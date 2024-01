Iluze primátorky Brna. Milionové příspěvky divadlu hájí nepřesnými částkami

Zápisník: Jak se kvůli pomoci divadlu stát záporákem Doba, kdy měli mít všichni stejně, je dávno pryč. Zrovna u srovnatelných příspěvkových organizací města by to sice smysl mělo, ale nebuďme včerejší – je jasné, že platové podmínky i v těchto institucích jsou v nemalé míře vizitkou jejich šéfů. Jak schopní jsou lobbisté, jak dobře umí vyjednávat, bít se za své lidi a svou instituci, ale třeba i kamarádit se s mocnými, kteří sedí na penězích. Na příkladu dvou velkých brněnských divadel je zřejmé, že v těchto manažerských schopnostech je šikovnější principál toho Městského. Pro nejvýznamnější politiky z brněnské ODS je to přítel, kandiduje s nimi ve volbách, primátorce dokonce splnil sen a nechal ji zahrát si na jevišti. Když teď z eráru vytáhne víc peněz, leckdo to skousne, někdo třeba i zatleská. Čemu se ale tleskat nedá, je lež. Když už se nesystémově přisypává, má se popravdě říct proč. Nepravdy a vytáčky jsou vždycky nedůstojné a tady tomu není jinak. Nejen že při poslouchání nesmyslné obhajoby volič pláče, ale platové zvýhodnění jedné z institucí má také své dopady. Proč se zrovna Národní divadlo má stát pro divadelní profese méně atraktivní než to Městské? Na pracovním trhu mu to přirozeně uškodí. Že má brněnská primátorka své oblíbené scény, je známá věc. Stanislava Mošu a Bolka Polívku její přízeň jistě hřeje. Naopak Martin Glaser určitě ví, že sympatie si prostě vynutit nelze. Navíc když na modré předvolební plakáty se mu na rozdíl od kolegů principálů prostě nechce. Všichni ale máme právo žádat, aby se politici neschovávali za vylhané argumenty. Radši slyšet pravdu, i kdyby to byla ta, že s kamarády z Městského jsou prostě večírky zábavnější. Petr Škarda, vedoucí brněnské redakce MF DNES