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Starosta podváděl i kvůli sekačce. Snažil jsem se, aby obec kvetla, tvrdil u soudu

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Bývalý starosta Březiny na Brněnsku Martin Habáň (vpravo) u Okresního soudu v Blansku (10. června 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Marek Osouch
  14:14
Padělání oficiálních listin obce nebo zpronevěru má na svém kontě exstarosta Březiny na Brněnsku a bývalý člen hnutí STAN Martin Habáň. U Okresního soudu v Blansku se dnes přiznal k tomu, co mu žalobkyně kladla za vinu, a dostal peněžitý trest.

Habáň, který v komunální politice skončil na podzim roku 2024 a z Březiny se po deseti letech vedení tisícihlavé obce odstěhoval pryč, ve středu seděl zkroušeně na soudní lavici obžalovaných.

V obci se přitom od svého nástupu do funkce až do neslavného konce těšil velké důvěře a dlouho mu věřili i jeho političtí kolegové. Až později začali přicházet na to, že vše nebylo, jak mělo, a tehdejší starosta si některé věci svévolně a bez jejich vědomí upravoval ke svému prospěchu.

Zmocněnec obce naznačil, že nemusí být celý případ uzavřený. Podle něj obec prochází další listiny a zakázky z Habáňovy éry, u nichž má podezření na nekalé jednání.

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