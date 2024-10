Pár skleniček není znakem toho, že Brno nevedu dobře, říká primátorka Vaňková

„Je ale samozřejmě lákavé, abych byla primátorkou i v roce 2028, což bude pro Brno významný rok, protože si připomeneme sto let od úmrtí hudebního skladatele Leoše Janáčka a také sto let od založení zdejších veletrhů,“ přiznává Vaňková (ODS).

A hned dodává, že do voleb v roce 2026 by případně chtěla jít pod značkou SPOLU, tedy nejen ve spojenectví ODS s TOP 09 jako před dvěma roky, ale tentokrát i s KDU-ČSL.

I když říkáte, že o své možné další kandidatuře momentálně nepřemýšlíte, jakou roli v těchto úvahách hraje loňská aféra s fotografií, na níž jste zachycena, jak hledíte na lajny bílého prášku? Do toho jste tehdy také přiznala užívání kanabinoidu HHC a nedávno se objevily nelichotivé záběry z baru Poslední leč...

Pro mě je velmi těžké žít s pocitem, že mě lidé na ulici poznávají, protože musím být velmi opatrná na to, jak se chovám. Je to značně omezující, snažím se s tím vypořádat, protože mám nějaký soukromý život, který s sebou nese i to, že se občas bavím. Bylo by hezké, kdybych se ve chvíli, kdy opustím dveře radnice, změnila v jiného člověka a mohla svobodně dýchat. Když totiž jdu s kamarádkou na kávu nebo i dvě deci vína a sedím někde, kde je kolem mě spousta dalších lidí, je pro mě omezující bavit se soukromě, jak se mají moji synové nebo jak se daří babičce. Svou přítomností mohu přitáhnout i pozornost jiných, a já nechci, aby veřejnost poslouchala moje soukromé věci.