Starosta podváděl i kvůli sekačce. Snažil jsem se, aby obec kvetla, tvrdil u soudu

Habáň, který v komunální politice skončil na podzim roku 2024 a z Březiny se po deseti letech vedení tisícihlavé obce odstěhoval pryč, ve středu seděl zkroušeně na soudní lavici obžalovaných.
V obci se přitom od svého nástupu do funkce až do neslavného konce těšil velké důvěře a dlouho mu věřili i jeho političtí kolegové. Až později začali přicházet na to, že vše nebylo, jak mělo, a tehdejší starosta si některé věci svévolně a bez jejich vědomí upravoval ke svému prospěchu.
Zmocněnec obce naznačil, že nemusí být celý případ uzavřený. Podle něj obec prochází další listiny a zakázky z Habáňovy éry, u nichž má podezření na nekalé jednání.