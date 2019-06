Bývalý náměstek primátora staví dům, poškozením chodníku naštval sousedy

Před začátkem prací totiž bývalý náměstek primátora pro životní prostředí za Zelené nechat zbourat starý dům, který se na pozemku nacházel. Jenže těžké stroje se tam nemohly dostat jinak než přes chodník u zastávky MHD. Ten se pod tíhou techniky propadl a zvlnil.

„Hlavně pro mě jako pro starého člověka je to nepříjemné, protože už špatně chodím. Člověk může lehce zakopnout. Navíc staveniště obklopuje plot, který zasahuje do chodníku, musíme ho obcházet. Doufám, že majitel dá vše do pořádku,“ stěžoval si starší pán, který bydlí v sousedství. „Je to opravdu nešťastné takto u zastávky,“ pokyvovala i jeho sousedka.

Martin Ander ví, že některé sousedy rozzlobil. Proto dal na oplocení cedulku s textem: Omlouvám se za dočasně zhoršený stav chodníku. Po skončení stavebních prací chodník kompletně opravíme. „Byl bych sám proti sobě, kdybych měl se sousedy špatné vztahy,“ říká.

Podle starostky Komína Milady Blatné (Zelení) má Ander všechna povolení a za chodník složil kauci u Brněnských komunikací. „Žádnou oficiální stížnost jsme na radnici neobdrželi. Ale vím, že někteří sousedé jsou pohoršeni. Paradoxně to nejsou lidé, kteří bydlí hned vedle staveniště,“ uvedla Blatná.

Ander se podle ní zachoval maximálně slušně.

„Že dal na oplocení cedulku s omluvou, je nevídané. Navíc opravdu slíbil, že chodník dá do pořádku. Jinak to nešlo, těžké stroje se na místo jinudy nedostanou. Chodník by měl být opravený během pár dnů. Bohužel, až se začne se samotnou stavbou, asi se znovu poničí. Ale pan Ander je připravený dát ho na vlastní náklady znovu do pořádku,“ doplnila Blatná.

Původní domek byl ve špatném technickém stavu, proto se Ander rozhodl jej zbourat.

„Byl delší dobu na prodej, nemohl se najít kupec. Koupil ho až pan Ander. V Komíně se rozhodl bydlet, protože jeho syn chodí nedaleko do školy. Koupil si, na co má peníze. Kdyby nešlo zrovna o něj, lidé by možná ani žádný chodník neřešili,“ míní starostka.

Ander pozemek koupil společně s manželkou, celkově s demolicí i stavbou nového domu chce zaplatit do deseti milionů.

„Necelý milion a půl máme z prodeje bytu, něco jsme našetřili. Dále v Brně vlastním malý byt, který pronajímám. Hypotéku zvládnu splácet. Vzali jsme si ji i se ženou, která samozřejmě také vydělává. Po odchodu z magistrátu mám poloviční úvazek a ještě se věnuji například lektorství. V pohodě vyjdeme,“ vzkázal kritikům Ander, který byl náměstkem primátora s přestávkou sedm let.