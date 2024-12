Problém není víno, ale nevzdělanost. Ať stát řeší investice, ne daň, říká šéf vinařů

„Pro některé z nich, třeba Ryzlink vlašský na Pavlovských vrších, jsou to dokonce podmínky ve světovém měřítku jedinečné,“ domnívá se.

Vrásek má však přece jen stále víc. Úroda letos vlivem výkyvů počasí poklesla až o třicet procent, což se přidává k již velké kupě potíží a výzev, s nimiž se musejí vinaři dlouhodobě potýkat. Vedle snahy o prosazení spotřební daně je to – podle vinařů – restriktivní uvažování státu.

„Jestli nezměníme přístup, způsobí to další úpadek oboru, jak se to ‚podařilo‘ u ovocnářů. Jednak nebude motivace v něm začínat, ale pod tíhou frustrace i špatných ekonomických podmínek nebude ani důvod v něm pokračovat. A obávám se, že se to netýká jen našeho oboru,“ varuje Chlad.