jakýsi kult osobnosti. Ani ostatní zastupitelé dlouho blíže nezjišťovali, jestli ve své funkci dělá vše, jak má.

Tehdejší pan starosta měl několik variant vysvětlení, co se s vybranými prostředky od občanů stalo. Poslední verze byla, že při pořádání předchozích akcí seniorů byl devět tisíc v minusu, proto si peníze nechal.

Petra Vasilová (nez.)zastupitelka

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se dvacet vozů včetně autobusu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

Hromadná nehoda se stala dopoledne na 215. kilometru D1 ve směru na Brno. Podle policie tam bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na Vyškovsku uzavřená. Jeden pruh se podařilo zprovoznit...

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

Kvůli těžkým kamionům praskají ve starých domech zdi, obchvat pomůže do tří let

Kojice na Přeloučsku se dočkaly nového obchvatu. Nová silnice je dlouhá bezmála...

Zhruba osm tisíc aut včetně mnoha kamionů denně míří přes Blučinu na Brněnsku. Neustálý nápor pro zhruba dvoutisícovou obec u dálnice D2 má do tří let skončit. Úlevu přinese roky vyhlížený obchvat,...

23. ledna 2026  14:50

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

23. ledna 2026  6:19,  aktualizováno  14:33

Z vesnice si starosta vytvořil vlastní byznys, lidé mu věřili. Teď ho stíhá policie

Premium
Bývalého starostu Březiny na Brněnsku Martina Habáně stíhá policie.

Až bezmeznou důvěru svých kolegů i obyvatel dokázal získat Martin Habáň. Muž, který jako starosta deset let řídil tisícihlavou obec Březina v Moravském krasu, se tak mohl chovat fakticky jako...

23. ledna 2026  14:06

Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se dvacet vozů včetně autobusu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

Hromadná nehoda se stala dopoledne na 215. kilometru D1 ve směru na Brno. Podle policie tam bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na Vyškovsku uzavřená. Jeden pruh se podařilo zprovoznit...

23. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  13:32

Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...

Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok z nádrže. „Voda ve vodovodní síti je bez problémů pitná, lidé nemusí mít obavy. Kontaminovaná voda...

23. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  13:11

Miliardářova Fait Gallery mizí z ikonické budovy. Nekončíme, tvrdí její šéfka

Brněnská Adam Gallery.

Deset let chodí lidé v Brně za uměním do Fait Gallery v ikonické cihlové budově v sousedství nákupního centra Vaňkovka. Jenže působit tam bude už jen do poloviny letošního roku, kdy jí končí nájem. O...

23. ledna 2026  5:20

VIDEO: Brněnská přehrada jako jedno velké kluziště. Takto teď vypadá z výšky

Bruslení na Brněnské přehradě. (leden 2026)

Obřího kluziště si v těchto dnech užívají lidé na Brněnské přehradě. V posledních letech nejde kvůli menším mrazům o nic běžného, spíše naopak. V blízkosti přístaviště, kde je led nejsilnější,...

22. ledna 2026  16:36

Změna režimu kdysi stopla stavbu polikliniky, po 35 letech ostudné torzo zmizí

Demoliční stroje začaly v Brně 22. ledna 2026 bourat nikdy nedokončenou...

Do oblak prachu se začíná halit nikdy nedokončená železniční poliklinika v Brně u řeky Svratky. Stavbaři se totiž naplno pustili do demolice nevzhledné a více než tři dekády chátrající budovy, jež by...

22. ledna 2026  13:53

Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Ilustrační snímek

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna....

22. ledna 2026  12:56

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:38

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:37

Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho...

22. ledna 2026  12:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.